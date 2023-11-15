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رئيس الديوان الملكي يلتقي إعلاميين وناشطين حقوقيين ووفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

11/15/2023 5:24:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين، وفدا يمثل إعلاميين وناشطين حقوقيين ووفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل.


وأكد الحضور، خلال اللقاءين الذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، وقوف جميع خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم جميع مواقفه، مثمنين جهود ومواقف جلالته من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.


وثمنوا جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة للتحرك من أجل وقف الحرب على غزة، التي راح ضحيتها آلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشادوا بخطوة الأردن بإنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة بواسطة مظلات من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.

يشار إلى أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، نفذ عمليتي إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني العسكري، خلال أسبوع.


وشددوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين جهود وقدرات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ أمن واستقرار الأردن.


ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.






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