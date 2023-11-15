عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

عدوان الاحتلال على غزة له تحديات كبيرة على الاردن اقتصادياً وسياسياً بسبب موقع الأردن الجغرافي وعلاقته الوثيقة مع فلسطين، كما أن هذا العدوان ستكون له آثار بعيدة المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.



فمن المرجح أن تشهد عدد من القطاعات الاقتصادية تراجعا وبالتالي سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والضغط على الموازنة خصوصا في ظل تحديات يعاني منها اصلا اقتصادنا الوطني تتمثل في ضعف القوة الشرائية، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.



عدة قطاعات ستتأثر بنسب متفاوتة جراء هذا العدوان منها: السياحة، الطاقة، تجارة التجزئة، والصادرات الصناعية. الأكثر تأثرا بطبيعة الحال سيكون قطاع السياحة ذلك لأن السياحة من أكثر القطاعات التي تتأثر نتيجة عدم الاستقرار.



كما أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسب تتراوح ما بين 15 % إلى 25 % ومن المتوقع ان يصل سعر برميل النفط بالمتوسط 125 دولارا، وهذا بالتالي سيعكس على جميع القطاعات الأخرى، وهذا يعني أن السلع ومدخلات الإنتاج عادت للارتفاع مرة أخرى.



القطاع الآخر الذي بدأ بالتأثر من الأيام الأولى للعدوان هو قطاع التجزئة جراء مقاطعة بعض السلع والخدمات وبعض المحلات، ناهيك على ضعف القوة الشرائية أصلا، وهذا أدى إلى الاحتفاظ بالسيولة بالتالي أثر على قطاعات تجزئة أخرى مثل الملابس.



أما الصادرات الصناعية فقد تتأثر بإمدادات المواد الأولية خصوصا وأن أكثر من 70 % من مدخلات إنتاجنا مستوردة، والارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة سيرفع أسعار شراء هذه المواد وهذا سيجعل صادراتنا تتراجع. ولكن بالمقابل هناك فرصة كبيرة لدعم الصناعة والمنتج المحلي الذي لا يقل جودة عن المنتج المستورد ولكن هذا مرهون بالحملات الترويجية وتسليط الضوء على صناعتنا الوطنية.



وبعيدا عن المخطط الاقتصادي للشرق الاوسط وقناة بن غوريون البديل لقناة السويس والتي من المفترض ان تمر بغزة وأيضا الغاز الفلسطيني في بحر غزة التي تنوي إسرائيل الاستيلاء عليه خلافا لمعاهدة اوسلو والذي ستكون لها انعكاسات كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة برمتها، فلا بد على الأردن أن يعمل سياسيا واقتصاديا لمناهضة هذا المشروع والتخفيف من آثاره السلبية، كما ويجب على الأردن تبني إستراتيجيات تركز على تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والتركيز على مشاريع الطاقة البديلة منها الطاقة الشمسية والهيدروجين، وتقليل كلف الإنتاج من طاقة ونقل وتمويل، والأهم تقديم حوافز من أجل البدء في تصنيع المواد الأولية.

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