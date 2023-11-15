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صحة غزة: الدبابات الإسرائيلية تحاصر باب مجمع الشفاء الطبي

11/15/2023 5:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وجهت وزارة الصحة بغزة رسالة مناشدة للعالم وقالت فيها : نناشد كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء"

وأضافت بأن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل مجمع الشفاء كاشفة بأن الدبابات الإسرائيلية موجودة على أبواب مجمع الشفاء الطبي.

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