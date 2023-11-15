دخول أول شاحنة محملة بالوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان، الأربعاء، إن شاحنة محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح الحدودي.
وقال شهود إن "شاحنتين أيضا اصطفتا في انتظار العبور بعد الشاحنة الأولى"، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وتعتبر هذه أول شاحنة محملة بالوقود تدخل إلى قطاع غزة منذ السابع من
أكتوبر، بعد أن شن مسلحي حماس هجمات غير مسبوقة داخل إسرائيل، مما أدى إلى
مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
كما خطفت الحركة رهائن يقدر عددهم بأكثر من 240، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع الفلسطيني، نقلا عن الحرة.
وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى
توغل بري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء
وأطفال.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أنها تعمل على استقبال 36
طفلا من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، موضحة أن
عملية النقل ستكون "خطيرة".
وكان مصدر في عمليات الإغاثة قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل
"وافقت على إدخال 24 ألف ليتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات
الأمم المتحدة بقطاع غزة".
وأفاد المصدر، بحسب رويترز، بأن الوقود "مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة، وليس للمستشفيات".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود".
MENAFN15112023000072011014ID1107427185
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.