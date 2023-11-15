غزة.. قرارات صعبة وسيناريوهات أليمة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

ناحوم برنياع



"معا ننتصر" يقول الشعار الذي احتل في أثناء الحرب كل شاشة، كل لوحة الكترونية في دولة إسرائيل. يا ليت. يخيل لي أن من المهم أن نذكر أنفسنا أن هذا ليس وصفا واعيا للواقع بل أمنية. في الواقع نحن نقف أمام قرارات صعبة وسيناريوهات إنهاء أليمة. انتصار غير مرتقب هنا؛ وكلمة "معا" أيضا، التي تصف بتفان لا يحصل في الجيش، في الميدان، لا تعكس ما يحصل في الحكومة. "اذا كان معا فبالتالي على انفراد فقط"، غنى بحزن تاني ساندرسون.

المفاوضات على تحرير المخطوفين تتقدم ببطء، ثلاث خطوات جانبا، خطوتان الى الأمام، خطوتان الى الوراء، مثلما في رقصة تشي تشي تشي. وحسب كل المؤشرات، ما يزال السنوار يتصرف كمن يتحكم بمقدراته. فهو يسعى لأن يحررها قطرة قطرة، في مجموعات صغيرة، وأن يتلقى مقابلها، إضافة الى السجناء، توقفات نار أطول، كل نبضة ووقف نارها. على الرواية أيضا، على الدعاية، هو يسيطر في هذه اللحظة.

كلما طالت وكثرت توقفات النار سيكون أصعب على الجيش الإسرائيلي الإبقاء على الزخم في الخطوة البرية. الضغط الأميركي سيشتد. الحرب ستطول، لكن هذه ستكون حربا أخرى، أضيق، مبنية أساسا على وحدات الجيش النظامي.

يؤمن وزير الدفاع يوآف غالنت بأنه يمكن صد الضغوط واستئناف المناورة البرية حتى لو كانت توقفات للنار. فالجيش الإسرائيلي يتصرف في القطاع حسب خطة منظمة أقرت في الكابينت الموسع. الحملة تقوم على أساس خطة أعدها غالنت مع العميد تشيكو تمير في أثناء حملة الرصاص المصبوب.

المرحلة الحالية كفيلة بأن تستمر ثلاثة أشهر؛ المرحلة التالية تسعة أشهر أخرى. في أثناء هذه الفترة ستبذل جهود لإقامة قوة متعددة الجنسيات تتسلم مؤقتا الحكم في القطاع. رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير جند لإقامة القوة. وقد ضم اليه الجنرال كارتر الأميركي. فلسطينيون محليون يفترض بهم أن يديروا الجانب المدني. مدينة خيام للفلسطينيين النازحين من بيوتهم ستقام في المنطقة التي كانت فيها في الماضي غوش قطيف. هذا لن يكون قصيرا ولن يكون سهلا، يقول أعضاء في الكابينت.

ليس مؤكدا أن هذا سيحصل: إسرائيل وحماس ليستا اللاعبتين الوحيدتين في هذه الدراما. نية حكومة إسرائيل لخلق حزام أمني حول كل قطاع غزة وإشغاله بقوات الجيش الإسرائيلي تتعارض وتصريحات صريحة لإدارة بايدن، تتحدث عن زيادة فلسطينية في قطاع غزة كاملا وعن عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة. استعداد نتنياهو للتوافق مع السلطة كان سيتيح لبايدن صد النقد من جانب الجناح اليساري في حزبه ومن جانب حكام عرب. نتنياهو لا يمكنه أن يساعده. وحتى أن يكذب في هذا الشأن لا يمكنه: كل حديث عن مسيرة سياسية من شأنه أن يوقظ من سباتهما بن غفير وسموتريتش ويكلفه كرسيه.

إن التصدي مركب أيضا حيال حزب الله. التوتر حول هذا الموضوع بدأ قبل شهر، في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما اقترح غالنت، حسب مصادر أجنبية، حملة عسكرية ذات مغزى في لبنان، بتأييد قيادة الجيش. الاقتراح صد، أساسا بسبب معارضة غانتس وآيزنكوت. منذئذ تتراكض إشاعات عن نية غالنت التدحرج الى حرب واسعة في الشمال. الإشاعات استندت أيضا الى الخطاب الكفاحي لغالنت في لحظات ظهوره العلنية.

غالنت ينفي. هو يدعي بأنه منذ رفضت خطته يفعل كل ما في وسعه كي يركز على غزة وألا يتدحرج الى حرب على نطاق كامل في الشمال. الخطاب معد أيضا لردع نصرالله.

ينجح الطرفان حاليا في التصرف دون شفا الحرب. لكن يوجد هنا فخ: 60 ألف إسرائيلي اضطروا لترك بيوتهم في الشمال يشترطون عودتهم بإبعاد قوة الرضوان من حزب الله الى ما وراء نهر الليطاني. نتنياهو وغالنت يعدان بمعالجة حزب الله فور استقرار الوضع في الجنوب. ظاهرا، على نصرالله أن يفهم بأنه مصيره تقرر من الأفضل له أن يعمل الآن. الخطاب ليس استراتيجية.

أمرت المستشارة القانونية للحكومة، أول من أمس، رجال رئيس الورزاء بالتوقف عن جمع وثائق عن مداولات سرية، في الماضي وفي الحاضر، تمهيدا لإقامة لجنة تحقيق في نهاية الحرب. فمن يمكنه أن يجمع يمكنه أيضا أن يبيد الوثائق. رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي عُرض كالمشبوه الفوري.

تحسن المستشارة العمل إذا ما عمدت، إضافة الى قلقها، على مصير وثائق حقيقية الى الاهتمام بظهور وثائق ملفقة. مكتب سياسية في أزمة تبدي إبداعية بأثر رجعي. وثائق لم تعرف تطل فجأة وتبني للمشاركين حجة غيبة. سبق لمثل هذه الأمور أن حصلت.