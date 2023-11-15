Wednesday, 15 November 2023 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حلمي: أدافع عن سمعة المدرب الوطني وطموحي كبير في البحرين

11/15/2023 5:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- حصل المدرب الأردني إبراهيم حلمي، على لقب أفضل مدرب في دوري ناصر بن حمد للمحترفين بكرة القدم- الدوري البحريني- للجولة السادسة، وذلك بعد أن قاد فريقه الرفاع الشرقي إلى فوز مهم على جاره الرفاع الغربي بنيتجة 1-0، سجله محترفه يرومي ايتامي، ورغم إكمال الفريق المباراة بـ10 لاعبين، إلا أن حنكة حلمي حافظت على الفوز، والذي قاد الرفاع الشرقي إلى صدارة الترتيب العام برصيد 12 نقطة، بمشاركة الخالدية والنجمة بالرصيد ذاته، مع ختام الجولة السادسة من الدوري.
وحول فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري البحريني للجولة السادسة، رد حلمي: "أدافع عن سمعة المدرب الوطني، وأحرص على أن أكون خير سفير لبلدي والكرة الأردنية في الدوري البحريني، والحمدلله تم اختياري أفضل مدرب في الجولة السادسة من الدوري، وبالتأكيد لكل مجتهد نصيب، والمهم أنني قدت فريقي إلى صدارة الترتيب العام، وكانت مباراتنا صعبة على الرفاع الغربي الذي يضم في صفوفه 8 لاعبين من صفوف المنتخب البحريني، ولديه محترفين على سوية عالية، وقادم من الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 بكأس الاتحاد الآسيوي، لكن وفقنا في التعامل مع نقاط القوة والضعف، وقدم فريقي مباراة كبيرة استحق فيها الفوز عن جدارة واستحقاق بشهادة المتابعين والمحللين".
وعن أجواء العمل في الرفاع الشرقي، وخطة العمل مع الفريق وأهدافه في المنافسات البحرينية: "تعاقدت مع الرفاع الشرقي البحريني في شباط (فبراير) المقبل، قادما من تدريب مواطنه فريق الشباب، حيث دفع الرفاع الشرط الجزائي للشباب الذي ارتبطت معه بعقد لنهاية الموسم، واستلمت الفريق خلفا للروماني فلورين متروك ووقتها كان الفريق يعاني ومهدد بالهبوط، ونجحت في تثبيته، لنتطلع بتفاؤل كبير إلى الموسم الجديد".
وأضاف: "انطلق الموسم الجديد، ومنذ أن استلمت مهمة تدريب فريق الرفاع، منحتني إدارة النادي الصلاحيات الفنية المطلقة، ووفرت أشكال الدعم كافة، وخضنا فترة إعداد لمدة شهرين، وعززنا صفوف الفريق بمحترفين مميزين، وخضنا 6 مباريات بدوري المحترفين، حيث فزنا بـ4 وتعرضنا للخسارة مرتين، وتوجنا بكأس الاتحاد في وقت سابق، ووصلنا إلى ربع نهائي كأس الملك، ونتصدر الترتيب العام برفقة الخالدية والنجمة برصيد 12 نقطة، ونجحت في تحقيق العلامة الكاملة في 3 جولات متتالية".
وعن طموحه مع فريق الرفاع البحريني في الموسم الحالي، أجاب حلمي: "نعمل بروح الفريق برفقة مواطني بالجهاز المعاون كل من: المدرب العام محمد عبدالرؤوف، ومدرب اللياقة البدنية فراس الخوالدة، كما أنني استعنت بخدمات اللاعب الأردني فارس غطاشة في صفوف الفريق، وهناك خطة عمل اتفقنا على بنودها مع إدارة النادي، ونطمح إلى الوقوف بين الأربعة الكبار على سلم الترتيب النهائي لدوري المحترفين البحريني، والمنافسة بقوة على لقب كأس الملك للموسم الحالي".

MENAFN15112023000072011014ID1107427189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث