فبركات الاحتلال حول أنفاق المستشفيات ترتطم بمحرمات القانون الدولي

MENAFN - Alghad Newspaper) سماح بيبرس

فيما يواصل الاحتلال الصهيوني تكرار رسالته المضللة والمفبركة حول وجود أنفاق تستخدمها المقاومة الفلسطينية أسفل أو قرب مستشفيات غزة؛ لتبرير حصاره وقصفه لها، يرى خبراء في القانون الدولي أنّ هذه الرواية الممجوجة لا تسوغ، بأي حال من الأحوال، هذه الممارسات الوحشية.



وكانت قوات الاحتلال زعمت عثورها على قبو أسفل مستشفى الرنتيسي في غزة، فيما أكدت إدارة المستشفى أن القبو موجود ضمن تصميم المستشفى، ويضم الإدارة ومخازن المستشفى، وأصبح مكانا لإيواء النازحين الهاربين من القصف للاحتماء به داخل المستشفى، ما تطلب توفير بعض الحمامات فيه، كما الحال في المستشفيات التي نزح إليها الأهالي كحاجة إنسانية لهم.



وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال "عرض أسلحة مزعومة لا ندري من أين أحضرها، وعرضها بطريقة مرتبة تؤكد أنها جزء من التمثيلية السمجة، حيث لا يعقل أن يتعامل المقاومون المزعومون بهذه الطريقة وفي هذه الظروف القاسية من الحرب".



ونبهت إلى أن الجدول المعروض في فيديو الاحتلال هو "جدول مناوبات فريق العمل في المستشفى، وهو جدول اعتيادي معمول به إداريا في كل المستشفيات".



بدورهم، اعتبر الخبراء أن رواية الاحتلال مضللة، ولا تبرر استهداف المدنيين، ولا استهداف المستشفيات والمدارس التي نزح إليها أناس عزل، فيما أشار بعضهم إلى أن الاحتلال هو من يستخدم المدنيين دروعا بشرية، على عكس ما يقوم بترويجه.



وكان المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، أعلن الاثنين عن "وجود نفق لحركة "حماس" بالقرب من مستشفى الرنتيسي في غزة"، متهما إياها "بتخصيص مكان في المستشفى لتخزين الأسلحة والقنابل والذخيرة".



وأضاف هاغاري أن "ثمة أدلة على احتجاز رهائن إسرائيليين في قبو أسفل مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة".



يذكر أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وفي البروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).



وتشمل المواقع المدنية كلا من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.



وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.



وتنص الاتفاقية على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، وفق المادة 19، كما تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف بوجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم".



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 اعتمدت القرار (2675) الذي ينص على أن "منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية"، ولذلك "لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية".



أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلامية العالميّة د. عبد السلام الهماش قال بأن الرواية الإسرائيلية مرفوضة "جملة وتفصيلا"، فليس هناك أي مادة في القانون الدولي تبرر الهجوم على المستشفيات والأماكن العامة الأخرى كالمدارس ودور العبادة.



وأكد الهماش أنه "حتى لو افترضنا بأن حجة الاحتلال بوجود مقاتلين في المستشفيات صحيحة، فإنه ليس هناك أي نص في القوانين الدولية واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافيّة يعطي الحق لأي طرف بمهاجمة المستشفيات والمرضى".



وأضاف: "وحتى لو كان هناك ما يسمى بالضروررة العسكريّة التي تسمح باختراق القاعدة القانونية لحماية الجنود أو تحقيق ميزة عسكرية حاسمة، أي بشروط معينة، فإن هذه الحالة لا تتحقق في المستشفيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استهدافها بالقصف"، مشيرا الى أن "الاحتلال لم يثبت بأن المستشفيات هي قاعدة أو منشأة عسكرية، وكلها ادعاءات كاذبة، ففكرة الحرب كلها مقامة على أساس أعمال عسكرية موجهة ضد النشاطات والمنشآت ذات الطابع العسكري".



ويرى أنّ قوات الاحتلال هي من يستخدم المدنيين في المستشفيات كدروع بشريّة، وباتت تستخدمها لتحمي نفسها من أي هجمات من الطرف المقابل، مؤكداً أن القانون الدولي يمنع الاقتراب أصلا من المستشفيات.



أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور صايل المومني اتفق مع ما سبق، وأضاف أنّ المستشفيات محصنة بالقوانين الدولية من أي استهداف، مشيرا إلى أن الاحتلال يستند إلى مثل هذه الروايات حتى "يبرر الجرائم البشعة التي يرتكبها في قطاع غزة".



وأشار المومني إلى أن المستشفيات ودور العبادة والأماكن الثقافية محصنة أيضا، وحتى البيئة، كما حرمت القوانين الدولية استخدام أنواع معينة من الأسلحة، في الحروب.



وأكد بأن ما يحدث في غزة، وخصوصا استهداف المستشفيات، ينطوي على إدانة للاحتلال الذي لا يستطيع أن يستند إلى أي قاعدة قانونية في هذه الممارسات.

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