صحة بغزة: آليات الاحتلال تطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي

صحة بغزة: آليات الاحتلال تطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي
التاريخ
11/15/2023 5:24:38 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، ان جيش الاحتلال يحاصر بآلياته مجمع الشفاء الطبي بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف".
وأضاف أن الكوادر الطبية لا تستطيع التنقل بين أقسام المجمع جرّاء القصف الكثيف من مختلف الاتجاهات.
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