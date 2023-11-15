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رودريجو يوضح علاقته بأنشيلوتي.. وجريزمان يرفض خيانة أتلتيكو

11/15/2023 5:24:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، أن إيمانه الكامل بقدرات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، يجعله يقبل اللعب في مركز المهاجم الصريح.
وقال رودريجو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "المدرب يعلم أنني لا أحب اللعب في مركز المهاجم، لكنني أفعل ذلك من أجل الفريق ومن أجله أيضا لأنني أؤمن به. إنه يدرك ذلك ولا توجد مشاكل بيننا".
وأجاب رودريجو عن سؤال: "هل قال لك أنشيلوتي شيئًا، بسبب تصريح أنك لا تحب اللعب في مركز المهاجم؟"، قائلا: "في بعض الأحيان نصرح بشيء ويخرج شيء آخر. الأمر معقد قليلا".
وتابع: "أنشيلوتي بالنسبة لي شخص مهم جدا. في بداية هذا الموسم عندما لم تسر الأمور على ما يرام، ساعدني دائمًا ولذلك أشكره".
وأردف النجم البرازيلي: "لا أستطيع تحديد عدد الأهداف التي سأحرزها، كما أنني لا أتحدث عن هذا أبدا، لأنه لا يجلب لي الحظ الجيد".
ولدى سؤاله عمن سيسجل أهدافا أكثر بين فينيسيوس وبيلينجهام، رد: "لن أقول ذلك أيضًا. بما أنه لا يجلب لي الحظ الجيد، فإنني لا أريد أن يكون لديهم سوء حظ".
وفيما يتعلق بضرورة تعاقد ريال مدريد مع مبابي، قال رودريجو: "لا أعرف.. يجب أن تسأل المدرب أو الرئيس حول ذلك".
إلا أن الصحفي وجه له السؤال بشكل محدد "ماذا ستفعل أنت إذا كنت الرئيس.. هل ستجلبه أم لا إلى ريال مدريد؟"، رد بشكل حاسم: "بالطبع سأتعاقد معه. لكن الأمر لا يتعلق بمبابي فقط. إنه لاعب مميز ونريد اللعب مع أفضل اللاعبين في الفريق".
وختم الصحفي بسؤال: "إذا كنت رئيسا لريال مدريد ويمكنك التعاقد مع لاعب واحد فقط، من ستوقع معه.. هالاند أم مبابي؟"، رد رودريجو: "لا أعلم.. إنه أمر صعب جدًا".
ريال يهدف لضم أرنولد
أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم ليفربول، في الصيف المقبل.
وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول ومنتخب إنجلترا.
وأضاف التقرير، أن ريال مدريد حدد 80 مليون يورو، للتعاقد مع أرنولد، في الصيف المقبل.
وفي الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، بالانضمام لريال مدريد.
لكن على ما يبدو فإن ريال مهتم بتدعيم مركز الظهير الأيمن كذلك، من خلال التعاقد مع أرنولد.
في الوقت ذاته، ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي الآخر ريس جيمس، ظهير أيمن تشيلسي، حال فشل التعاقد مع أرنولد.
ويرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول، حتى صيف 2026.
مارسيلينو يدرب فياريال
عاد مارسيلينو لاستلام مهمة تدريب فريقه السابق فياريال الإسباني خلفاً للمقال خوسيه روخو "باتشيتا"، وذلك وفق ما أعلن النادي أول من أمس.
وسبق لمارسيلينو الذي أقيل من تدريب مرسيليا الفرنسي بعد خمس مراحل فقط على انطلاق الدوري المحلي، أن أشرف على فياريال بين 2013 و2016، وهو وقع عقداً حتى 2026 على أمل الارتقاء بالفريق الذي يعاني في بداية الموسم حيث يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني بثلاثة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم في 13 مرحلة.
وكتب فياريال في بيان "أهلاً وسهلاً بك مجدداً في بيتك مارسي"، كاشفاً أنه سيقدم ابن الـ58 عاماً كمدرب جديد الثلاثاء.
وفي مروره الأول بفريق "الغواصة الصفراء"، نجح مارسيلينو في الصعود به الى الدرجة الأولى في موسمه الأول قبل أن يتمكن بعدها من قيادته الى المشاركة الأوروبية لثلاثة مواسم متتالية.
وقرر فياريال الجمعة إقالة خوسيه روخو "باتشيتا" بعد شهرين فقط من تعاقده معه بدلاً من كيكي سيتيين، وذلك بسبب تردي نتائج الفريق.
واشرف باتشيتا (55 عاما) على الفريق في 12 مباراة حقق فيها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم، من دون أن يقدّم الفريق أداء ثابتا خلال فترة ولايته القصيرة.
وينافس فياريال في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحتل المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة مع 6 نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن رين الفرنسي المتصدر، لكن مع مباراة مؤجلة في جعبته.
وأشرف المدير الرياضي ميجيل أنخيل تينا على الفريق في مباراة الأحد في الدوري المحلي والتي خسرها أمام أتلتيكو مدريد 1-3.
وفي ظل التوقف الناجم عن النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات، سيحصل مارسيلينو على فرصته للدخول مجدداً في أجواء النادي قبل خوض اختباره الأول في 26 الحالي على ملعب فريقه الجديد-القديم ضد أوساسونا في المرحلة الرابعة عشرة.
قلل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من أهمية الحادث الذي وقع مع لامين يامال خلال مواجهة ألافيس الأحد، بعد عدم قبول اعتذاره لعدم تمرير الكرة له داخل المنطقة.
وخلال مباراة الأحد، والتي سجل فيها البولندي هدفي العودة ضد ألافيس، أظهرت صور أن مهاجم برشلونة يطلب بإصرار من يامال الكرة داخل المنطقة، وعندما لم يستلمها، لم يقبل اعتذار اللاعب الصاعد.
والغريب، لاحقا، أن قناة "دازن" التلفزيونية عرضت صورا أخرى لهما وهما يتحدثان عن الحادثة المذكورة.
ومنذ استدعائه لصفوف المنتخب البولندي، أكد ليفاندوفسكي أنه "ليس هناك ما يمكن التعليق عليه"، ووصف الأمر بأنه "عرضي بشكل كامل".
وأشار أيضا إلى أنه في بعض الأحيان أثناء المباريات عادة ما يصرخ، وهو أمر وصفه بأنه "طبيعي".
وتابع: "هل لدي مشكلة مع لامين يامال؟ لقد ساعدته عدة مرات، وأعطيه النصائح، حتى في تلك المباراة (ضد ألافيس) أعطيته إياها. من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء عندما تلعب".
وأشار البولندي إلى أنه "لا داعي للبحث عن قراءات ثانية" للواقعة.
جريزمان يرفض يونايتد
يسعى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الفرنسي أنتوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يريد مانشستر الحصول على توقيع جريزمان في كانون الثاني (يناير)، لا سيما أن هناك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 25 مليون يورو فقط.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جريزمان لا يفكر في العرض ويركز فقط على تجديد عقده مع أتلتيكو الذي ينتهي في 2026.
وأوضح أن جريزمان طلب من أتلتيكو التجديد حتى 2027، مع رفع راتبه من 7 إلى 10 ملايين يورو.
وذكر أن جريزمان رغم أنه اللاعب الأكثر حسما في أتلتيكو، لكنه لا يحصل على أعلى راتب في الفريق، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد كوكي ويان أوبلاك.
وكان جريزمان يحصل على 17 مليون يورو كراتب سنوي ثابت مع برشلونة، كما وصل الرقم إلى 20 مليونا بالمكافآت.
وكشف البرنامج الإسباني أن جريزمان سبق أيضا أن حصل على عرض سعودي مغرٍ في الصيف الماضي، لكنه فضل البقاء مع أتلتيكو.-(وكالات)

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