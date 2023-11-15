شلباية يدخل قائمة اللاعبين الـ200 الأوائل في تصنيف التنس

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

وصل لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية للمركز 188 عالميا في التصنيف الصادر أمس عن رابطة اللاعبين المحترفين، حيث تقدم 27 مركزا دفعة واحدة، ليواصل احتلاله صدارة اللاعبين العرب، ويدخل المئوية الثانية للمرة الأولى في مسيرته منذ اقتحامه التصنيف في شباط (فبراير) من العام 2020.



وجاء التقدم المميز لنجم كرة المضرب العربية بعد تألقه مؤخرا في بطولة متز الفرنسية ذات الـ 250 نقطة، حيث بلغ الدور ثمن النهائي في البطولة، وودع على يد اللاعب الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 47 عالميا) حاليا، بعد مواجهة كان شلباية ندا بها لمنافسه رغم الخسارة بمجموعتين دون مقابل.



وكان شلباية قد حقق في البطولة ذاتها، فوزين في الأدوار التأهيلية للجدول الرئيسي، حيث تمكن من تخطي اللاعب الفرنسي دان أديد بمجموعتين نظيفتين، قبل أن يتجاوز اللاعب الهولندي جيجس بروير بمجموعتين لواحدة، فيما فاز في دور الـ 32 على الفرنسي هوجو جاستون، والذي كان في المركز 83 عالميا خلال البطولة، ليكون الفوز الثاني تاريخيا للاعب الأردني على حساب لاعب يحتل إحدى المراكز المائة الأولى عالميا.



ويعد التصنيف الحالي الأفضل لعبد الله البالغ من العمر 19 عاما في مسيرته، بعد مستويات مميزة ونتائج مبهرة حققها خلال العام الحالي، ومنها حصوله على جائزة بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ 75 نقطة، وتتويجه بلقب بطولة“تشالنجر مورسيا” الإسبانية بمنافسات الزوجي مع زميله الإسباني دانيال رينكون، ومشاركته ببطولة مدريد للأساتذة، وقطر المفتوحة، وتصفيات ميامي المفتوحة.

وعلى صعيد منفصل، تلقى شلباية مؤخرا بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة نهائيات“الجيل القادم”، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وحتى 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما تفوق مجموع الجوائز المالية للبطولة 2 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالبطولة التي أقيمت للمرة الأولى في ميلانو بالعام 2017.



وتضم البطولة اللاعبين الثمانية الأعلى تصنيفا في العالم والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل، حيث تم تأكيد مشاركة 4 لاعبين فقط حتى الآن إلى جانب شلباية، وهم: آرثر فيلس (المصنف 36 عالميا)، الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 66 عالميا)، السويسري دومينيك ستريكر (المصنف 92 عالميا)، والإيطالي فلافيو كوبولي (المصنف 98 عالميا).



وسيحظى شلباية بدعم وتشجيع كبير في هذه البطولة، باعتباره اللاعب العربي الوحيد في البطولة بنسختها السادسة، حيث سينافس لاعبين عالميين بنظام المجموعات في البطولة، وسيتم تقسيم اللاعبين الثمانية على مجموعتين، ويخوض كل لاعب 3 مواجهات في الدور الأول، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.



وتوج اللاعب الكوري الجنوبي هيون تشونج بلقب النسخة الأولى في العام 2017، فيما ظفر اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة الثانية في العام 2018، وحقق الإيطالي جانيك سينر النسخة الثالثة في العام 2019، ولم تقم البطولة في العام 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب النسخة الرابعة في العام 2021، فيما حصد الأميركي براندون ناكاشيما لقب النسخة الخامسة العام الماضي.

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