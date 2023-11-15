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عزل ستة رواد فضاء لمدة عام لمحاكاة رحلة إلى القمر

11/15/2023 5:24:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تجربة عزل ستة أشخاص لمحاكاة رحلة مدتها عاما واحدا إلى القمر، SIRIUS-23 ستبدأ في موسكو يوم 14 نوفمبر 2023 .

وكان أوليغ أورلوف مدير المعهد قد أعلن في وقت سابق أن طاقم SIRIUS-23 سيتألف من خمسة مواطنين روس وهم قائد الطاقم يوري تشيبوتاريوف والمهندسة أنجيليكا بارفيونوفا والطبيبة كسينيا أورلوفا والباحثان كسينيا شيشينينا ورستم زاريبوف ومعهم الباحثة أولغا ماستيتسكايا من بيلاروس.

ويذكر أنه كان من المقرر سابقا مشاركة ممثلين عن ناسا في هذه التجربة، بيد ان الجانب المريكي أعلن في شهر أبريل الماضي عن انسحابه. كما انسحب المواطن المصري محمد عصام سيد عبد العال أيضا.

ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن الهند وجمهورية التشيك وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة وكوريا في التجارب خلال الدراسة التي تستمر لمدة عام.

ووفقًا لسيناريو التجربة، سيحلق الطاقم إلى مدار أرضي منخفض على متن مركبة نقل واعدة، ثم "يحلق" لمدة أربعة أيام أخرى إلى القمر، حيث "ستلتحم" المركبة بمحطة مدارية قريبة من القمر. وبعد شهر يجب أن تلتحق مركبة النقل المعدلة بالمشاركين في التجربة، وسيتعين على الطاقم العمل معها لمدة يومين دون استراحة للنوم.

وسيتعين على المشاركين في التجربة "الهبوط" على سطح القمر خمس مرات. وسيشارك في هذه العملية أربعة "رواد فضاء"، لتقييم مدى تأثير التوافق النفسي على فعالية العمل على سطح القمر.

ووفقا لبرنامج التجربة، سيعود الطاقم إلى الأرض في اليوم الـ 362 من المهمة. وتستغرق "العودة" أربعة أيام. ومن المقرر أيضا محاكاة حالات الطوارئ للمشاركين فيها خلال الفترة من اليوم 38 إلى اليوم 332 من التجربة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) ينفذ في معهد المشكلات الطبية الحيوية بموسكو ويتضمن سلسلة من تجارب العزل لمحاكاة الرحلات الفضائية. وقد أجريت التجارب بالفعل لمدة 17 يوما (2017)، وأربعة أشهر(2018-2019) وثمانية أشهر (2021-2022) شارك فيها إلى جانب الروس، فيكتور فيتر من ألمانيا، ورينهولد بوفيلايتيس، وألين ميركاديروف، وآشلي كوالسكي، وويليام براون من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى صالح عمر العامري من دولة الإمارات العربية. RT

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