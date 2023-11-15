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عين الباشا.. أيام وظيفية تسهم بإنقاذ شبان من البطالة

11/15/2023 5:24:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






البلقاء- تعد الأيام الوظيفية التي تنظمها بلدية عين الباشا الكبرى بشكل دوري مستمر، بارقة أمل لأعداد كبيرة من الشبان والفتيات الباحثين عن فرص عمل في مجالات وتخصصات عدة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم في صفوف المتعطلين عن العمل، لا سيما خريجي الجامعات والكليات والمعاهد.
ولا توجد أرقام رسمية حول معدل البطالة في لواء عين الباشا الذي يقارب عدد سكانه 200 ألف نسمة، إلا أن أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تظهر أن محافظة البلقاء، سجلت أعلى معدل للبطالة في المملكة بنسبة بلغت 26.4 %، في حين بلغت النسبة العامة للبطالة في الأردن 21.9 %.
حول ذلك، يقول الناشط في اللواء منذر صالح، إنه ورغم عدم وجود أرقام رسمية لنسب البطالة في اللواء، لكن يمكن اعتبار أنها مرتفعة إلى مستوى عال، لا سيما في صفوف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد، معتبرا أن الأيام الوظيفية سواء التي تعقدها البلدية أو غيرها من الجهات، تعد خطوة مهمة لتشغيل ما يمكن تشغيله من أبناء اللواء، بالإضافة إلى أهميتها في خلق حالة من التشبيك الدائم بين مختلف الجهات المعنية في اللواء من جهة، والشركات والمصانع والمؤسسات من جهة أخرى سواء كانت عاملة داخل اللواء أو خارجه.
وأضاف صالح، أن الكثير من الشبان والفتيات في اللواء، توجهوا إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، فيما توجه آخرون إلى إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، رغم محدودية إمكانياتهم وقدرتهم على تطويرها، إلا أنها تسهم في تحقيق مصدر دخل لهم وإن كان محدودا وربما غير مجد على المدى البعيد، داعيا البلدية ومختلف الجهات المعنية إلى الاستمرار بإقامة الأيام الوظيفية وتكثيفها لما لها من أهمية ودور في انتشال الكثيرين من صفوف البطالة.
ويعد برنامج التشغيل الوطني أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وتوجهاتها في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً، ويهدف لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وفي كافة محافظات المملكة.
وبموجب البرنامج، يلتزم أصحاب العمل بتوقيع عقد لمدة سنة 12 شهرا يتخللها تدريب في مواقع العمل أو الغرف الصفية من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب متطلبات الفرصة، في حين يدعم البرنامج الأجور وكلفة التدريب واشتراكات الضمان وبدل المواصلات.
من جهته، قال المدير التنفيذي في بلدية عين الباشا المهندس أحمد الفاعوري لـ"الغد"، إن البلدية وخلال العام الحالي فقط، قامت بتنظيم 7 أيام وظيفية في قاعاتها شارك في كل مرة منها شبان وفتيات يتراوح عددهم في كل يوم وظيفي من 100 إلى 200.
وأضاف الفاعوري، أن غالبية هؤلاء الشبان والفتيات يتم بالفعل تشغيلهم في مؤسسات وشركات ومصانع عديدة كتلك العاملة في مجالات الأدوية والألبان والمياه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مع المقاولين ضمن العطاءات الكبيرة التي يتم طرحها في اللواء، لافتا بهذا الخصوص إلى تشغيل نحو 400 شاب في شركة الولاء لخدمات الإعاشة التابعة للقوات المسلحة من خلال أكثر من يوم وظيفي نفذته البلدية مع الشركة.
ووفق الفاعوري، فإن البلدية وضمن دورها التنموي العام، تحرص كل الحرص على تكثيف جهودها الرامية إلى تشغيل الشبان والفتيات في اللواء، ومواجهة ظاهرة البطالة، مشددا في الوقت ذاته على استمرار نهجها في إقامة الأيام الوظيفية وتوسيع دائرته ليتسنى لأكبر شريحة مجتمعية الاستفادة منها، لافتا إلى تشاركية البلدية في ذلك مع وزارة العمل.

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