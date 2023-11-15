دارة الفنون تقدم أعمالاً لفنانين تضامناً مع فلسطين

تقدم دارة الفنون - مؤسسة خالد شومان حاليًا مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية عن فلسطين لفنانين رائدين ومعاصرين منذ سبيعينات القرن الماضي وحتى وقتنا الحالي. حيث تُعرض أعمال لـ سميرة بدران، وجمانة إميل عبود، ورولا حلواني، ومنى حاطوم، وخالد حوراني، وأملي جاسر، ورشيد القريشي، وعبد الحي مسلم، وأحمد نعواش، واسماعيل شموط، وليلى الشوا، ووائل شوقي، وسهى شومان.





تدمج الأعمال المشاركة بين الرسم، والتصوير، والتركيبات الفنية، والخط، والشعر، وأعمال الفيديو، وتُمثل مجتمعًة توثيقًا خاصًا للمقاومة الفنية في فلسطين عبر التاريخ. كما يُعرض فيديو لمحاضرة للمؤرخ والباحث وليد الخالدي حول تاريخ النكبة، وفيلم المقابلة الأخيرة مع الناشط السياسي والناقد الأدبي إدوارد سعيد.





في تركيبها المعنون "مصباح"، تُسلط منى حاطوم الضوء على حالة الحرب المتواصلة خلال انعكاسات فانوس رمضاني تجتاحه مجموعة من الجنود. بينما توثّق جمانة إميل عبّود في شريط فيديو رحلة تهريب ثمار شجرة ليمون من حديقة في القدس إلى رام الله، لتعكس بذلك الحواجز الأمنية المُرهِقة، كإحدى آليات القمع المتواصل التي تتبناها قوات الاحتلال. كما تُسجل أملي جاسر في عمل الفيديو المعنون "عبور سردة" تفاصيل رحلتها اليومية من رام الله إلى بيرزيت مرورًا بحاجز "سردة". وتعود رولا حلواني في سلسلتها "الاجتياح السلبي" إلى رام الله إبّان الاجتياح الإسرائيلي عام ٢٠٠٢، كما توثق بسلسلة صور أخرى التقطت في الليل جدار الفصل العنصري. وتقدم ليلى الشوا في مجموعتها المعنونة "جدران غزة" سلسلة أعمال فنية مستوحاة من كتابات سكان غزة على جدران مدينتهم في تسعينيات القرن الماضي. وتروي سهى شومان في عمل فيديو بعنوان "بيارتنا" رحلة التدمير العنيف والممنهج لبيارة جدها في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ويتعاون الفنان الجزائري رشيد القريشي مع الخطاط العراقي حسن المسعودي في سلسلة لوحات مستلهمة من شعر محمود درويش. إلى جانب أعمال لفنانين آخرين من فلسطين والعالم العربي ضمن مجموعة خالد شومان الخاصة.







تُعرض الأعمال حتى نهاية شهر كانون الأول القادم، كما أعلنت دارة الفنون عن تنظيم جولات تعريفية أسبوعية للمعرض واستضافة المدارس والجامعات والعائلات للتعريف بالأعمال ومناقشتها والمشاركة في فعاليات تعليمية وفنية خلال زياراتهم.



الصور المرفقة:

١) منى حاطوم، مصباح، ٢٠٠٦، تركيب فني.











٢) رولا حلواني، سلسلة الاجتياح السلبية، ٢٠٠٢. طباعة كروموجينية على ورق معدني.











٣) رشيد القريشي، أمّة في المنفى، ١٩٩٢/١٩٨٥. خط: حسن المسعودي، شعر: محمود درويش.







