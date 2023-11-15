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زراعة ماحص والفحيص.. تحديات القطاع تتعاظم ومخصصاته تتآكل

11/15/2023 5:24:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






يواجه القطاع الزراعي في لواء ماحص والفحيص بمحافظة البلقاء، تحديا بارزا يتمثل في ضعف المخصصات المالية وعدم كفايتها وجدواها للنهوض به، بما يواكب الطموحات والتطلعات بهذا الخصوص وكذلك تطوير مخرجاته في مختلف الجوانب.
يتزامن ذلك وينعكس بشكل آخر على واقع المزارعين أنفسهم، لا سيما فيما يتعلق بملف تعثر فتح العديد من الطرق الزراعية الضرورية، وكذلك ارتفاع كلف الإنتاج وكلف الأيدي العاملة الوافدة مع عزوف العمالة المحلية عن العمل في القطاع، وذلك كله وسط توسع عمراني لافت بات يلتهم المساحات الزراعية أكثر فأكثر.
في حديثه لـ "الغد"، قال مدير زراعة لواء ماحص والفحيص المهندس أسامة بزبز الحياري، إن المديرية تعتمد بالدرجة الأولى والرئيسة على المخصصات المالية من مجلس المحافظة (اللامركزية)، مشيرا بهذا الخصوص إلى تراجعها بشكل ملحوظ ومؤثر من 90 ألف دينار للعام الماضي، إلى 24 ألفا فقط للعام الحالي.
ذلك الأمر وفق الحياري، يشكل ضربة للمديرية التي تسعى بكل جهدها وطاقتها إلى تكييف ذلك المبلغ المحدود لإنجاز أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشاريع التي يحتاجها القطاع الزراعي في اللواء، إلا أنه لم يُخفِ حدوث أثر سلبي ناتج عن ضعف المخصصات.
فعلى سبيل المثال، يقول الحياري إن عدد آبار المياه التي أنجزتها المديرية في اللواء خلال العام الماضي وصل إلى 50 بئرا بسعة 30 مترا مكعبا، لكن العدد انخفض إلى 16 بئرا فقط خلال العام الحالي، لافتا إلى أن كلفة البئر الواحدة تصل إلى ألفي دينار، وأن المديرية استطاعت من خلال مخصصات العام الماضي أيضا، أن تستكمل مشروع الغابة الصنوبرية.
وتطرق بهذا الخصوص، إلى أهمية الآبار في ظل التحديات المائية الصعبة التي تواجهها المملكة، مشيرا إلى أن الآبار توفر كميات مياه مناسبة للمنازل وكذلك لري المزروعات لتخفيف العبء على موارد المياه، وذلك من خلال الاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها.
ودعا الحياري، إلى أن تكون هناك "عدالة في تقسيم موازنة مجلس المحافظة على مختلف القطاعات بين القصبة والألوية والأقضية، بحيث لا يكون التركيز وتكون حصة الأسد فقط للقصبة"، مثلما طالب بأن تكون حصة القطاع الزراعي "من رأس الكوم" على حد تعبيره.
وتتطلع المديرية إلى التمكن من استكمال مشروع كلفته نحو 50 ألف دينار ويتعلق بإنجاز أعمال تبطين قنوات الري في بساتين ماحص ووادي شعيب، وذلك بحسب الحياري، لتقليل نسبة الهدر بالمياه والفاقد كون قنوات الري الموجودة متهالكة وعمرها طويل وجزء كبير من المياه تذهب هدرا.
وقال الحياري، إن اللواء يشمل 10 آلاف دونم مزروعة بالزيتون، و4 آلاف دونم مزروعة باللوزيات، و4 آلاف و 3 آلاف دونم مزروعة بالأشجار المتنوعة، ونحو 4 آلاف دونم عبارة عن أراضي حراج، مشيرا إلى وجود 50 شخصا من كبار المزارعين في اللواء، فيما يتجاوز عدد صغار المزارعين 250 شخصا.
وتطرق الحياري إلى العديد من التحديات التي تواجه المزارعين، منها عدم فتح طرق زراعية وبالتالي صعوبة وصولهم إلى الأراضي خصوصا في منطقة بساتين ماحص، مشيرا هنا إلى أهمية إعادة ترسيم وتنظيم الأراضي الزراعية من قبل الجهات المعنية لحل مشكلة فتح الطرق، لا سيما أن العديد من المزارعين اضطروا لهجر مزارعهم رغم أنها تُروى من المياه الجوفية من خلال قنوات الري والينابيع.
كما تطرق إلى أن العديد من كلف مدخلات الإنتاج تثقل كاهل المزارعين بسبب ارتفاع أسعارها، لا سيما المستلزمات الزراعية من أسمدة وأشتال وبذور وغير ذلك، وكذلك ارتفاع كلف الأيدي العاملة الوافدة وأجور النقل مع قلة المردود وضعف التسويق، بالإضافة إلى تحديات لها علاقة بالزحف العمراني المتزايد والتوسع بتنظيم وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، خصوصا خلال العام الحالي، مشددا بهذا الخصوص، على أن المديرية بصدد عمل دراسات لحصر المساحات المرتبطة بذلك.
ورغم ضعف المخصصات المالية وما تشكله من عائق أمام تحقيق المزيد من الإنجازات، إلا أن الحياري أكد مضي المديرية في بذل كل ما يمكن بذله في سبيل تطوير واقع القطاع الزراعي، لافتا بهذا الخصوص إلى أن المديرية ومن خلال أقسام الإرشاد تقوم بزيارات ميدانية منتظمة إلى المزارع وإعطاء النصح للمزارعين بشكل مباشر، وتسهيل عملهم وتأكيد آليات التعامل مع الأشجار وكيفية بيع المنتجات بطريقة سليمة تحقق مردودا أعلى وبجودة أعلى أيضا.
وقال الحياري، إن المديرية تعمل "مدارس حقلية" من خلال مشروع الإرشاد الزراعي، وذلك بتدريب 15 مزارعا على طرق الري "تحت السطحي" لتقليل الفاقد من مياه الري، وبحيث يقوم كل متدرب لاحقا بتدريب 15 مزارعا آخر من خلال المدرسة الحقلية، فيما أشار إلى أن المديرية تقوم بتقديم خدمات تتعلق بالاستفادة من التعرفة المخصصة لساعات الكهرباء والمياه الزراعية.
وأضاف، أن المديرية تقوم بتوزيع المبيدات الزراعية خدمة للقطاع الزراعي ومزارعي اللواء، بالإضافة لخدمات التقليم والرش وعمل جولات لمكافحة الأمراض السارية على الأشجار، ومنها مثلا مشروع مكافحة سل الزيتون وذبابة ثمار الزيتون، فيما تقوم أيضا وبالتشاركية مع مختلف المديريات والجمعيات والبلديات بتقليم الأشجار الحرجية المتواجدة على أرصفة وجوانب الطرق والمتشابكة مع أسلاك الكهرباء، وكذلك العمل على فتح الطرق الزراعية والتنظيمية من خلال إزالة الأشجار التي تشكل عائقا.
ولفت الحياري إلى قيام المديرية بعمل دورات وندوات ميدانية لتوعية المزارعين بقطاع الزيتون كونها الآن فترة نضج الثمار وقطافها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة للمشاركة بمهرجان الزيتون السنوي الذي تنظمه وزارة الزراعة في "مكة مول" بعمان، وفيه يقوم المزارع بعرض منتجاته بعد فحصها من قبل الكوادر المختصة لبيعها للزبائن.
وتطرق إلى مخاطبة المديرية للوزارة لتخصيص قطعة أرض لجمعية ماحص السياحية لإنشاء معرض دائم للمنتجات الزراعية الطازجة خصوصا في مواسمها، متوقعا أن يتم إنشاء المعرض خلال العام المقبل، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن المديرية تقوم بعمل البازارات والمعارض في اللواء خلال مواسم كموسم الرمان والدراق والتين والحمضيات بشكل عام، وبيعها بأسعار تفضيلية بالتشاركية مع المزارعين.
وتقوم المديرية أيضا وفق الحياري، بإصدار رخص إزالة الأشجار الحرجية التي تتعارض مع الأشجار المثمرة في المزارع الإنتاجية، وتشجيع المزارع على استبدالها بالأشجار المثمرة مع مراعات الأشجار التي تكون مزروعة كمصدات رياح، حيث لا يتم إزالتها، بل يتم الإبقاء عليها لكسر حدة وشدة الرياح تجاه الأشجار المثمرة.
وأضاف، أن المديرية تقوم بزراعة من 20 إلى 30 دونما كل عام بالأشجار الحرجية لزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على البيئة، مثلما تقوم من خلال الوزارة بتخصيص قطع أراض لإنشاء أبنية مثل المراكز الصحية والمدارس ومراكز الدفاع المدني للمساهمة في خدمة المجتمع، لافتا بهذا الخصوص إلى المضي بتخصيص 3 دونمات في ماحص لإيواء الكلاب الضالة، والبحث عن قطعة أرض مناسبة لتكون مقبرة إسلامية في ماحص أيضا.
وبشأن الثروة الحيوانية، أكد الحياري أن المديرية تتابع أولا بأول احتياجات العاملين في هذا القطاع، من خلال توفير المطاعيم للأمراض السارية وتنفيذ مشروع الترقيم الإلكتروني للمواشي لحصر الحيازات بالثروة الحيوانية.

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