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صحي الكريمة.. تشققات خطرة بالبناء ونقص بالمعدات والكوادر الطبية

11/15/2023 5:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






لم تقف معاناة مراجعين لمركز صحي الكريمة بلواء الغور الشمالي عند حد نقص الكوادر والأدوية والمعدات، ليصبح مجرد التواجد بالمركز الذي يعاني بناؤه من تشققات خطرة بحد ذاته، وفق تقديرهم.
يقول مراجعون التقتهم "الغد"، إن المركز في وضعه الحالي يشكل خطورة على حياة المراجعين والعاملين فيه، نتيجة تشققات في جدرانه تحتاج الى صيانة مستعجلة فضلا عن ضرورة تزويد المركز بالنواقص من قبيل جهاز "كرسي" لعيادة الأسنان وبعض الأدوية الضرورية.
كما أشاروا إلى قلة عدد الكوادر الطبية، وقدم الأجهزة المتوفرة فيه، في الوقت الذي يواجه ضغطا كبيرا من المراجعين بشكل يومي.
وأكد المواطن محمد ابو نعاج أن مركز صحي الكريمة يخدم أكثر من 40 ألف نسمة، ويراجعه المئات يوميا، ما يتطلب من الجهات المعنية إعادة تأهيله وصيانته ومعالجة التشققات التي ظهرت في جدران المبنى منذ سنوات.
وأشار إلى أن الأهالي بالمنطقة تقدموا بعديد الشكاوى من أجل إعادة تأهيل المركز، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم الاستجابة، مؤكدا أن التشققات بالجدران تزداد مع الوقت وتشكل خطورة على المراجعين.
ولفت إلى وجود مطالبة منذ سنوات بضرورة تحويل المركز من صحي أولي إلى شامل، بهدف تقديم الخدمة المميزة للمراجعين، كونه المركز يقع بالقرب من المناطق السياحية ومن معبري وادي الأردن، ويشهد في بعض الأحيان مراجعين من جنسيات أجنبية.
ويقدر محمد الرياحنه أن بعض الجدران باتت عرضة للانهيار في أي وقت، مبديا استياءه جراء تجاهل الجهات المعنية للمشكلة، على الرغم من إطلاعها أكثر من مرة على أوضاع المركز.
وقال إن المركز الصحي الحالي يحتاج إلى عملية ترميم وصيانة، وتحديث الأجهزة والمعدات ورفده بكوادر طبية إضافية، نظرا لوجود أعداد كبيرة من المراجعين.
ولفت إلى أن عيادة الأسنان تفتقد لجهاز الكرسي وتقتصر الخدمة المقدمة بالعيادة على الكشفية وصرف علاج مسكن فقط.
وأشار علي القويسم إلى أن المركز يعاني من نقص في الأدوية، وخصوصا المزمنة مما يدفعه في كثير من الأحيان إلى شراء الأدوية على نفقته الخاصة، داعيا إلى ضرورة رفد المركز الصحي بكميات كافية من الأدوية نظرا لحجم الضغط على المركز.
بدوره، أكد عضو اللجنة اللامركزية عقاب العوادين، أن هناك جهودا من جهات عدة باللواء من أجل إنشاء مركز صحي شامل للمنطقة، خاصة وأنها تحتاج إلى أكثر من مجرد مركز صحي أولي والذي بالكاد يقدم الخدمات الصحية الأولية.
من جانبه، أقر مدير مديرية صحة الأغوار الشمالية فادي أبو قران، أن مركز صحي كريمة يعاني من تصدعات في البناء، جراء طبيعة التربة المقام عليها والتي ترتفع فيها الملوحة ويتسبب ذلك بتعرض أي بناء إلى الهبوط والتصدع مع مرور الوقت.
ولفت إلى أنه تم إجراء صيانة للمبنى في وقت سابق بقيمة 30 ألف دينار ولكن كثرة التصدعات وطبيعة التربة تستعدي أعمال صيانة دورية.
وأشار إلى أنه تم شراء جهاز لعيادة الأسنان، بعد إحالة العطاء، وتوفره بالمركز بات موضوع وقت لا أكثر.
وبخصوص تحويل المركز إلى شامل، أكد أن ذلك يعد أولوية وحاجة، خاصة أنه يقدم خدمات لأكثر من 50 ألف نسمة، ويبعد عن المستشفيات الأخرى في اللواء، لافتا إلى أن هناك وعودا من الجهات المعنية بتحويل المركز الصحي من أولي إلى شامل.
وفيما يخص شكاوى وجود نقص ببعض الأدوية والكوادر، أكد ابو قران أنه دائما ما يتم توفير بدائل لسد أي نقص حاصل، لافتا إلى أن الجهود تبذل في هذا الخصوص من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية بالمركز وضمان تلقي المراجعين لما يحتاجونه من علاج عند
مراجعتهم للمركز.

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