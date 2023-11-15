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صمود رغم الألم.. رح نعمرها توحد غزيين فقدوا منازل تحتضن ذكرياتهم

11/15/2023 5:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- "سوف نبقى هنا.. كي يزول الألم.. سوف نحيا هنا.. سوف يحلو النغم".. أنشودة ترافقها مشاهد وثقها غزيون عبر العديد من الفيديوهات التي نقلت للعالم أجمع تجسيدا للواقع الأليم الذي يعيشه أهل غزة منذ اندلاع الحرب الوحشية، تأكيدا لتمسكهم بذكرياتهم وبيوتهم التي لم يجدوا لأنفسهم مكانا بعيدا عن حجارتها المهدمة.
"لو هدوا البيت أنا صامد.. ما برحل"، كلمات رددها حاج فلسطيني بعد قصف بيته وتحوله لحطام، وبضحكة تملأها الغصة، قال: "هذه أرضي وهنا تربيت وبهذا المكان ذكريات شبابي وأيامي"، ورغم ألم الفقد الذي رافق خسارة بيته، ولكنه اختار أن يبقى فيه رغم خطر إعادة القصف ومطالبة الاحتلال الغاشم بمغادرة شمال قطاع غزة، ولكن هذا مكانه فأين يذهب.. فإن كتب له أن يموت سيموت في بيته.. وإن كتب لها العيش ستبدأ رحلة إعادة بنائه من جديد.
وفي مشهد آخر، وثقت عدسات الكاميرا شابا غزيا يجلس على ركام منزله، وهو يتأمل وينظر من حوله، لعله يعيد ذكريات عاشها في ساحته وسط حالة صمت وهدوء ورغم الضجيج والقصف من حوله، لكنه يجلس بأمان على بقايا بيته، وعند سؤاله عن سبب جلوسه هكذا.. جاء رده: "هنا كان بيتي".. ليتبعها بابتسامة ترافقها دموع حسرة وإيمان تجسدت بـ"الحمد لله". وآخر يقف أمام ركام منزله الذي عاش فيه طفولته وشبابه وذكريات حفظتها جدران منزله عن ظهر قلب، وسط عجز وحزن وشعور بالضياع اجتمعت كلها في لحظة بسؤال وحسرة: "وين نروح؟".
وعائلة بأطفالها الستة تعود للعيش بموقع منزلها المهدم، لتقوم بنصب خيمة تحتضن ركامه وجدرانه المهدمة "اشي أحسن من ولا اشي"، فهذا المكان الذي يعرفونه ويألفونه، مرددين: "كيف نغادر ولمين نتركه، هذه أرضنا".
وغزية تبحث في ركام منزلها عما تبقى منه، وعيناها ممتلئتان بنظرات الحيرة والضياع والتوهان، وبصوت خافت ومبحوح تقول "وين كنا مبارح وين نحن اليوم يا رب رحمتك".
في مشهد آخر، تجلس ستينية فوق ركام بيتها المدمر، وتضع يدها على خدها تتحسر على منزل أحبته، وكان ينبض بالحياة والفرح.
قصة وغصة يحملها كل غزي داخله جراء الحرب الوحشية التي أودت بحياة الأبرياء وتدمير المنازل، مشاهد صمود لن نرى لها مثيلا.. وأمل بحياة يتجدد وإيمان كبير بغد أفضل لإعمارها من جديد "رح نعمرها بإذن الله"، رغم أن القلب يعتصر بالفقد والخسارة.
وبدوره، يرى الدكتور الاجتماعي محمد جريبيع، أن إصرارهم على البقاء يعكس رغبتهم في الحياة والصمود والنجاح، مبينا أن كلمة "حنعمرها" التي ترددت على لسان الغزيين تعكس رغبة في النجاح والإرادة والسعادة وإرادة شعبها في الصمود.
ويؤكد أن الشعب الفلسطيني يمتلك قناعة تامة بأن المحتل هو مجرم، ولذلك هو يقصف منازلهم ويتقصد تهجيرهم من أرضهم، ولكن نتيجة لوعيهم التاريخي والسياسي المتزايد والذي تراكم عبر هذه السنين، فإنهم يعملون على إفشال مخطط الاحتلال.
ويوضح أن الغزيين يعتبرون أنفسهم جزءا من مقاومة الاحتلال وردعه، وبالنسبة لهم، فالمقاومة بحد ذاتها هي الدفاع عن الأرض والعرض والشرف، وهم اليوم يواجهون عدوا مغتصبا وكيانا صهيونيا لهم من التجارب معه ذكريات عديدة، ولديهم وعي سياسي عال نتيجة للتجربة التي وقعوا بها، ولذلك يدركون أنهم بمواقفهم هذه يدعمون صورة المقاومة.
ويضيف "الغزيون يعتبرون أنفسهم جزءا من مقاومة العدو، وبالتالي هذا هو الدور المطلوب منهم، فالجميع يعلمون تماما ما يتحدثون به وما يخرج من كلام، وهذا ينم عن وعي وثقافة سياسية عالية عند الشعب الفلسطيني أجمع، ويعلمون أن رسائلهم ستكون مؤثرة على الرأي العام العالمي وستكون مؤثرة حتى على الرأي الداخلي للكيان الصهيوني، وستكون مؤثرة أيضا برفع معنويات المقاومة، وبذلك يمارسون جزءا من دورهم بدعم المقاومة".
ومن جهة أخرى، يذكر جريبيع أن الشعب الفلسطيني لديه قناعة ومعرفة تامة بكل مخططات العدو الصهيونية، ويعلمون أنهم إذا خرجوا من بيوتهم لن يعودوا لها، فأجدادهم من قبلهم عندما خرجوا قبل 75 عاما كانوا يظنون أنهم خلال أيام سيعودون، ولذلك أخذوا مفتاح منزلهم معهم، وجميعنا نعلم ما الذي حدث بعدها.. وعليه لن يكرروا خطأ أجدادهم. ويشير إلى أن هذا الوعي السياسي والتاريخي والترابط القوي بين الشعب الغزي وإدراك دور المواطن يدعم صمود المقاومة، ففي وقت الحروب التي يعيشونها والمقاومات هم يعون تماما أن كل شخص منهم له دور، فهم يشكلون الحاضنة الشعبية والمجتمعية والسياسية للمقاومة بتقديم الدعم والإسناد لها.
ويختتم جريبيع حديثه، بأن الغزيين وصلوا لمرحلة كبيرة من الإيمان واليقين والصمود، فكل بيت غزي فيه شهيد، وهذا الإيمان هو الذي جعل شعوب العالم أجمع تحتشد نصرة له.
وإن كان حطاما أو ركاما أو بقايا بيت لا يشبه الحياة، ولكنها الأرض التي كبروا وعاشوا بين أزقتها، ولعبوا في شوارعها واحتضت بكاءهم وفرحهتم.. فكيف لهم أن يذهبوا عنها وهي جزء منهم، بل هي كلهم.

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