دراسة: الشعور بالوحدة يرفع خطر الوفاة

أظهرت دراسة جديدة أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية مرتبطان بزيادة خطر الوفاة.



وبحسب "وول ستريت جورنال"، قالت جوليان هولت لونستاد، مديرة مختبر التواصل الاجتماعي والصحة في جامعة بريغهام يونغ: "تمامًا مثلما نحتاج إلى تخصيص وقت في حياتنا المزدحمة لممارسة النشاط البدني، نحتاج إلى تخصيص وقت في حياتنا المزدحمة لممارسة النشاط الاجتماعي".



الدراسة تتبعت الأشخاص لأكثر من عقد من الزمن وجمعت بيانات الشعور بالوحدة قبل جائحة كوفيد-19.



وهذا يضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن الوحدة يمكن أن تكون سيئة لصحتنا، وتساهم في مشاكل صحية بما في ذلك القلق وأمراض القلب والخرف.

وأصدر الجراح العام فيفيك مورثي تقريرا استشاريا حول الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية في شهر مايو، مستشهدا بأبحاث تشير إلى أن الافتقار إلى التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا مثل تدخين ما يصل إلى 15 سيجارة يوميا.



وفي الورقة الجديدة، قام الباحثون في جامعة غلاسكو بتحليل البيانات من أكثر من 450 ألف مشارك.



وأجاب المشاركون، الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاما، على أسئلة حول ترابطهم الاجتماعي.



وبعد حوالي 12 سنة ونصف، توفي حوالي 33000 شخص، بما في ذلك أكثر من 5000 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.



نظر الباحثون في خمسة مقاييس للوحدة والعزلة: الشعور بالوحدة في كثير من الأحيان، وعدم القدرة على الثقة في رفيق مقرب، والعيش بمفردك، وعدد مرات زيارة الأشخاص مع الأصدقاء والعائلة، والأنشطة الجماعية الأسبوعية، فكل منها كان له تأثير.



وقال الباحثون إن أولئك الذين قاموا بزيارات شهرية على الأقل من الأصدقاء والعائلة كانوا أقل عرضة للوفاة.