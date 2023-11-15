جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

في عصر الجهل، وفوضى الفضاء الإلكتروني، وانسياق البعض نحو ما هو مثير بدلا مما هو دقيق، لا يتوانى البعض؛ محليا وإقليميا، عن رمي سهامهم المسمومة باتجاه هذا البلد، في محاولة للانتقاص من دوره الذي يقوم به لمحاصرة العدوان الصهيوني على قطاع غزة.



هناك محتوى كبير ينتشر من قبل جهات بعينها، تسعى جاهدة إلى محاولة تشويه الموقف الأردني من العدوان، ومسح الإنجازات الكبيرة التي حملتها الدبلوماسية الأردنية إلى جميع المنابر العالمية. هذا المحتوى لا يمكن أن يكون من إنتاج أفراد فحسب، بل هو عمل منظم، يمتلك الإمكانيات المالية والتكنولوجية والخبراء، لترويجه على نطاق واسع.



هؤلاء يسارعون إلى إنتاج محتوى مغلوط ومسيء، ويتفننون في صناعة الأخبار المضللة، والزجّ بها في شبكة الإنترنت للاستلام مِن قبل مَن لا يحاولون التثبت منها، لتصبح بعدها معلومات رائجة ترسم صورة قاتمة عن هذا البلد، وكأنه ضالع في مؤامرة كونية تستهدف العرب والمسلمين، وتسعى إلى نصرة الاحتلال.



خلال اليومين الماضيين، باتت الهجمة كبيرة جدا، وانتشرت الأخبار المضللة بشكل هستيري من جهات تغذيها على مدار الساعة، والأمثلة كثيرة، مثل ما أورده وزير الخارجية أيمن الصفدي في مقابلته مع قناة المملكة مؤخرا، عندما أشار إلى أن هناك من يسوّق بأن المساعدات الأردنية للغزيين احتوت على أجهزة إلكترونية هدفها خدمة العدو.



وفيما يسعى الأردن إلى بناء جسر من المساعدات للقطاع المنكوب، وهو أول من أطلق هذه المبادرة وضغط على الاحتلال لإدخال هذه المساعدات، فيرسل طائرتين تحملان جزءا مما يحتاجه الأشقاء في القطاع، ما يزال أصحاب الأجندات المشبوهة يروّجون الأكاذيب للنيل من جهوده، وزرع الفتنة في المجتمع، وهو هدف بعيد عن التحقيق في وطن عنوانه الوحدة والتماسك، وكل أزمات التاريخ لم تستطع النيل منه أو التأثير به.



كنت أستمع لتعليقات لغير الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تطبيق "تك توك"، على ما تقوم به المملكة. للأسف فالمعلومات التي يتم تداولها مغلوطة بحسن نية، أو بخبث كبير، وغالبا ما يتم التفاعل عليها من قبل جماعات "متفاهمة" عليها، لاصطياد المغفلين أو غير المنتبهين إلى مقاصدها الأساسية.

ولكن هل جميع المروّجين هم غير أردنيين؟ بالتأكيد لا، فهناك فئة قليلة منا انطلى عليها التضليل، واختارت طريقا مغايرا للأكثرية، واستمرأت النهش بسمعة البلد، والاشتراك مع خصوم خارجيين للترويج للأكاذيب والتضليل، وهي غير مدركة، أو ربما مدركة، لخطورة ما تقوم به.



إن مروجي التضليل الخارجيين يسعون لزرع الانقسام بين أفراد الشعب الواحد، وهم لا يتجرأون على انتقاد دولهم، ولا يستطيعون التعبير عن رأيهم فيما يحدث، فيما الأردنيون لا يتوانون عن النزول إلى الشوارع، يدا واحدة، يحرسهم رجال الأمن، لتأكيد موقف الأردن الثابت برفض الجرائم الإسرائيلية، وضرورة منح الفلسطينيين دولتهم المستقلة.



وإن تحدثنا عن حالات التوقيف التي نفذها الأمن بحق بعض المتظاهرين، وقبل اعتبار ذلك محاربة لحرية التعبير، وأنه "داعم للاحتلال"، كما روّج بعضهم، فعلينا البحث عن أسباب توقيف كل حالة على حدة، قبل أن نطلق العنان لخيالاتنا الخصبة.



بصراحة؛ أتفهم أن يتعرض الأردن لهجمات ومحاولة اغتيال للمواقف من قبل الاحتلال، وبعض الأجندات الخارجية، لكن ما لا يمكن تفهمه أن ينبري بعضنا للتشكيك في مصداقية بلده. هذه خيانة للأردن. وكذلك، لا أتفهم غياب النشطاء الأردنيين عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهم كثر ويمتلكون أدوات جيدة لمواجهة التضليل، وتفنيد الافتراءات. هذا الأمر يعكس خذلان أولئك النشطاء لبلدهم حين احتاجهم، وكذلك يعكس تقصير الدولة في الترويج لروايتها الحقيقية، بدلا من أن نترك الميدان لروايات مضللة كاذبة.

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