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صحة بغزة: آليات الاحتلال تطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي

11/15/2023 5:24:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، ان جيش الاحتلال يحاصر بآلياته مجمع الشفاء الطبي بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف".

وأضاف أن الكوادر الطبية لا تستطيع التنقل بين أقسام المجمع جرّاء القصف الكثيف من مختلف الاتجاهات.

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