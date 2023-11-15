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حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

11/15/2023 5:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






كريس هيدجز*‏ - (شير بوست) 2023/11/7
‏عندما يقول المتطرفون اليهود والصهاينة المتعصبون، والمتعصبون الدينيون، والقوميون المتطرفون، والفاشيون المشفرون في دولة الفصل العنصري الإسرائيلية إنهم يريدون محو غزة من على وجه الأرض، صدقوهم.‏
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‏غطيتُ ولادة ‏‏الفاشية اليهودية‏‏ في إسرائيل. كتبت تقاريري الصحفية عن المتطرف ‏‏مئير كاهانا‏‏، الذي ‏‏مُنع‏‏ من الترشح لرئاسة الوزراء والذي تم حظر حزبه، "كاخ" في العام 1994، الذي أعلنته كل من إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
‏حضرتُ التجمعات السياسية التي عقدها بنيامين نتنياهو، الذي تلقى ‏‏تمويلاً‏ سخيا من الأميركيين اليمينيين، عندما خاض الانتخابات ضد إسحاق رابين الذي كان يتفاوض على تسوية سلمية مع الفلسطينيين. وهتف أنصار نتنياهو "الموت لرابين". وأحرقوا دمية لرابين ألبسوها الزي النازي. وسار نتنياهو أمام جنازة وهمية لرابين.
‏ثم اغتيل‏‏ رئيس الوزراء رابين في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 على يد يهودي متعصب. وألقت أرملة رابين، ليهيا، ‏‏باللوم‏‏ على نتنياهو وأنصاره في مقتل زوجها.‏
‏نتنياهو، الذي أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في العام 1996، أمضى حياته السياسية وهو يرعى ويغذي المتطرفين اليهود، بمن في ذلك ‏‏أفيغدور ليبرمان،‏‏ ‏‏وجدعون ساعر،‏‏ ‏‏ونفتالي بينيت‏‏ ‏‏وأيليت شاكيد‏‏.
كان والده، بنزيون -الذي ‏‏عمل‏‏ مساعدا لأحد رواد الصهيونية البارزين، فلاديمير جابوتنسكي، الذي ‏‏وصفه بينيتو موسوليني بأنه "فاشي جيد"- قائدا في ‏‏حزب "حيروت"‏‏ الذي دعا الدولة اليهودية إلى الاستيلاء على جميع أراضي فلسطين التاريخية.
‏وكان العديد من الذين شكلوا حزب "حيروت" قد نفذوا هجمات إرهابية خلال حرب العام 1948 التي أسست دولة إسرائيل. ووصف ألبرت أينشتاين وهانا أرندت وسيدني هوك وغيرهم من المثقفين اليهود حزب "حيروت"، في بيان ‏‏نشر‏‏ في ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"،‏‏ بأنه "حزب سياسي يشبه إلى حد كبير في تنظيمه وأساليبه وفلسفته السياسية وجاذبيته الاجتماعية الأحزاب النازية والفاشية".‏
كانت هناك دائما سلالة من الفاشية اليهودية داخل المشروع الصهيوني. والآن سيطرت على الدولة الإسرائيلية.‏
‏‏في العام 2018، حذر‏‏ زئيف ستيرنهيل، أحد الناجين من المحرقة وأبرز العارفين عن الفاشية والمنتقدين لها في إسرائيل: "اليسار لم يعد قادرًا على التغلب على القومية المتطرفة السامة التي تطورت هنا ‏من النوع الذي قضت سلالته الأوروبية تقريبًا على غالبية الشعب اليهودي". وأضاف ستيرنهيل: "إننا لا نرى فاشية إسرائيلية متنامية فحسب، بل عنصرية شبيهة بالنازية في مراحلها المبكرة".
لطالما كان قرار محو غزة حلم الفاشيين المتخفّين في إسرائيل، ‏‏ورثة‏‏ حركة كهانا. والآن، يدير هؤلاء المتطرفون اليهود، الذين يشكلون حكومة التحالف الحاكمة، عملية الإبادة الجماعية الجارية في غزة، حيث يموت مئات الفلسطينيين يوميا. وهم يقدسون أيقونات ولغة فاشيتهم المحلية الخاصة التي نشأت في البلد. وتشكل الهوية اليهودية والقومية اليهودية النسخ الصهيونية لعقيدة "الدم والتراب"** النازية.
التفوق اليهودي هو شيء أقره ويكفله الله، وكذلك ذبح الفلسطينيين الذين ‏‏شبههم‏‏ نتنياهو بالعماليق التوراتيين الذين ذبحهم الإسرائيليون. والأعداء -عادة المسلمون- المقرر أن ينقرضوا هم الكائنات الأدنى من البشر التي تجسد الشر. ‏‏والعنف والتهديد بالعنف هما الشكلان الوحيدان للتواصل اللذان يفهمهما أولئك الذين هم خارج الدائرة القاتمة للقومية اليهودية. سوف يتم تطهير ملايين المسلمين والمسيحيين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
‏وتوصي‏‏ وثيقة ‏‏مسربة‏‏ من 10 صفحات أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) بالترحيل القسري والدائم لسكان قطاع غزة الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
‏من الخطأ الجسيم ألا نأخذ على محمل الجد الدعوات الملطخة بالدماء إلى القضاء الشامل والمبرم على الفلسطينيين وتطهيرهم عرقيا. ليس هذا خطابًا ينطوي على مبالغة. إنه وصفة حرفية. وقد وصف نتنياهو في تغريدة، ‏ تمت إزالتها لاحقا، المعركة مع "حماس" بأنها "صراع بين أبناء النور وأبناء الظلام؛ بين الإنسانية وشريعة الغاب".
لقد بدأ هؤلاء المتعصبون اليهود نسختهم من الحل النهائي للمشكلة الفلسطينية. ‏‏وقد أسقطوا‏‏ 12 ألف طن من المتفجرات على غزة في الأسبوعين الأولين من الهجوم، التي محت ما لا يقل عن 45 في المائة من الوحدات السكنية في غزة، ‏‏وفقًا‏‏ لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وليس لديهم ‏‏أي نية‏‏ لأن يقوم أحد بتحويلهم عن تحقيق هدفهم، حتى واشنطن نفسها.‏
‏‏كتبت‏‏ ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏: "أصبح من الواضح للمسؤولين الأميركيين أن القادة الإسرائيليين يعتقدون أن الخسائر الجماعية في صفوف المدنيين هي ثمن مقبول في الحملة العسكرية".
‏وواصلت الصحيفة: "في محادثات خاصة مع نظرائهم الأميركيين، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى كيفية لجوء الولايات المتحدة والقوى الحليفة الأخرى إلى حملات القصف المدمرة في ألمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية -بما في ذلك إسقاط الرأسين الحربيين النوويين على هيروشيما وناغازاكي- في إطار محاولاتها هزيمة تلك الدول".
والهدف هو إسرائيل "نقية"، مطهّرة من الملوثات الفلسطينية. سوف تصبح غزة أرضًا يبابًا. سوف يُقتل الفلسطينيون في غزة أو يُجبرون على العيش في مخيمات اللاجئين عبر الحدود في مصر.
والخلاص المسيحي سيحدث بمجرد أن يتم طرد الفلسطينيين. ويدعو المتطرفون اليهود إلى هدم المسجد الأقصى -ثالث أقدس مزار للمسلمين، الذي يقولون إنه بني على أنقاض الهيكل اليهودي الثاني الذي دمره الجيش الروماني في العام 70 ميلادي.
سوف يتم ‏‏استبدال‏‏ المسجد بمعبد يهودي "ثالث"، وهي خطوة سيكون من شأنها أن تشعل الغضب في العالم الإسلامي. والضفة الغربية، التي يسميها المتعصبون اليهود "يهودا والسامرة"، ستقوم إسرائيل بضمها رسميا. وإسرائيل، التي تحكمها القوانين الدينية التي تفرضها أحزاب "شاس" و"يهودية التوراة المتحدة" الأرثوذكسية المتطرفة، ستكون نسخة يهودية من إيران الثيوقراطية.
‏‏السيطرة الكاملة على فلسطين‏
إنها خطوة قصيرة تبقت فقط نحو السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية. فقد استولت المستوطنات اليهودية الإسرائيلية غير القانونية والمناطق العسكرية المحظورة والطرق السريعة المغلقة ومجمعات الجيش على أكثر من 60 في المائة من الضفة الغربية، مما حول البلدات والقرى الفلسطينية إلى غيتوهات مطوقة.
‏وهناك أكثر من 65 قانونًا ‏‏تميز‏‏ بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وأولئك الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وسوف تنفجر حملة للقتل العشوائي للفلسطينيين في الضفة الغربية، والكثير منها على أيدي الميليشيات اليهودية المارقة، إلى جانب هدم ‏‏المنازل‏‏ ‏‏والمدارس‏‏ والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المتبقية.
حتى تاريخ كتابة هذه السطور، قُتل أكثر من 133 فلسطينيا في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود منذ توغل "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، واعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين ‏‏وقام بضربهم‏‏ ‏‏وإذلالهم وسجنهم‏‏.‏
‏وفي الوقت نفسه، تنقلب إسرائيل على "‏‏الخونة‏‏ اليهود" الذين يرفضون تبني الرؤية الجنونية للفاشيين اليهود الحاكمين، والذين يدينون العنف المروع الذي تمارسه الدولة. كما أن أعداء الفاشية المألوفين -الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمثقفين، والفنانين، والنسويات والليبراليين، واليسار والمثليين، ودعاة السلام- يتعرضون للاستهداف مسبقا.
سوف يتم تحييد القضاء، وفقا ‏‏للخطط‏‏ التي طرحها نتنياهو. سوف يذبل النقاش العام. وسوف يختفي المجتمع المدني وسيادة القانون. وسيتم ‏‏ترحيل‏‏ أولئك الذين يوصفون بأنهم "خائنون" أو غير موالين.‏
‏الفاشيون لا يحترمون قدسية الحياة. والبشر، حتى من قبيلتهم نفسها، يمكن الاستغناء عنهم من أجل بناء يوتوبياهم المختلة. كان بإمكان المتعصبين في السلطة في إسرائيل أن يبادلوا الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" بآلاف الرهائن الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، الذين هم السبب في احتجاز الرهائن الإسرائيليين في المقام الأول.
وثمة أدلة على أنه في القتال الفوضوي الذي وقع بمجرد دخول مقاتلي "حماس" إلى إسرائيل، قرر الجيش الإسرائيلي -ليس استهداف مقاتلي "حماس" فحسب، وإنما الأسرى الإسرائيليين معهم أيضًا.
‏كتب ماكس بلومنتال في موقع "المنطقة الرمادية" The Grayzone: "العديد من الشهادات الجديدة التي أدلى بها شهود عيان إسرائيليون على هجوم 'حماس' المفاجئ في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على جنوب إسرائيل تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن الجيش الإسرائيلي قتل مواطنيه أثناء قتاله لتحييد المسلحين الفلسطينيين".
ويشير بلومنتال إلى أن توفال إسكابا، عضو الفريق الأمني لكيبوتس بئيري، فتح خطا ساخنا للتنسيق بين سكان الكيبوتس والجيش الإسرائيلي. ‏‏وقال إسكابا‏‏ لصحيفة‏‏ "‏‏هآرتس" اليومية‏‏ الإسرائيلية، إنه عندما بدأ اليأس في التراكم، "اتخذ القادة في الميدان قرارات صعبة -بما في ذلك قصف المنازل على سكانها من أجل القضاء على الإرهابيين والرهائن" معا.‏
‏وذكرت الصحيفة‏‏ أن القادة الإسرائيليين "اضطروا إلى طلب ضربة جوية" ضد منشآتهم الخاصة داخل معبر إيريز إلى غزة "من أجل صد الإرهابيين" الذين سيطروا عليها. وكانت تلك القاعدة تضم ضباطا وجنودا من الإدارة المدنية الإسرائيلية.‏
‏وضعت إسرائيل في العام 1986 سياسة عسكرية تسمى ‏"‏توجيه هنيبعل"‏‏، التي سميت على ما يبدو على اسم الجنرال القرطاجي الذي سمم نفسه بدلاً من أن يأسره الرومان، بعد قيام "حزب الله" اللبناني بأسر جنديين إسرائيليين.
ويهدف هذا التوجيه ‏‏إلى منع وقوع القوات الإسرائيلية في أيدي العدو من خلال الاستخدام الأقصى للقوة، حتى على حساب قتل الجنود والمدنيين الأسرى.
‏تم ‏‏تنفيذ هذا‏‏ التوجيه خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014 المعروف باسم "عملية الجرف الصامد". في 1 آب (أغسطس) 2014، أسر مقاتلو "حماس" ضابطا إسرائيليا يدعى الملازم هدار غولدين. وفي الرد على ذلك، ‏‏ألقت‏‏ إسرائيل أكثر من 2.000 قنبلة وقذيفة على المنطقة التي كان محتجزًا فيها. وقُتل في القصف غولدين، مع أكثر من 100 مدني فلسطيني. وكان من المفترض إلغاء هذا التوجيه في العام 2016.‏
غزة هي البداية. والضفة الغربية هي ‏‏التالية‏‏.

‏*كريس هيدجز Chris Hedges: هو صحفي حائز على جائزة "بوليتزر" للصحافة. كان مراسلا أجنبيا لمدة 15 عاما لصحيفة "‏‏نيويورك تايمز"‏، حيث شغل منصب مدير مكتب الشرق الأوسط ورئيس مكتب البلقان للصحيفة. عمل سابقا في الخارج مرسلا صحفيا لصحف "‏‏دالاس مورنينغ نيوز"،‏‏ ‏‏و"كريستيان ساينس مونيتور"، و"راديو الإذاعة الوطنية". وهو مضيف البرنامج الحواري "‏‏تقرير كريس هيدجز".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: ‏ Israel's Final Solution for the Palestinians
هامش المترجم:
**الدم ‏‏والتراب‏‏ (‏‏بالألمانية‏‏: ‏‏Blut und Boden‏‏) هو شعار قومي يعبر عن المثل الأعل لألمانيا النازية كهيئة وطنية‏‏ محددة عرقيا "الدم"، متحدة مع منطقة استيطان "التراب". ووفق ذلك، تعد أشكال الحياة الريفية والزراعية مثالية كثقل موازن للأشكال الحضرية. ‏كان "الدم والتراب" شعارا رئيسيا للأيديولوجية القومية النازية التي وجهت رابطة أرتامان‏‏ وكتابات ‏‏ريتشارد فالتر داري التي وجهت‏‏ السياسات الزراعية التي اعتمدها ‏‏لاحقا أدولف هتلر،‏‏ ‏‏وهاينريش هيملر،‏‏ ‏‏وبلدور فون شيراخ‏‏.‏

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