حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

ما بين أحلام ذلك الفلاح الذي تحدثت عنه إحدى القصص الشعبية التراثية الهادفة وما راود قيادات التطرف في الكيان الصهيوني فجوة وحيدة عميقة ونتيجة واحدة.



أما الفجوة فقد تمثلت بما وصل إليه خيال الفلاح البسيط مقارنة مع ما حصده الكيان الصهيوني حتى الآن، وما ينتظره على مدى الأسابيع أو الأشهر المقبلة التي يتحدث عنها بقدر كبير من العنجهية والغرور الذي لا يخلو من توظيف دعائي.



فقد قادت الفلاح البسيط أحلامه الوردية إلى أن الموسم الزراعي لحقله سيكون جيدا وسيكون إنتاجه وفيرا وسيمكنه من تسديد ديونه واستكمال بناء بيته المتواضع والزواج من ابنة عمه التي يحبها ويحتفظ بالفائض من الإنتاج لمؤونة السنة المقبلة وما بعدها من السنوات. قبل أن يتفاجأ بأن الموسم متواضع وأن ما جناه من حقله لا يكفي لمؤونته ومتطلباته الشخصية الاعتيادية على مدى عام مقبل.



أما زعماء التطرف الصهيوني فما يزالون يحلمون بأنهم سيحققون نصرا مختلفا على المقاومة الفلسطينية، وأنهم سيدمرون حركة حماس بشكل كامل، بما في ذلك قيادات الحركة وبنيتها التحتية فوق الأرض وتحتها، وترتيب أوضاع قطاع غزة وفقا لما يخدم المصلحة الإسرائيلية حتى لو كان ذلك بأسلوب الاحتلال الكامل أو بتهجير سكانها وإدخالها ضمن منظومة الاحتلال.



ولأنهم يدركون في قرارة أنفسهم أن أحاديثهم تلك ما هي إلا أحلام ليل تتبخر مع أول صدمة من تلك الصدمات الكبرى التي يتلقونها عند كل محاولة توغل، فقد لجأوا إلى التسويف واللعب بالوقت، والادعاء بحسم الحرب لصالحهم خلال فترة تتراوح ما بين أسابيع وعدة أشهر، وحتى عدة سنوات. لكنهم هربوا للتغطية على فضائحهم باستخدام كافة الوسائل المحرمة دوليا وإنسانيا لقتل أكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشيوخ بواسطة القصف العشوائي للأحياء والمنازل والمدارس والمخابز. وحرمان الشعب الغزي الفلسطيني من كل مقومات الحياة، بما في ذلك حرمان المرضى والجرحى من الدواء والغذاء والماء واللوازم الطبية وتركهم يموتون، وقصف المستشفيات والإصرار على إخلائها من المرضى، بمن فيها من أطفال وشيوخ ومصابين وكل من لجأ إلى ذلك المكان المحرم أملا بالحصول على أمن حياته. واستغلال الدعم الأميركي الذي قدم للكيان الصهيوني المال والسلاح والعتاد وأصحاب الخبرة في كل ما تحتاجه المعركة.



غير أن النتيجة ـ حتى اللحظة ـ لم تبتعد عن الخيبات المتكررة، فإضافة إلى الكمائن العديدة التي وقع بها الجيش الإسرائيلي واعتراف قيادته بسقوط عشرات القتلى، مقابل تأكيد تحليلات متخصصة قدرت عدد قتلى الجيش بالمئات، وتدمير مئات الآليات، ودخول آلاف الجنود بحالات اكتئاب وانتحار، وممارسة ذوي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة ضغوطا كبيرة على الحكومة لتنفيذ صفقة تبادل قال متابعون أنها كانت جاهزة قبل أن يتراجع نتنياهو عن الموافقة على إبرامها.



أما في الجانب الفلسطيني فهناك صمود تحت القصف وتعامل فريد مع الألم والموت والجوع والإصابات، ورفض التهجير خارج أرض غزة ما يدعم خطط المواجهة ويعزز صمود المقاومة في تلك الحرب الشرسة، التي فقدت صفتها كحرب نتيجة للممارسات الصهيونية وخروجها عن الضوابط الإنسانية المقرة للالتزام بها على مستوى العالم، وتنكر الولايات المتحدة لها.



اللافت هنا أن رئيس حكومة التطرف وبعض رموزها حاولوا وما زالوا يحاولون القفز على تلك الحقائق، بالتأكيد على أن سحق المقاومة أمر مؤكد، ويتحدثون عن "مرحلة ما بعد حماس"، ويطرحون سيناريوهاتهم لإدارة قطاع غزة. ومن المؤسف أن عددا من الدول العربية تشاركهم الرأي في بعض تلك النتيجة، ويبدي بعضهم وجهة نظره بخصوص تلك المرحلة، متناسين أن بلوغها لن يكون أمرا سهلا، وأن الاقتراب منها يعني أن تتكبد دولة التطرف خسائر لا قبل لحكومتهم ولا لدولتهم بتحملها أو التعامل مع تبعاتها.



وفي النتيجة فالتحليلات الواقعية تؤكد أن حركة حماس لا يمكن اقتلاعها، بعد أن أصبحت فكرا وثقافة ومؤسسة، وأصبحت لها من الشعبية لدى الشعب الفلسطيني والعربي ما يفوق كافة التنظيمات. وأن اغتيال بعض قياداتها لا يمس هيكلها التنظيمي بحكم وفرة القياديين في صفوفها. وبحكم اعتمادها على النفس في تصنيع متطلباتها، ومن خلال بنيتها التحتية الفريدة تحت الأرض وفوقها. وفوق ذلك كله لا تسمع من الغزيين بمختلف انتماءاتهم التنظيمية سوى عبارات "لن يحكم غزة إلا أهلها".



من هنا فالنتيجة المؤكدة أن حرب غزة ستكون طويلة، وستطول أكثر مما يدعي الإسرائيليون، وستكون نتائجها محكومة بفرضية" الحقل والبيدر". والمهم هنا أن يتعامل الطرف العربي مع تلك المعطيات. وأن يتعامل العالم مع ما يجري وفقا للقانون الإنساني الدولي وليس بأخلاق إسرائيل وبرغبات وأحلام قياداتها المتطرفة.

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