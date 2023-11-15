رسائل من غزة تحت القصف

أسماء الغول* - (أوريان 21) 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023

هذا النص شهادة من صحفية فلسطينية من غزة تعيش في فرنسا. حياتها اليومية تتراوح بين محاولة البقاء على تواصل مع عائلتها في القطاع، والخوف من تلقي خبر عن فاجعة.

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شقيقتي الباقية في قطاع غزة طلبت منا أن نسجل لها أغنية "الصيصان شو حلوين" لابنتها الرضيعة. فهي تحبها وتعودت عليها، ولا يمكن تشغيل تطبيق "يوتيوب" وسط قطع الكهرباء والإنترنت في قطاع غزة. سجلناها وأرسلناها لها على تطبيق "واتس أب"، حيث من الأسهل فتح الرسائل الصوتية مع ضعف تدفق الإنترنت.

عدتُ إلى جهازي المحمول لأكمل كتابة مقالاتي المتأخرة، لكنني لم أفلح. فما هي إلا دقائق حتى بدأ تهديد "مستشفى القدس" من جديد، والقصف في محيطه. وربما تكون هذه المرة العاشرة التي يتم فيها ترهيب الألفين العاملين فيه، إضافة إلى 14.000 نازح ونازحة داخله، حيث تحتل كل متر منه عائلة مرعوبة.

من الممكن أن تفعلها إسرائيل. لقد فعلتها قبل أسبوع حين قصفت "مستشفى الأهلي المعمداني" الذي وصل أعداد القتلى فيه إلى ما يزيد على 300، وبعضهم اضطر ذووهم أن يجمعوا أشلاءهم في أكياس. كما استهدفت في 28 تشرين الأول (أكتوبر) المستشفى الإندونيسي وقصفت بجوار مستشفى القدس في اليوم ذاته. ثم لا يجب أن ننسى قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة من قناة "الجزيرة"، والتعنت إزاء التحقيق في مقتلها وهي التي تحمل الجنسية الأميركية، ولم نسمع صوت الرئيس الأميركي بايدن حينها. ومرة أخرى حاولت إسرائيل التهرب من الجريمة بإلقاء اللوم على المسلحين الفلسطينيين.

بعد قصف مستشفى المعمداني، يمسك أحد الآباء بكيس بلاستيكي يقطر منه الدم ويقول: "هدول أولادي"، وهو يصرخ في هستيريا. ولم يتعرف آباء وأمهات آخرون حتى على أشلاء أحبائهم.

وكأنها النهاية

اتهمت إسرائيل الفصائل الفلسطينية بالقصف. عادة ما يحدث ذلك حين يقع عدد كبير من المدنيين في مكان واحد ويُحرج العدو أمام العالم، فيقلب الطاولة ويفبرك الأدلة. لقد شهدتُ ذلك من قبل خلال تغطية ثلاث حروب في القطاع، وكان دوما من السهل على الناس في غزة أن يميزوا بين صوت صواريخ الفصائل المسلحة في غزة وصواريخ إسرائيل، وكذلك أثر الصاروخ في الأرض. أصبحوا خبراء عسكريين من كثرة الحروب التي شهدوها. وخلال أيام قليلة كانت منصات كشف الحقائق والصحف العالمية تشكك برواية الاحتلال واتهمته بتزوير الأدلة.

كانت آخر حرب شهدتها في العام 2014، ثم تابعت البقية في أيار (مايو) 2021 وآب (أغسطس) 2022 على شاشة التلفاز بعد أن وصلت إلى فرنسا، حيث يبدو فشلاً كاملاً حين تكون صحفيا أن تراقب الحرب على بلدك من بعيد.

إلا أن هذه الحرب تبدو وكأنها النهاية، لا أدري إذا ما كانت المدن تنتهي بالحروب بعد أن يحل الخراب في عشرات آلاف المباني السكنية؟ أصبحت الشوارع مهجورة إلا من بعض قطط هنا وهناك تبحث عما تأكله، بعد أن جفف الحصار الإسرائيلي المشدَّد المدينة من الماء والغذاء.

ذكرتني مقاطع فيديو مدينة غزة بصور الموصل في العام 2017 بعد أن حررتها القوات العراقية المشتركة بدعم التحالف من تنظيم "داعش"، وقد تداعت كل الأماكن التاريخية والأحياء الجميلة. وهذا أول ما فعلته إسرائيل، دمرت "حي الرمال" الذي يعد أرقى أماكنها، كما أن جزءا كبيرا من "مستشفى المعمداني" تراثي ويطل على البلدة القديمة في غزة، بل يقول لي صديقي الصحفي وائل عصام الذي غطى في العراق وسورية وزار غزة، إنه لم يشهد خرابا كخراب غزة، ومساحاتها الواسعة من الدمار.

تعلُّم الخوف

أسمع أصوات ابنة أختي مسجلة على تطبيق "واتس أب". أصبحت تصدر أصواتا أعلى وأكثر تعبيرا، ربما تحاول أن تنافس الأصوات الجديدة حولها. وتقول لي شقيقتي إن ابنتها تعلمت الخوف في هذه الأيام القليلة بينما كان يجب أن تتعلم أن تحبو في هذا العمر.

هربا من تدمير المدينة، نزحت أختي من شمال قطاع غزة مع ابنتها إلى جنوبه، بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي. بحثَت عن مكان الموت فيه أقل، فالنجاة الآن مجرد صدفة. قصفت قوات الاحتلال كل شيء؛ المدارس التي لجأ إليها النازحون، المنازل الآمنة، الأسواق، المستشفيات، الجامعات، والمخابز.

مهما بلغت فراستك وخبرتك في الحروب لا يمكن أن تخمن المكان الآمن، وكذلك يفعل أكثر من مليوني شخص، نصفهم نزحوا من الشمال إلى الجنوب، يقضون يومهم يفكرون: أين يمكن النجاة؟

أحد الآباء يقول على قناة "الجزيرة" وهو يبكي ابنه المسجى عند قدميه: "تركنا حي النصر في غزة، ليموت أبنائي الثلاثة في رفح.. انتشلنا واحداً من تحت الأنقاض وبقي اثنان". مضيفا وهو يشير إلى جثمان ابنه على الأرض: "ما يزال في الصف الخامس الابتدائي".

"تدعيش" قطاع غزة

تقع رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. ووصلت إليها أعداد كبيرة من النازحين الذين يستمرون في التحرك، على الرغم من المطالبة الأممية المتكررة لإسرائيل بالتراجع عن إجبار الأهالي على النزوح القسري، الذي يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. ولكن يبدو وكأن دولة الاحتلال تطرد أهل غزة عبر الحدود إلى سيناء. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن رأيه بصراحة في اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة في 18 تشرين الأول (أكتوبر). إنه لا يريد "عمليات إرهابية" في صحراء سيناء ضد إسرائيل، واقترح صحراء النقب لنقل السكان حتى انتهاء إسرائيل من عمليتها.

وهكذا استمر إغلاق معبر رفح البري برغبة مصرية، حتى فُتح في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) بإشراف الاحتلال الذي اختار أسماء المواطنين من حملة الجوازات الأجنبية والجرحى المسموح لهم بالسفر عبر قوائم أرسلها للمصريين. وبذلك تتلاشى السيادة الفلسطينية المكتسبة منذ اتفاقية أوسلو 1993، والانسحاب من قطاع غزة في العام 2005، وكأنها كانت هلاما.

غزة الآن مثل يوسف بن يعقوب وقد تركه إخوته في ظلام الجُب، وهنا تُركت غزة للسياسيات الأميركية الغاضبة التي أعطت الضوء الأخضر كي ترتكب إسرائيل أكبر الجرائم بحق عائلات قطاع غزة التي قُتل منها أكثر 900 عائلة بمجموع 6.500 شهيد من 10.000 شهيد ومفقود حتى اللحظة.

ضلل بنيامين نتنياهو العالم حين ردد حادثة قطع رؤوس الأطفال في مستوطنات غلاف غزة مرات عدة، في "كلاكيت ثاني مرة" لكذبة أسلحة الدمار الشامل التي طالب الرئيس جورج دبليو بوش بالتخلص منها بالعراق، واستمر في البحث عنها مدمرا بلاد الرافدين منذ الغزو في العام 2003 حتى انسحاب القوات الأميركية الأول من العراق في العام 2011، وقتل خلالها 200.000 مدني عراقي وما يزيد على 4.500 جندي أميركي.

شوهت هذه الكذبة إرث القضية الفلسطينية الفريد والعادل عبر ربطها بـ"داعش" والإرهاب. وعلى الرغم من فضح كثير من الأخبار الزائفة في خطابات نتنياهو وجيشه حول هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلا أن نتنياهو يصر على المضي قدما بها لـ"تدعيش" قطاع غزة، وهو ما له مفعول السحر في العالم الغربي.

تحول في الخطاب الأوروبي

لقد شهدتُ تحول الخطاب الأوروبي، حتى في مؤسساته الحقوقية والليبرالية، بعد الربيع العربي بسنوات قليلة، من استنكار الجرائم التي قتلت مئات الآلاف بدعم من روسيا و"حزب الله" في سورية منذ الثورة في العام 2011، إلى استنكار أفعال تنظيم الدولة "داعش".

(...)

والآن مع ما يحدث في غزة تجاوز الأمر السكوت، بل إن بلد الإخاء والعدالة والمساواة الذي أعيش فيه وصل إلى حد أن يلقي علينا قنابل الغاز لمجرد الهتاف لفلسطين في المظاهرات. أصبح الأمر من المحرمات هنا، ولاحقنا رجال الشرطة المدرعون في مظاهرات يومي 12 و25 تشرين الأول (أكتوبر) في ميدان جان جوريس بمدينة تولوز.

هناك عزل لفلسطين بسبب العملية العسكرية التي قام بها الجناح العسكري لحركة "حماس". وبالتأكيد لا مبرر لقتل واختطاف المدنيين في أي مكان بالعالم، بل لا أراه يفيد تاريخ أي قضية نضالية، لكن العالم نفسه يجب ألا يتغاضى عما فعلته إسرائيل في آخر ثلاثة أعوام. ولن أقول منذ 75 عاما حين مشى جدي وجدتي طريقا طويلا من الآلام من قريتي الأصلية، صرفند العمار، حتى وصلا إلى غزة في العام 1948. واليوم وسط هذا النزوح والقتل المتواصل والسكوت العالمي، أشعر بأنني أفهم ما كانا يواجهانه في ذلك الوقت، ولماذا اضطرا إلى الهجرة.

وفي هذه الأعوام الثلاثة الأخيرة، تضاعفت أعداد المستوطنين في أراضي الضفة الغربية والقدس، وأصبحت السجون الإسرائيلية مليئة بحوالي 6.000 أسير فلسطيني، منهم مرضى لا يتلقون العلاج، وبينهم أكثر من 1.900 في الاحتجاز الاداري بلا محاكمة، كما أن هناك 170 طفلا منهم يتعرضون للتعنيف جسديا ونفسيا، ناهيك عن 17 عاما من الحصار على شريط ساحلي كان ياسر عرفات قد وعد يوما بأن يجعل منه "سنغافورة جديدة"، حين عاد إلى غزة قبل ثلاثين عاما، بعد أن سلَّم كل أوراقه وأسلحته لتحقيق السلام.

إذا كانت إسرائيل قد أطعمت في الماضي هذا "الوحش" الذي أكلها حية في الحاضر، كيف سيكون الجيل المقبل الذي يشهد كل هذا القتل والخوف والدم؟ هل سيحب فكرة السلام؟ هل سيعيش يوما في مظلة ثنائية القومية أو حتى حل دولتين؟ لا يمكنني أن أرى ذلك، ولن يبقى الأطفال الذين يشهدون الآن جرائم قتل عائلاتهم كاملة أطفالا للأبد. ولكن الليلة على الأقل، الليلة فقط، ضمنتُ أن ابنة أختي الرضيعة نامت بشبه ابتسامة على فمها بعد أن سمعت أغنية "الصيصان شو حلوين".



*أسماء الغول: كاتبة وصحفية فلسطينية مقيمة في فرنسا.