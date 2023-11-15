حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال في غزة
التاريخ
11/15/2023 5:24:51 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اسمي اثنين من ضباطه قتلا في اشتباكات بقطاع غزة. كما أعلن الجيش عن إصابة 4 آخرين في معارك بشمال غزة.
ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية بغزة إلى 49، كما يرتفع إلى 368 عسكريا و59 شرطيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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