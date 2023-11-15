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رباعيات جنين.. كتيبة شعراء تمجد مقاومة المدينة ومخيمها

11/15/2023 5:24:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرخة أطلقها وزير الثقافة الأردني الأسبق الدكتور صلاح جرار على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام جنين ومخيمها فجر الثالث من تموز (يوليو) 2023 بمشاركة ألف جندي للاحتلال ومئات الآليات العسكرية وما تلاه من قتل وتدمير الآلة الصهيونية وصمود أسطوري للمقاومين تضمنت رباعية شعرية، قال فيها:
جنين يا درة البلدان والمدن .. وتاج عز على الأيام والزمن
فيك المخيم ما كلّت عزائمه .. وهمة لم تهن يوما ولم يكن
جنين صبرا فوعد الله منتظر .. إن قال للأمر كن في طرفة يكن
أنت التي وهب الرحمن ساكنها .. عزا وجاها وسيفا غير مرتهن
بدوره، التقط الشاعر الدكتور سعيد يعقوب الصرخة، ولبّى النداء برباعية مماثلة وكأنهما في مبارزة شعرية ذكرتنا بسوق عكاظ لتتوالى بعدها مشاركات عربية من كتيبة من الشعراء التي تساند الصامدين على الأرض في مخيم جنين:
ارفع جبينك واهتف عشت يا وطني .. حرا فلولاك معنى المجد لم يكن
خطّت جنين لنا سفر الفخار دما.. تضمخت بشداء جبهة الزمن
يا قلعة العز ما اهتزت جوانبها.. النصر بالصبر مقرون فلا تهني
وفي مخيمها رمز الصمود أرى .. بشرى لما جاء في القرآن والسنن
هكذا انبثقت فكرة ديوان "رباعيات جنين" وترجمت لواقع حيث شارك 125 شاعرا عربيا في رباعيات اقترب بعضها من النبرة الحماسية الخطابية، لكن في مجملها تنبئ عن عين شعرية لا يزال سياقها في الوجدان العربي، والتزمت بالوزن والقافية والرؤى لتكون في مجموعها ما أطلقوا عليه "المعلقة الحمراء" و"جنين البطولة والصمود" نصرة للمدينة ونضال شعبها البطل وصمودها أمام أشرس هجمة استعمارية وتسجل موقفا، وتقدم وثيقة للأجيال القادمة بأن الشعراء العرب يرفضون الذل والهوان، ولم يصمتوا حيال ما يجري في زمن الخذلان والتردي والاستخذاء.
وجاء في الإهداء "كل قطرة سالت من أجل فلسطين.. كل حبة عرق بذلت من أجل فلسطين.. كل ذرة تراب انتفضت في وجه المحتلين.. إلى أرواح شهداء جنين ومخيمها وفلسطين ومدنها وقراها ومخيماتها.. إلى الجرحى والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.. إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأهاليهم في كل مكان من فلسطين والأرض العربية.. إلى كل الغيورين على فلسطين ومقدساتها.. إلى كل صاحب قلم عربي شريف.. إلى جنين وأشبالها وصناديدها وأبطالها الذين قدموا نموذجا في النضال ومقاومة الاحتلال والتضحية من أجل الأوطان والإنسان"، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وديوان "رباعيات جنين" هو الثاني من نوعه حيث جمع باحثون في التسعينيات من القرن الـ20 حزمة من القصائد أسموها "ديوان الانتفاضة" لأحمد موسى الخطيب وديوان "الانتفاضة الشعبي" لعبداللطيف البرغوثي ضم مجموعة من الأغاني ذاعت في الانتفاضة الأولى.
وهناك ديوان "الشهيد محمد الدرة" الذي صدر في ثلاثة أجزاء بمجلد واحد عن مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، وضم 1682 قصيدة، وديوان "مختارات من شعر انتفاضة الأقصى المباركة" جمعه الناقد والأكاديمي يوسف شحدة الكحلوت شمل 94 قصيدة تراوحت بين الكلاسيكي والتفعيلة.
وقبل الولوج في التفاصيل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ديوان "رباعيات جنين" أعده وحرره الدكتور صلاح جرار والشاعر سعيد يعقوب، وأخرجه فنيا سمير اليوسف بمشاركة 125 شاعرا من 12 بلدا عربيا هي الأردن وفلسطين واليمن والعراق وسورية والجزائر ومصر وموريتانيا، في حين اقتصرت لبنان والمغرب وسلطنة عمان على مشاركة واحدة لكل دولة.
وكما جاء في تقديم الديوان أعده الأكاديمي الدكتور خالد الجبر، فليس غريبا أن يحوز الأردن وفلسطين على النسبة الكبرى من المشاركات، فما زلنا نردد "شعبا واحدا لا شعبين.. وبلد واحد برئتين" فيما تشير مشاركة عربية في الكتاب إلى أن فلسطين لا تزال حية في الوجدان الحي لأبناء العروبة والإسلام.
والرباعيات- وفق الدكتور الجبر- تشبه إلى حد كبير تلك الأبيات من الرجز التي كان المقاتل يلقيها في المعركة يثير فيها حمية المقاتلين، ويستثير عزائمهم على مواصلة القتال لذلك، فهي شعر في مواجهة صاروخ الطائرة وقذيقة الدبابة أو المدفع ورصاصة القناص وسنّ الجرافة.
لماذا جنين؟
يجيب عن هذا السؤال الدكتور الجبر بقوله إنه تساؤل مشروع، غير أن المسألة أعمق وأوثق صلة بنضال الشعب الفلسطيني كله وما جنين سوى رمز للفعل النضالي على الأرض الفلسطينية كلها، وفي الشتات فقوات الاحتلال اجتاحت مخيم جنين عدة مرات لكنه كان ينهض من جديد ومعه الفعل المقاوم أقوى وأشد تماسكا وإصرارا على المواجهة.
ومن وجهة نظر الجبر، فإن جنين وخاصة مخيمها أصبحت رمزا حقيقيا لمقاومة فلسطينية مثابرة لا تكل ولا تستجدي ولا تستعطي أحدا "مقاومة تأخذ على عاتقها الدفاع عن الرمق الأخير من الوجود الفلسطيني والكرامة العربية".
وبشأن أهمية الكلمة، قال الشاعر سعيد يعقوب إن الشعر لم يكن في يوم من الأيام إلا حاضرا بقوة في حياة العرب، ولا سيما في الأحداث الكبرى والمواقف الاستثنائية ذلك أن الشاعر منذ الجاهلية حتى عصرنا الحالي كان ضمير قبيلته والصوت القوي المعبر عن هواجس وأفكار مجتمعه، ولم يتخل الشعراء عن مهمتهم التي يقتضي الواجب أن يقوموا بها.
ويضيف يعقوب "يعتقد الناس أن الكلمة أو الشعر لا قيمة لهما، وهذا أمر مناف للحقيقة ومخالف للواقع، فللكلمة دور قوي ومؤثر في صياغة الوجدان الجمعي والعقل الكلي للأمة.. تترجم إلى فعل يقود للتحريض والتثوير والتغيير".
وتابع أن "العمل يجري حاليا على إصدار ديوان جديد خلال أيام بعنوان "طوفان الأقصى" بمشاركة 210 شعراء من دول عربية نتاجهم يصطف في دعم ومساندة المقاومة، ويصور مشاهد الدماء وجرائم الحرب وقتل النساء والأطفال والوضع الصعب في غزة."
كما تستحضر القصائد التاريخ ومواقف البطولة، وتدعو لإحياء أمجاد الأمة كما حصل في اليرموك وحطين والكرامة، بحسب الأكاديمي والشاعر الأردني.
ومن مقتطفات الكتاب يقول وزير الثقافة الأسبق الشاعر حيدر محمود بأنه في مشاركته:
هذا الزمان الجنيني الذي وعدت.. به فلسطين فاحملني إلى وطني
لأستعيد وجودي فيه من عدم.. وأنفض الطين عن روحي وعن بدني
أنا الحنين الذي ما زال في رحم الأم.. التي عندها الميلاد لم يحن
لكنها خلقت من قبل تسميتي.. إن لم تكن من مجانيني فلا تكن
وفي حديث للجزيرة نت قال الشاعر سليم أحمد حسن المشارك في ديوان "رباعيات جنين" إن "للكلمة قوة السحر أينما قيلت سواء باللهجة الشعبية المحكية أو بلغة فصيحة في القصيدة العربية، فهي تثير الحماس، وتشعل الموقف وتحث على الإيثار والتضحية".
ويرى حسن أن القصيدة الوطنية تمثل رسالة تؤدي دورا رئيسا في حياة الشعوب كما هي تعبير صادق عن ضمير المواطنين، ومن وجهة نظري فهي مقاومة ناعمة تسهم في تشكيل الوعي الجمعي وتعبئة الجماهير وتحريضها ضد المحتل فكم من قصيدة حولت لأغنية كانت رافعة للمعنويات حتى في أصعب الظروف.

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