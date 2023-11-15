سعيد مرجان.. من نجم المنتخبات الوطنية إلى صراعات الثانية

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

تستذكر الجماهير الأردنية التسديدة الصاروخية التي أطلقها لاعب المنتخب الوطني سعيد مرجان في شباك منتخب أوزبكستان في قلب العاصمة طشقند، والتي مهدت لتسجيل إنجاز تاريخي للكرة المحلية، بالوصول للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2014، حيث سجل التعادل وذهبت المباراة وقتها لركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"النشامى" في نهاية المطاف.



ويغيب اسم مرجان عن الساحة المحلية سواء على صعيد الفرق أو المنتخبات، إلا أنه ما يزال حاضرا في الملاعب ويمارس اللعبة مع فريق دوقرة الذي ينشط حاليا في دوري الدرجة الثانية، ويصارع من أجل التأهل لدوري الدرجة الأولى، إذ تعادل فريقه في مباراة ذهاب نصف النهائي مع جرش بدون أهداف.



وكان لمرجان البالغ من العمر 33 عاما، سيرة مميزة، إذ بدأ مسيرته مع فريق العربي المدجج بالنجوم وقتها قبل 10 أعوام، لتنطلق رحلته الاحترافية بعمر 23 عاما عبر بوابة كاظمة الكويتي، وقاد الفريق لإنهاء الدوري في المربع الذهبي، بعد أن كان في المركز الأخير بالموسم السابق، علما بأنه عاد للفريق ذاته في العام 2016 وحقق معه المركز ذاته.



أهم محطات مرجان المحلية كانت مع الوحدات في الموسم 2017-2018، حيث نجح للمرة الأولى في تاريخه بالصعود على منصة التتويج والظفر بلقب الدوري، فيما مثل الرمثا لأكثر من موسم، قبل أن يلعب لفترة قصيرة مع الفيصلي مطلع العام 2020، ثم لعب موسما مع معان، قبل أن يمثل الرفاع الشرقي لموسمين، وتمكن من الحلول في المركز الثاني في الدوري وكأس ملك البحرين في العام الماضي، وبلوغ الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وعاد سعيد هذا الموسم عبر بوابة سحاب الذي يخوض منافسات المحترفين، قبل أن يرحل عنه بصورة مفاجئة عقب خوضه دقائق قليلة في بطولة الدرع، الأمر الذي أثار تساؤلات الشارع الرياضي وجماهير سحاب حول سبب استغناء النادي عنه، في ظل الإمكانيات الفنية والخبرة الطويلة التي يتمتع بها اللاعب.



وأشار مرجان في حديثه لـ"الغد"، إلى أن عدم تقديره من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة نادي سحاب، تسبب في فسخ عقده وعدم إكمال مشواره مع الفريق، موضحا بأن قدم شكوى بحق النادي لدى اتحاد الكرة لعدم حصوله على مستحقاته المالية كافة.



وأضاف: "وافقت على التعاقد مع سحاب بمبلغ بسيط أملا بعودتي للملاعب المحلية، إلى جانب تأمين المستلزمات الأسرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن الطريقة التي تم التعامل معي بها لا تليق بمسيرتي، حيث حاول بعض أعضاء إدارة النادي التهجم علي، بعد منحهم لي مبلغا بسيطا وإقناعي بالاكتفاء به".



ولفت مرجان، إلى أنه فكر بالاعتزال بعد قضيته مع نادي سحاب، إذ طالب النادي خلال فترات سابقة بفسخ عقده والتخلي عن مستحقاته المالية، أملا بإيجاد فرصة اللعب مع فريق آخر، من دون أن يتم ذلك، ليتفاجأ قبل يومين من إغلاق فترة قيد اللاعبين بخلو قائمة نادي سحاب من اسمه، من دون أن يسنح له الوقت بالاتفاق مع فريق بدوري المحترفين".



وواصل: "مررت بمرحلة صعبة بعد خروجي من نادي سحاب، ورفضت فكرة اللعب مع أندية عدة، في دوري الدرجة الأولى ومنها نادي الصريح، لعدم رغبتي وطموحي في اللعب بمستوى أقل من المحترفين، إلا أن والدي أقنعني لاحقا باللعب مع دوقرة بدلا من الجلوس في المنزل من دون مصدر دخل".



وأوضح مرجان، أن إدارة نادي دوقرة تعد الأفضل من بين الإدارات التي تعامل معها في مسيرته الكروية، حيث تلبي متطلباته كافة، ولا تتأخر في منحه رواتبه، وتحترم تاريخه، مشيرا إلى أن طموحه الحالي يتمثل في إسعاد مشجعي وإدارة النادي ببلوغ دوري الأولى بتخطي فريق جرش الخميس المقبل.



وزاد: "جاهز للعودة وتمثيل أي فريق بدوري المحترفين خلال مرحلة الإياب، شريطة أن يتم احترامي وتقديري كبقية زملائي اللاعبين، وقد أستمر مع دوقرة حال نجح الفريق في الوصول لدوري الأولى، والمستوى الفني في الثانية ضعيف كما هو الحال في المحترفين والأولى".



وبين مرجان، أنه تجاوز الصعوبات التي مر بها سواء مع الوحدات أو الفيصلي، والتي كانت مجحفة بحقه، حيث تخلى عن مبالغ مالية كبيرة من أجل اللعب والظهور، مفيدا بأنه يبحث دائما عن الراحة في أي ناد يمثله، وثم التفكير بالأمور المادية.



واستطرد: "على الرغم من تقديمي موسمين مميزين مع فريق الرفاع الشرقي، إلا أن إدارة النادي أرادت تخفيض قيمة عقدي من أجل الاستمرار لموسم ثالث، نتيجة توقف البطولات المحلية وحاجة اللاعب الأردني للاحتراف، مع رفعها بالوقت ذاته لقيمة العقود للاعبين أجانب آخرين بالفريق، الأمر الذي رفضته وفضلت العودة للأردن".



وعبر مرجان عن سعادته بمسيرته الكروية، وأكد أنه قادر على العطاء عكس التوقعات بشأن اللاعبين ممن يتجاوزون سن الـ30، مشيرا إلى أن هدفه في أوزبكستان كان اللحظة الأجمل في مسيرته. وأردف: "أتمنى من جماهير المنتخب الالتفاف حول اللاعبين في المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق حلم بلوغ كأس العالم للمرة الأولى، وأعلم أن هناك صعوبات عديدة تواجه اللاعبين في تحقيق ذلك، إلا أنهم قادرون على تخطي الصعوبات والتأهل".



ودعا مرجان في نهاية حديثه للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وتمنى له الانتصار في حربه ضد جنود الاحتلال.