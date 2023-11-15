زيت الزيتون بعجلون.. أسعار مرضية ونسب استخراج متدنية

MENAFN - Alghad Newspaper) عامر خطاطبة

عجلون- في الوقت الذي يجمع فيه مزارعو الزيتون في محافظة عجلون على تراجع كميات إنتاج الزيت المستخرج من ثمار الزيتون الموسم الحالي مقارنة بمواسم سابقة، إلا أنهم يبدون رضاهم عن أسعار البيع لصفيحة الزيت التي تتراوح أسعارها ما بين 95 إلى 100 دينار، وهو ما يعتبرونه سعرا منصفا، بحيث يوفر لهم هامش ربح معقول بعد خصم كلف الإنتاج.



ووفق أحاديثهم، فإنهم لم يحددوا حتى الآن الأسباب التي تسببت بخفض إنتاج الزيت، بحيث يذهب بعضهم إلى عوامل وتغيرات بيئية، خصوصا مع ارتفاع الحرارة مع بدايات تشكل الثمار، وتدني المعدلات المطرية، ما تسبب بضعف الثمار، إضافة إلى اختلاف أنواع أشجار الزيتون، فيما يذهب آخرون إلى أسباب مرتبطة بالتباين بين المعاصر من حيث إمكانياتها الحديثة والقديمة، والخطوات المتبعة في عملية العصر.



ويقول المزارع عبدالله الشريدة إن المزارعين يتفاجأون بتواضع إنتاج الزيت عند عصر ثماره، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيت المستخرج من كمية الثمار 15 % إلى 20 %، في حين كانت تتجاوز النسبة في مواسم سابقة 25 %.



وأكد أن هذا الانخفاض ربما يعود إلى تراجع الأمطار في مرحلة تشكل الثمار وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح الشديدة، ما تسبب بضعف حبات الزيتون، خصوصا في الأشجار البعلية منها.



ولا يستبعد المزارع أبو إياس أن يكون هناك تباين بين المعاصر من حيث قدراتها، وطريقة العصر المتبعة، إلا أنه لا يرجح أن يكون تأثيرها كبيرا على كميات الإنتاج، مؤكدا أن أسعار الزيت هذا الموسم جيدة إذ تجاوزت 95 دينارا للصفيحة سعة 16 كلغم، وتحظى بفرص تسويقية جيدة.



ويقول المزارع أبو طلال الخطاطبة، إن موسم الزيتون في المحافظة يعد من أهم المواسم التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، من مزارعين وتجار ومستهلكين، فالموسم يشكل أبواب رزق للجميع، بحيث يبدأ بصاحب الزيتون، مرورا بتجار الجملة والتجزئة، وينتهي عندما يعرف بـ "البعارة" وصانعي الزيتون المخلل، وصانعي وبائعي حلوى الهريسة الذي يكثر طلبها خلال موسم القطاف، وصولا لأصحاب المعاصر الذين يكسبون المال كأجور عصر، ويشغلون العشرات من الشباب في عصر الثمار.



ويؤكد المزارع أحمد الرشايدة أنهم ينتظرون موسم قطاف ثمار الزيتون في كل عام، للتزود بمادة غذائية أساسية لهم، واستغلال الفائض من إنتاج مزارعهم لسداد ديونهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدين أن موسم الزيتون يعد من أهم المواسم في محافظة عجلون، نظرا لانتشار الأشجار المعمرة والحديثة في جميع مناطق المحافظة والتي توفر كميات جيدة وأفضل من أي ثمار أخرى، بحيث يتزود السكان من مادة الزيت وتخليل كميات من الثمار، إضافة إلى بيع الفائض بمبالغ لا بأس بها.

ويقول حابس عنانبة إنه وفي هذه الأثناء، فإن أشخاصا قد بدأوا بعملية شراء وتجميع كميات من ثمار الزيتون على طريقة "التجزئة" أو ما تعرف بـ"الشراء بالكيلو"، بحيث يشترون من أشخاص كميات بسيطة تصل إلى بضعة كيلوغرامات، ومن ثم يعملون على تجميعها وعصرها أولا بأول وبيع الزيت، محققين بذلك أرباحا لا بأس بها لقضاء احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم.



ويؤكد عبد الوحيد أبو أمجد أنه يستطيع أن يوفر مبلغا جيدا ينفقه على أسرته من خلال جمع كميات من ثمار الزيتون التي تكون على الأرض أو تبقى على الأشجار بعد أن يكمل أصحابها قطافها، بحيث يقوم ببيعها لهؤلاء التجار بأسعار جيدة، محققا دخلا ينفقه على أسرته.



في ذات السياق، يقول منسق مهرجان الزيتون في عجلون منذر الزغول، إنه وبسبب العدوان الصهيوني على غزة فإنه تم إلغاء تنظيم المهرجان للموسم الحالي، داعيا وزارة الزراعة إلى دعم مزارعي الزيتون من خلال حماية المنتج والحفاظ على سعر مناسب له، وعدم استيراد مادة الزيت خلال الموسم، والمساعدة في عملية التسويق وضمان سعر مناسب.



وأكد أن مادة زيت الزيتون المستخرج من محافظة عجلون يتمتع بسمعة طيبة وميزات فريدة أدت الى أن يكون سلعة متعارف على جودتها على مستوى الوطن والمحيط العربي، حيث أصبح منتج الزيت يصدر إلى مختلف أنحاء العالم بنسبة طلب جيدة.



ووفق مديرية زراعة المحافظة فإنه يتوقع أن يتم الموسم الحالي إنتاج 30 ألف طن زيتون في المحافظة، فيما تقدر مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في المحافظة بـ 86 ألف دونم، بينما تعمل 15 معصرة في المحافظة، تخضع للرقابة لضمان التزامها باشتراطات الترخيص ولضمان نقل مخلفات العصر "الزيبار" بالصهاريج إلى مكب الإكيدر.



وبحسب تقارير المركز الوطني للبحوث الزراعية فإن الميزات التي يتمتع بها الزيتون العجلوني تتمثل بتعدد أنواعه ومنها المهراس الذي يعتبر أصلا عريقا ومحافظا على كيانه عبر العصور، حيث أثبتت البصمة الوراثية له التنوع الوراثي الغني والفريد بين الطرز الوراثية للزيتون في حوض المتوسط مع ميزات جينية ذات دلالات هامة لقدراته على التكيف مع التغيرات المناخية والبيئات القاسية والحفاظ على نوعية زيته.



ويؤكد المهندس الزراعي سامي فريحات أن العوامل البيئية كارتفاع درجات الحرارة خلال عملية عقد الثمار والرياح الشديدة وتراجع المعدلات المطرية، وعدم ري الأشجار المروية بشكل كاف يؤثر سلبا على الأشجار والثمار ويخفض من إنتاجها.



ويؤكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أن محافظة عجلون تتمتع بميزات طبيعية وزراعية، حيث تكثر فيها زراعة أشجار الزيتون وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة بنحو 87 ألف دونم منها 63 الف دونم في لواء القصبة و24 الف دونم في لواء كفرنجة، مشيرا إلى أنه يتوقع إنتاج 30 ألف طن زيتون في المحافظة خلال الموسم الحالي منها 20 ألف طن في لواء قصبة عجلون 10 آلاف طن في لواء كفرنجة، بحيث يتم عصر 28 ألف طن منها للزيت واستغلال 2 طن منها للكبيس.

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