صوبة الغاز خيار التدفئة للأردنيين لانخفاض تكلفتها

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

مع قرب حلول فصل الشتاء يستعد مواطنون لتجهيز وسائل التدفئة الأقل تكلفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها كثير من الأسر.



وتجمع شريحة واسعة من الناس على أنهم يفضلون استخدام تدفئة الغاز نتيجة ثبات أسعاره منذ فترة طويلة فيما يعتبر مصروفها أقل وهي أكثر أمانا مقارنة مع غيرها من وسائل التدفئة.



نزيه محمد يقول "يفضل منذ سنوات طويلة استخدام المدفأة التي تعمل بالغاز فهي أقل تكلفة كون الحكومة منذ مدة طويلة اتخذت قرارا بتثبيت أسعار الغاز على عكس باقي أنواع الطاقة التي ترتفع باستمرار كالكاز والديزل".



ويضيف محمد الذي يعيل 4 أبناء أن الأوضاع المالية لم تعد كما كانت سابقا فهو حريص على تقنين استهلاكه بشتى طرق، ويضمن استخدام مدفأة الغاز له ذلك، إذ إن معدل استهلاكه لأسطوانات الغاز خلال فصل الشتاء الماضي يبلغ 3 أسطوانات شهرية أي أنه تكلفة التدفئة الشهرية لبيته تصل إلى 21 دينارا، وهذه التكلفة أقل مقارنة مع بقية أجهزة التدفئة.



أما منال الأسعد توضح أنها كانت تفضل استخدام مدفأة الكاز خلال فصل الشتاء لكنها مع ارتفاع أسعار الكاز منتصف الموسم الماضي توجهت لاستخدام مدفأة الغاز وتبين لها بأنها " اقتصادية "، حيث كانت تنفق شهريا ما مقداره 55 دينارا على مدفأة الكاز ، في حين انخفض معدل انفاقها المخصص للتدفئة من بعد مدفأة الكاز إلى 27 دينارا شهريا.



الموظف في القطاع الخاص راضي سليمان يقول "اعتمد بشكل أساسي على استخدام تدفئة الغاز التي تعد الأرخص من بين كل وسائل التدفئة والأكثر أمانا وصحيا أحيانا من بعض الوسائل الأخرى كالتي تعتمد على المحروقات (الكاز والديزل)".



وبين راضي أنه قبل ثلاثة أعوام كان يعتمد على التدفئة الكهربائية من خلال جهاز" المكيف "، إلا أن فاتورة استهلاك الكهرباء تضاعفت بشكل كبير، فتحول من بعدها إلى مدفأة الكاز وكانت كذلك مرتفعة التكاليف، ليستقر نهاية العام الماضي على تدفئة الغاز التي وجد بأنها منخفضة الكلفة مقارنة مع الوسائل الأخرى.



وتشير نتائج تقرير مسح ونفقات الأسرة الأردنية الذي أصدرت آخر نسخة منه عام 2018 إلى أن الغاز يعد مصدر التدفئة الرئيسي لدى الأسر بما نسبته 47.6 %، ويليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 % ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة 7.5 % ثم الكهرباء بنسبة 6 % وأخيرا التدفئة المركزية بنسبة 3.7 % .



وأظهر نفس التقرير أن المسكن والمياه والكهرباء والغاز تستحوذ على 23 % من إنفاق الأسرة فيما أن النقل وحده يأخذ

17 % من إنفاقها.



ويشير ذات التقرير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يبلغ حوالي 12519 دينارا (1043 دينارا شهريا) ، وأن 33 % من انفاقها يذهب للغذاء، في حين يشكل الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات كافة 67 % من انفاقها.



إلى ذلك أكد المختص في قطاع الطاقة عامر الشوبكي بأن وسائل التدفئة التي تعتمد على مادة الغاز تعد أقل تكلفة على المواطنين مقارنة مع وسائل التدفئة المختلفة ، مرجعا ذلك إلى الكلفة الثابتة لأسطوانة الغاز منذ خمس سنوات عند 7 دنانير، ما يجعلها خيارا أكثر ضمانة.



وبين الشوبكي أن هناك توجها وتحولا كبيرا وواضحا من المواطنين في السنوات الماضية نحو استخدام مدفأة الغاز، بدلا من أنواع المدافئ الأخرى لا سيما الكاز الذي كان أكثر استخداما من المواطنين، موضحا أن العام الماضي شهد بعض أيام فصل الشتاء القارس وتحطيم للرقم القياسي للاستهلاك اليومي من أسطوانات الغاز إذ تجاوزت حاجز 200 ألف أسطوانة علما بأن معدل الاستهلاك اليومي المعتاد في فصل الشتاء يقدر بنحو 140 ألف أسطوانة .



ويقدر معدل الاستهلاك السنوي للمملكة من أسطوانات الغاز بحوالي 35 مليون أسطوانة وفق معطيات احصائية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.



وحول كلفة أجهزة التدفئة بناء على نوع الوقود المستهلك أوضح الشوبكي بأن مدافئ (صوبات) الغاز تتربع قائمة الأقل كلفة ومن بعدها أجهزة التكييف من نوعية الأمبيرتر، تليهما مدافئ (صوبات) الكاز، من ثم أجهزة التدفئة الكهربائية الاخرى، في حين تعد وسائل التدفئة التي تعتمد على مادة الديزل الأعلى تكلفة على المواطنين.



وتوقع الشوبكي أن تنخفض فاتورة التدفئة للموسم الشتوي الحالي وأن تكون أقل تكلفة على المواطنين قياسا مع العام الماضي في ظل تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا، إضافة إلى التوقع باستمرار تجميد ضريبة المبيعات على الكاز الذي وجه الملك عبدالله الثاني بتجميدها بداية العام الحالي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.

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