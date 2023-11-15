عمالة الزيتون في إربد.. عمل شاق وطويل بأجور زهيدة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

إربد- دفعت الحاجة وقلة فرص العمل بمئات الأسر والمتعطلين في إربد إلى العمل بكروم الزيتون، إما من خلال قطاف الثمار المدفوع الأجر، أو "ضمان" الكروم مقابل مبلغ مالي أملا بالحصول على عائد أفضل من العمل بالقطاف.



بكلى الحالتين، فإن الجهد اليومي المبذول والذي يمتد لأكثر من 10 ساعات عمل متواصلة، لا يوازي العائد، وفق عاملون قالوا "نبذل جهدا كبيرا في عمليات القطاف مقابل عائد يومي متواضع".



العجيب أن عمالة الزيتون تعرف مسبقا العمل المضني بالقطاف وعوائده غير المجدية، لكن إقدامهم على هذا العمل محكوم بالعوز وقلة الفرص.



في زاوية الأجر مقابل كمية القطاف، فان العامل مضطر الى بذل جهود مضاعفة لقطاف اكبر كمية ممكنة من ثمار الزيتون ليتمكن في آخر النهار من تحقيق اعلى أجر يومي.



وبالمجمل ووفق ما ذكره عمال لـ "الغد"، فإن أعلى أجر يومي يمكن تحقيقه لا يتجاوز 10 دنانير يوميا، واذا ما اراد العامل زيادة هذا الأجر بمعدل دينار او دينارين فإن عليه أن يبذل جهدا فوق العادة.



وأوضحوا أن الأجور تحسب بناء على كمية القطاف، وبواقع 8 دنانير لكل 50 كلغم من ثمار الزيتون.



ويشكل موسم قطاف الزيتون في إربد مصدر دخل للعديد من المواطنين في ظل محدودية فرص العمل، حيث يقوم العديد من الشبان بضمان كروم الزيتون وقطاف الثمار ومحاولة بيعها في الأسواق مستغلين الطلب على الثمار التي تحتاجها عمليات تحويله إلى رصيع.



يقول محمد العمري إنه قام بضمان كرم زيتون يضم ما يقارب 40 شجرة، ويقوم هو وأفراد أسرته بقطف الثمار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع صاحب الأشجار بأن يحصل على ثلث كمية الإنتاج.



وأشار إلى أنه يحرص في كل موسم على ضمان عدد من كروم الزيتون، حيث يعمل وأسرته المكونة من 5 أفراد في عمليات القطاف، لافتا إلى أن ما يدفعه إلى ذلك متجاوزا الجهد الذي سيبذله وأسرته لأكثر من شهرين متواصلين عدم وجود فرص عمل وحالة الركود التي تسيطر على غالبية القطاعات.



وأكد أن أسرته تحتاج لما يقارب 3 عبوات سعة 16 لترا من زيت الزيتون في كل عام، موضحا أن عمله بقطاف الزيتون يوفر له بأقل تقدير حاجته السنوية من زيت الزيتون.



ولفت إلى أي فائض يتوفر لديه من زيت الزيتون يقوم ببيعه للاستفادة من ثمنه، مؤكدا أن قطف ثمار الزيتون بحاجة الى أعداد كبيرة من العمال لضمان إنجاز العمل بوقته، موضحا أن بعض أشجار الزيتون تتطلب يوما كاملا لحين قطافها، لا سيما إذا ما كانت من الأشجار المعمرة وذات الثمار الصغيرة.



ويشير العشريني محمد جرادات أن عدم توفر وظيفة دفعته إلى العمل لدى أحد أصحاب كروم الزيتون بأجرة 7 دنانير لكل 50 كيلو من الثمار المقطوفة، مؤكدا أن قطاف هذه الكمية بحاجة إلى ما يقارب 8 ساعات عمل في ظروف صعبة وارتفاع لدرجات الحرارة ومخاطر ناجمة عن تسلق الأشجار لقطاف الثمار من على الأغصان العالية.



وأضاف أن موسم قطاف الزيتون فرصة للعديد من الشبان المتعطلين عن العمل لإيجاد وظائف موقته لمدة شهر أو شهرين.

وأشار علي هياجنة أنه في كل عام، يعمل في إحدى معاصر الزيتون بأجر 7 دنانير يوميا، لتنظيم الدور داخل المعاصر، موضحا أن عمله في المعصرة يمتد لـ 8 ساعات، وهو أمر مقبول كونه يوفر له ولأسرته مصدر دخل يومي وإن كان مؤقتا.



وأشار المزارع محمد بني يونس أن العديد من المزارعين في إربد يعتمدون على موسم الزيتون لإيجاد مصدر دخل لهم، مؤكدا أن أحمال أشجار الزيتون لهذا العام تراجعت بنسبة 20 % عما كانت عليه في الموسم الماضي، وهذا أمر طبيعي عائد إلى ظاهرة المعاومة التي تتميز بها أشجار الزيتون والتي ينتج عنها التفاوت بأحمال الأشجار من موسم لآخر.



وأشار إلى أنه بدأ بعملية قطف الزيتون الأسبوع الماضي، وأن المزارعين متفائلون بموسم جيد، رغم الظروف الجوية التي الحقت الأضرار بالثمار، خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الماضي بسبب موجات حر تزامنت مع بدء تشكل ونمو الثمار.



وأكد أن انتاج مزرعته من الزيتون سيكون مماثل للعام الماضي، وخصوصا وانه حرص على العناية بأشجاره طوال الموسم للحد من الاثار السلبية الناتجة عن تغيرات مناخية باتت تؤثر على مجمل العمل الزراعي بالمحافظة.



من جانبه، توقع مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي أن تحافظ كميات الإنتاج على معدلاتها كما كانت في العام الماضي والتي وصلت إلى 11 ألف طن من زيت الزيتون.



وأكد أبو عرابي أنه وبالرغم من العوامل التي أثرت على المحافظة من حيث ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن ذلك لم يؤثر على كميات الانتاج.

ودعا أبو عرابي المزارعين إلى عدم قطف ثمار الزيتون في الوقت الحالي وتأخير القطاف الى الثلث الثاني من الشهر الحالي، ما سينعكس إيجابا على كميات الزيت المستخرجة من الثمار وزيادة جودته.



وفتحت معاصر الزيتون العاملة في إربد وعددها 52 أبوابها لاستقبال ثمار الزيتون لغايات العصر واستخلاص الزيت، وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في محافظة إربد بـ 170 ألف دونم.

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