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ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في الزرقاء لتزويد مزارع

11/15/2023 5:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أسفرت حملة نفذتها كوادر وحدة التخطيط والجودة وإدارة خدمات الزبائن ومديرية التشغيل والصيانة /إدارة مياه الزرقاء في شركة مياه الاردن مياهنا بإسناد من مديرية الامن العام بمركز امن مدينة الشرق، عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط ناقلة رئيسية قطر 600 ملم في منطقة الطافح بالحلابات تعتدي على حقوق المواطنين المائية وتزود مزارع مخالفة.

وكما تم ضبط عدادات لمصانع تستخدم بطريقة غير مشروعة حيث تم فصل الاعتداءات، وتقدير كميات المياه المسحوبة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين .

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