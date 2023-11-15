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حماية الصحفيين يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عمل شبكة الميادين

11/15/2023 5:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ندد مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيقاف عمل شبكة الميادين في فلسطين المحتلة.

وأكد "حماية الصحفيين" أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوقيف قناة الميادين يكشف سعيه الممنهج إلى إسكات الإعلام في فلسطين حتى لا ينقل للعالم بشاعة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المركز: "لا نستغرب مثل هذه الإجراءات القمعية، والمعادية لكل الأصوات التي تدافع عن الحق الفلسطيني، ونتوقع أن تستمر، وأن تتوسع"، داعيا كل المؤسسات الدولية التي تعمل في ميدان الدفاع عن حرية الإعلام إلى إدانتها، وفضحها.

وحذر "حماية الصحفيين" من الصمت على الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تحرص على أن ترتكب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، وكل أحرار العالم في الظلام، وبعيدا عن كاميرات الصحفيين والصحفيات.

وقال المركز إن إغلاق مكاتب الميادين، ومصادرة أجهزتها في فلسطين المحتلة، لا ينهي عملها، وستظل قادرة أن تواصل دورها في الدفاع عن الحقيقة، ومناصرة المظلومين، والوقوف مع الحق والعدالة.

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