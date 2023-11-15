جنود الاحتلال يرفعون علم المثلية الجنسية في معاركهم (صور)

تشير تقارير إعلامية إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتل مراكز متقدمة عالميا، بين أكثر جيوش العالم التي تتضمن شواذا جنسيا، ومن ناحية زواج المثليين.



ويظهر أحد الفيديوهات جندي إسرائيلي جالسا على كرسي ويضع مواد عناية بالبشرة على وجهه وسماعات على أذنيه في المعسكر، بينما كانت دبابة على مقربة منه تقصف مكان ما.











ويظهر فيديو آخر مجموعة كبيرة من الجنود وهم يحتفلون بشكل صاخب بينما كان محيي الحفل عاريا ويقوم بحركات غريبة.



وقام جندي إسرائيلي مثلي الجنس مؤخرا بنشر صورته رافعا علم مجتمع الميم من أمام دبابة، معربا عن فخره بالوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه بجلب علم المثليين إلى المعركة ضد "حماس".



وقال يوآف أتزموني (31 عاما) لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه التقط صورا وهو يحمل علم قوس قزح مكتوب عليه عبارة "باسم الحب" أثناء تواجده في غزة، في تحد للقوانين المناهضة للمثليين والخطاب المفروض في المنطقة، على حد تعبيره.











واضاف الجندي الإسرائيلي على أن "العلم يمثل الدعم الذي تظهره إسرائيل لمجتمع الميم".



وفي صورة أخرى قدمها موقع "Insider"، يظهر الجندي وهو يقف أمام دبابة تحمل علم "إسرائيل" الذي امتزحت ألوانه بألوان قوس قزح من الأعلى والأسفل.











وبدأت "إسرائيل" تعترف بزواج المثليين الذي يتم في الخارج في عام 2006، وسمحت بتبني الأطفال عن طريق تأجير الأرحام في عام 2020، بحسبما أفاد موقع "Insider". ومع ذلك، لا يمكن للأزواج المثليين في "إسرائيل" نفسها الزواج بشكل قانوني في البلاد.



ووافق الكنيست الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري على تعديل قانوني يعترف بالشركاء المثليين للجنود الذين قتلوا خلال عملية طوفان الاقصى.



كما سمح الجيش الإسرائيلي بزيارات المدنيين الإسرائيليين للقوات المشاركة في الحرب بمناطق انتشارهم على حدود القطاع، وذلك لدعم شركائهم من الجنود، علما أن اليهودية الأرثوذكسية ترفض المثلية. -وكالات