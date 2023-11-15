غوتيريش يناشد باسم الإنسانية وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر الأربعاء، وبوقف الحرب على غزة باسم الإنسانية.
وأعرب غوتيريش، في بيان مقتضب صدر باسمه، عن "شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة"، داعيا "باسم الإنسانية، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 إمرأة، في حصيلة غير نهائية.
MENAFN15112023000072011014ID1107427158
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.