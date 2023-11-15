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زلزال سياسي في العراق... إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان

11/15/2023 5:24:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في قرار مفاجئ وغير متوقع، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً، اليوم (الثلاثاء)، بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في البرلمان. القرار الباتّ والملزم طبقاً لعلوية قرارات الاتحادية يُتوقع أن يُحدث زلزالاً سياسياً في العراق، كونه سيُحدث صدمة كبيرة سواء على صعيد التوازن السياسي في العراق أو المكوناتي، لا سيما على صعيد المناطق الغربية ذات الغالبية السُّنية. ووصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه، اليوم، قرار المحكمة بالـ((غريب))، لافتاً إلى أنه سيطلب توضيحات.
الحلبوسي الذي كان يترأس جلسة البرلمان الخاصة بتعديل قانون المفوضية قرر رفع الجلسة حال سماعه بالقرار وغادر البرلمان.
يأتي قرار الاتحادية بناءً على شكوى بالتزوير ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قدمها ضده النائب السابق ليث الدليمي، الذي كسب الدعوى وعاد إلى عضوية البرلمان. ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من يوم الثلاثاء الدعوى بالعدد (9- اتحادية- 2023)، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي.
كان محامي النائب ليث الدليمي، قد أفاد في وقت سابق الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وذكر المحامي في تسجيل فيديو، أن المحكمة الاتحادية نظرت الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمَّن فقرات كثيرة وصفها بـ((المهمة والكبيرة)).-(وكالات)

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