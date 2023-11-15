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رحيل أيقونة الموسيقا والغناء السوداني محمد الأمين

11/15/2023 5:24:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي، أمس، في الولايات المتحدة، أيقونة الموسيقا والغناء السوداني محمد الأمين حمد النيل الطاهر الإزيرق عن عمر ناهز 80 عاما، والذي توثق مسيرته الفنية ملامح تاريخ وواقع السودان السياسي والاجتماعي والثقافي.
تميز محمد الأمين -الذي ولد في مدينة ود مدني جنوب الخرطوم العام 1943- بقدرات صوتية ولحنية توصف بالسهل الممتنع، والقليل جدا من أغاني الموسيقار الكبير لحنها له آخرون، فأي لحن يضعه محمد الأمين يحمل بصماته الفنية الخاصة.
وكتب الفنان التشكيلي السوداني المقيم في أميركا تاج السر الملك هذه الكلمات في رثاء الموسيقار الراحل:
خرجت عصر ذلك اليوم مثقلا بالأسى أعبر أبهاء مستشفى "نوفا الكساندريا"، الأبهاء المستقيمة النظيفة اللامعة، وقطع رخامها التي تنعكس عنها الأضواء، فكأنما قد رصت للتو، رصا، تمتد من أمامي ومن خلفي وكأنها صراط دهري.
خرجت إلى الطريق العام وعيناي غارقتان في الدمع، خلفت ورائي في غرفة بالطابق الثاني هادئة يجللها السلام والسكون وتحف بها الملائك الأستاذ وقد أضنى النضال بدنه، كان مستلقيا يرفل في أبهى حلل الطمأنينة وعلى وجهه ابتسامة باتجاه السماء، وموظف الاستقبال المنحدر من القرن الأفريقي تتسع عيناه من الدهشة، يسائلني: محمد الأمين.. الفنان، يا إلهي، سأزوره بعد انتهاء نوبتي.
قلت أحدث نفسي: وهل يعلم الأطباء ذوو المعاطف والقسمات العاطفة وجيش الممرضات الحسناوات أن هذا المريض ذا الملامح الوادعة الساكن بين أياديهم الخبيرة المدربة على أحابيل دمل الجراح وكبح الآلام إنما هو فلذة كبد أمة كاملة؟
هل يعلمون أن هذا الساكن إلى مباضعهم هو سيناترا (أحد أكثر الموسيقيين الأميركيين شعبية) بلادنا، وراي تشارلس وجيمي هندريكس وديلان مجتمعين؟
عبد الوهاب وبليغ والطويل، وعبادي الجوهر، ومحمد عبده، وفريد وبلان، ووديع الصافي، وعجرم، وشارل أزنافور وديميس روسوس، وتلاهون، ومارلي.. فريد عصره ونسيج وحده، العلم في تاريخ موسيقا الوطن الواحد، السودان، ليتهم.
ولكنهم كانوا رفقاء به كما ينبغي للعرفاء، يهزون رؤوسهم من عجب حين يعلمون وحين يشع جبينه بذلك الألق الذهبي الذي لا تراه العين، فتدركه البصيرة هالة فوق رؤوس المبدعين.
ثم الشارع يحتضنني ويأخذ بيدي من يأس فوق أرصفة المشاة المنمقة المهندسة، وسائق الأوبر على الجانب المقابل يحادث عبر الهاتف محبوبته، ظننت ذلك، فأحسنت به الظن، فيبتسم، وكأني به هامسا.. من يوم ما شفتك وكأني بالكون كله يغني، قلبي للدنيا ابتسم.
وكأني بالفنان في استغراقه الوجودي يسترق السمع إلى موسيقا السماء، وأنه يود لو أن الناس استمعوا إلى آخر ألحانه.. ولكن جبروت الحرب حال بينه وبيننا، فارتد إليه فؤاده.
سيظل في وجداننا.. موسيقار الأجيال ومفجر النضال، الفريد في سمو وجدانه، المتوشح بهموم شعبه، خصيب الإلهام، عميق الشجو، مبلغ ومنتهى فنون أهل السودان والإنسانية جمعاء.-(الجزيرة نت)

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