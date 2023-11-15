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عمر سلمان.. الصدفة تقوده إلى كرة السلة رغم تفوقه الأكاديمي

11/15/2023 5:24:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يطمح لاعب فريق النادي الأرثوذكسي للناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، عمر خالد سلمان، إلى الحصول على فرصة احتراف في دوري الجامعات الأميركي، بالتزامن مع سعيه لمواصلة تفوقه الأكاديمي ونيل أعلى درجات التحصيل العلمي.
عمر خالد سلمان ذو الـ"17 ربيعا"، يتواجد على مقاعد الدراسة "الصف الثاني عشر" في المدارس الإنجليزية الحديثة، ويجيد اللعب في مركزي صناعة اللعب والجناح "شوتينغ غارد"، حصل مؤخرا مع فريقه الأرثوذكسي على جائزة أفضل مصوب ثلاثيات في دوري الناشئين تحت 18 سنة، إلى جانب تواجده بتشكيلة "كل النجوم" لبطولة الدوري، التي حل فيها "نسور عبدون" رابعا للموسم الثاني تواليا.
وخاض اللاعب الشاب 17 مباراة بقميص الأرثوذكسي في بطولة دوري الناشئين تحت 18سنة، مسجلا 271 نقطة بمتوسط 15.94 نقطة لكل مباراة، كما بلغ معدل متابعاته 4.82 متابعة ناجحة ومعدل تمريراته 2 تمريرة حاسمة في كل مباراة، وجاء متوسط سرقته للكرة 2.11 ستيل ومعدل البلوك شوت 0.05 وبمتوسط فاعلية 13.47.
ويقول سلمان لـ"الغد" حول بداياته في لعب كرة السلة: "لم تكن كرة السلة من اهتماماتي في طفولتي، التي أحببت فيها لعب التنس الأرضي وكرة القدم والسباحة، لكن مع وصولي سن الـ12 عاما، اكتشف المدرب هيثم طليب موهبتي بالصدفة من خلال مشاركتي بدوري الصغار في مدرستي، وحثني على التوجه إلى هذه الرياضة، إيمانا منه بموهبتي رغم كونها المرة الأولى التي أمسك بها الكرة البرتقالية".
وأضاف: "ساعدني المدرب طليب حينها على الالتحاق بفريق النادي الأهلي، لأخوض معه أول بطولة في دوري الفئات العمرية العام 2019، تحت قيادة المدرب محمود ماف، قبل أن تتسبب جائحة "كورونا" بتجميد الأنشطة الرياضية ومنها كرة السلة، لكن ذلك لم يمنعني من مواصلة التدريب بشكل منفرد لتحسين مهاراتي، لألتحق بعدها بفريق النادي الأرثوذكسي وأخوض معه 7 بطولات حتى الآن".
ويحرص عمر سلمان، على تقديم طلبات إلى العديد من الجامعات في الولايات المتحدة، سعيا منه للحصول على فرصة للعب بدوري الجامعات الأميركي، لافتا: "طموحاتي كبيرة للانضمام إلى فرق ذات مستوى عال وفي أفضل الدوريات العالمية، التحصيل العلمي من أولوياتي في الحياة إلى جانب شغفي بكرة السلة".
وحول تسجيله أرقاما لافتة خلال المباريات التي يخوضها مع "نسور عبدون"، يقول: "منذ اتجاهي للعب كرة السلة وأنا أطمح إلى أن أكون من أفضل لاعبي المملكة، أحرص على التدريب في كل وقت متاح لتحسين مستواي ورفع نسبي في التصويب، وخلال العطل الطويلة أتدرب لنحو 5 ساعات يوميا بهدف تطوير مهاراتي وزيادة لياقتي البدنية، أحاول دائما أن أحافظ على نمط حياة صحي، كما أنني شاركت بمعسكرات في تركيا وإسبانيا وهنجاريا لمساعدتي في تطوير أدائي".
ويمتلك عمر سلمان سجلا حافلا من الإنجازات الجماعية على صعيد مشاركاته مع الأرثوذكسي، والمتمثل في تتويجه بأربعة ألقاب في دوري الفئات العمرية، آخرها الموسم الماضي بدوري تحت 16، والتي كان فيها قائدا لفريقه بشكل ساعده على تحمل المسؤولية في الملعب ودعم رفاقه وتحمل الضغط في جميع الأوقات، وفقا لقوله.
ويضيف في هذا الصدد: "ضغط المشاركة في البطولات، ساعدني بتطوير مستواي من خلال احتكاكي مع لاعبين من مختلف الأعمار، كما أنني محظوظ في العمل تحت قيادة مدرب بحجم فادي صابات"، مشددا على أن الجوائز الفردية تمثل مكافأة له، لبذله مجهودا مضاعفا وتحمله عناء التدريب الطويل.
واستطرد: "تم اختياري لتمثيل المنتخب الوطني في تحدي المهارات العام 2020، وأحرزنا المركز الثامن في بطولة كأس العالم، وتم استدعائي للمنتخب الوطني بفئة تحت 16 عاما في الموسم الماضي"، مؤكدا ثقته على قدرته في التدرج بتمثيل المنتخبات الوطنية، وصولا إلى منتخب الرجال.
وحول التحديات، يقول: "رغم انشغالي في تدريباتي، إلا أنني داومت على بقائي بمرتبة الشرف في مدرستي، وحصدت المركز الأول على الدوام، الموازنة في توزيع الوقت لتحقيق التفوق الأكاديمي والرياضي تشكل التحدي الأكبر في حياتي، وقد يصبح هذا الأمر صعبا في عامي الدراسي الأخير، لكنني أعمل جاهدا على مواصلة التفوق الدراسي، الذي يفتح لي أبوابا كثيرة في المستقبل"، مؤكدا أن تعرضه لإصابة في الركبة العام الماضي، حفزته للعودة بقوة مع التزامه بمراحل العلاج وتحليه بالصبر.
وتمنى سلمان على اللاعبين من أبناء جيله، مضاعفة الجهود والمثابرة والالتزام لتحقيق النجاح، مشيرا: "يجب ألا تشكل المعيقات سببا لخسارة اللاعبين شغفهم بهذه اللعبة، بل يجب أن تمثل حافزا لهم من أجل التطور وتحقيق أهدافهم، كما يجب أن لا يهملوا الجانب الأكاديمي خلال رحلتهم لتحقيق التفوق الرياضي، ومتمنيا على اللاعبين التحلي بخلق التواضع مهما بلغ مستواهم الفني".
وثمن سلمان الجهود الكبيرة للمدربين، هيثم طليب ومحمود ماف وعمار دروبي وسامر نينو وسام دغلس وفادي صابات ومروان معتوق ومحمد حمدان، في تطوير مستواه، مشيدا كذلك بدعم أسرته، التي كان لها الدور الأكبر في بلوغه هذه المستويات.

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