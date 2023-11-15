شارك في مسلسل فوضى الإسرائيلي.. من هو ماتان مائير الذي قتل في غزة؟

قتل الإسرائيلي "ماتان مائير" في قطاع غزة، بعد أن ساهم سابقًا في إنتاج مسلسل "فوضى" الشهير على منصة نتفليكس، الذي يصور بطولات مزعومة لجيش الاحتلال وقواته الخاصة في الضفة الغربية والقطاع الذي يتعرض لعدوان منذ أكثر من شهر.



وبعد أن قرر مائير صاحب الـ38 عامًا خوض "المغامرة على أرض الواقع"، دخل قطاع غزة مع بداية التوغل البري لجيش الاحتلال، وخرج منه في تابوت، حيث يتعرض الجيش الإسرائيلي هناك لمقاومة صلبة وشرسة من الفصائل الفلسطينية.



كمين المقاومة

ومائير هو جندي احتياط يحمل رتبة رائد في الكتيبة 697، باللواء 55 الإسرائيلي، وكان يعمل منتجًا مساعدًا في مسلسل "فوضى"، قبل أن ينضم مؤخرًا للجيش في عدوانه المستمر منذ 38 يومًا على غزة، والذي تسبب في استشهاد أكثر من 11200 فلسطيني على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن وقوع مائير و3 من الجنود الآخرين، بكمين للمقاومة الفلسطينية يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كانت فصائل المقاومة قد نصبته في أحد مداخل الأنفاق ما تسبب في موت جنود الاحتلال الأربعة وبينهم مائير.



ونعت إدارة المسلسل مائير، وقالت في بيان لها: "نشعر بصدمة كبيرة، ونحن نعلن أن أحد أفراد عائلة (فوضى)، قتل في غزة".



وأضافت: "كان ماتان عضوًا أساسيًا في الطاقم، يشعر الممثلون وطاقم العمل بالحزن الشديد بسبب هذه الخسارة المأساوية، نتقدم بتعازينا لعائلة ماتان وأصدقائه، فلترقد روحه بسلام"، وفق وصفها.



"بعض الأفكار"

وحظي خبر مقتل مائير بتفاعل واسع على مواقع التواصل، فقال أحد الناشطين: "يبدو أن الضابط مائير اعتقد أن الذهاب إلى غزة مسلسل لا أكثر، وأراد الحصول على بعض الأفكار للأجزاء القادمة".



ومسلسل "فوضى" هو مسلسل من إنتاج إسرائيلي، بث منه أربعة أجزاء، منذ بداية عرضه على منصة "نتفليكس" عام 2015، وهو مسلسل يقدم الرواية الإسرائيلية للواقع الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، و"البطولات" المزعومة لجيش الاحتلال وقواته الخاصة، في ملاحقة مقاتلي الفصائل الفلسطينية وحزب الله وإيران.



المسلسل كان قد تعرض لانتقادات واسعة منذ بداية عرضه، لانحيازه إلى الرواية الإسرائيلية، التي وصفت بـ "البروباغندا المزيفة". -وكالات