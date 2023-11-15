حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اسمي اثنين من ضباطه قتلا في اشتباكات بقطاع غزة. كما أعلن الجيش عن إصابة 4 آخرين في معارك بشمال غزة.



ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية بغزة إلى 49، كما يرتفع إلى 368 عسكريا و59 شرطيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

