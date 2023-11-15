صحة غزة: الدبابات الإسرائيلية تحاصر باب مجمع الشفاء الطبي

صحة غزة: الدبابات الإسرائيلية تحاصر باب مجمع الشفاء الطبي
التاريخ
11/15/2023 5:24:37 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجهت وزارة الصحة بغزة رسالة مناشدة للعالم وقالت فيها : نناشد كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل مجمع الشفاء"
وأضافت بأن 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل مجمع الشفاء كاشفة بأن الدبابات الإسرائيلية موجودة على أبواب مجمع الشفاء الطبي.
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