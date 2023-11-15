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خزنه: اختياري ضمن قائمة حكام النخبة هدف يتحقق في مسيرتي السلوية

11/15/2023 5:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- أبدت الحكمة الأردنية إلهام خزنه، سعادتها باختيارها في قائمة النخبة الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، مؤكدة أن ذلك يحفزها على مواصلة السعي لتطوير قدراتها المعرفية والبدنية نحو الأفضل.
إلهام خزنة (34 عاما) التي بدأت بمزاولة مهنة التحكيم في الأول من أيلول (سبتمبر) من العام 2009 عبر تدرجها في التحكيم من الفئات العمرية إلى دوري الدرجات الثالثة والثانية والأولى، وصولا لـ"الشارة الدولية"، تحمل درجة الماجستير في التربية الرياضية، وترأس اليوم شعبة النشاط الرياضي في جامعة الزيتونة، إلى جانب توليها مهمة تدريب فرق كرة السلة بالجامعة.
وتقول إلهام خزنه، في بداية حديثها الخاص لـ"الغد": "الحمد لله على اختياري ضمن قائمة حكام النخبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، لكل مجتهد نصيب، وأنا عملت على مدار سنوات مضت من أجل بلوغ هذه المرحلة المهمة والتقدم خطوة نحو الأمام، وهذا يؤكد أن أدائي في إدارة المباريات على الصعيدين الآسيوي والعربي كان مرضيا لدائرة الحكام في الاتحاد الدولي".
وأضاف: "شاركت مؤخرا في إدارة مباريات بطولة آسيا للناشئات تحت 16 سنة وبطولة آسيا للسيدات والبطولة العربية للناشئين والناشئات، قرار اختياري اليوم في قائمة حكام النخبة يحفزني حتى أكون خير سفيرة للأردن".
وحول انعكاسات القرار على الحكمة الأردنية -التي أدارت أول مباراة لها في دوري أندية الدرجة الممتازة للرجال وجمعت بين فريقي كفريوبا والأرثوذكسي العام 2020 إلى جانب دخولها تاريخ النسخة الأخيرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية، تقول خزنه: "اختياري في قائمة النخبة له انعكاسات إيجابية بتحفيزي نحو تقديم الأفضل، لكنه سيجعلني أيضا تحت ضغط نفسي كبير"، مشددة على أن حلمها المتواصل ببلوغ المستوى العالمي في مهنة التحكيم سيحفزها على تخطي أي صعوبات محتملة قد تواجهها.
ولم تخف خزنة حقيقة طموحاتها في العودة إلى مقاعد الدراسة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص تحكيم كرة السلة، بقولها: "طموحاتي تكبر يوما بعد آخر، أريد نيل درجة الدكتوراه في تحكيم كرة السلة، حتى أجمع بين اللعبة في المجالين الأكاديمي والعملي"، لافتة إلى أن تطلعاتها تسير نحو مواصلة مهنة التحكيم والتواجد في قائمة النخبة، لتمثيل الأردن بشتى التظاهرات الرياضية.

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