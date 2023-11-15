دخول أول شاحنة محملة بالوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

قالت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان، الأربعاء، إن شاحنة محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح الحدودي.



وقال شهود إن "شاحنتين أيضا اصطفتا في انتظار العبور بعد الشاحنة الأولى"، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتعتبر هذه أول شاحنة محملة بالوقود تدخل إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بعد أن شن مسلحي حماس هجمات غير مسبوقة داخل إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.



كما خطفت الحركة رهائن يقدر عددهم بأكثر من 240، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع الفلسطيني، نقلا عن الحرة.





وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى توغل بري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أنها تعمل على استقبال 36 طفلا من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، موضحة أن عملية النقل ستكون "خطيرة".



وكان مصدر في عمليات الإغاثة قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل "وافقت على إدخال 24 ألف ليتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة".



وأفاد المصدر، بحسب رويترز، بأن الوقود "مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة، وليس للمستشفيات".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود".