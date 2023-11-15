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قانون المطبوعات والنشر، هل هو المظلة الأساسية التي تحكم عمل الصحفيين؟

11/15/2023 5:24:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ياسمين الحجايا






منذ بداية عمل الصحافة في العالم وهي تواجه قوانين ضاغطة ورادعة تحد من حريتها، وذلك للأثر الكبير الذي تساهم فيه على الرأي العام، ليصل لوصفها بأنها احدى سلطات الدولة بل وتكاد تكون سلطة رابعة.

في الأردن تم العمل على تعديلات كثيرة من القوانين لتعطى الصحفي حقوق كافية تجعله يمارس عمله بحرية، بدء من الصور الجرمية التى ذكرت في قانون المطبوعات والنشر سنة 98 وتعديلاته التي هي أبسط بكثير، وأكثر ليونة وأخف من ناحية عنصر التشدد بمقارنتها مع الجرائم الواردة في قانون العقوبات.

الصحفي يسأل عن عدم مراعاة التوازن والموضوعية في المقال الذي كتبه في حين يصل الأمرفي مسائلة شخص غير صحفي وفق نصوص قانون العقوبات عن مجرد الفعل دون ضوابط أو معايير من تلك المقررة في قانون المطبوعات والنشر، حيث أن جميع نصوص هذا القانون تذهب بآليات الملاحقة إلى التعامل مع صحفي ارتكب مخالفة بحدود القانون وباجراءات ناعمة تقتصر على الغرامات.

وفي حال اقامة شكوى على الصحفي فانها تعرض أمام مدعي عام مختص بالمطبوعات والنشر متخصص بالعمل الصحفي لضمان أنه يستطيع التعامل مع جميع ضمانات قانون المطبوعات والنشر ومعاييره وضوابطه، وعندما يتم التحقيق مع الصحفي تتم الاجراءات بسهولة في ضوء حظر توقيفه في القضايا الصحفية، فيراجع الصحفي المدعي العام وهو مطمئن لعدم توقيفه خلافاٌ للقضايا العادية التي بالغالب يخشى المراجع أن يتم توقيفه بناء عليها.

ولا يقتصر هذا القانون احالة قضايا الصحفيين إلى المحكمة المختصة وهي محكمة بداية الجزاء واعطائها صفة الاستعجال، بل وفي غرف متخصصة تعنى بالمطبوعات والنشر داخل المحكمة،،،،

والأعمق من ذلك أنه في حال صدور القرار النهائي من محكمة البداية وتم استئناف الدعوى من الصحفي أو من النيابة فإنها أيضا تعرض على هيئة مختصة بالمطبوعات والنشر في محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن ملاحقة الصحفي عن أي جرم من الجرائم التي وردت في هذا القانون سيكون بأيدي أشخاص وهيئات متخصصة داخل الجسم القضائي جميعها خضعت لدورات وتعليم متخصص يحيط بالمبادئ الدستورية والحقوق المقررة للصحفي المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، حتى وان صدر قانون يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر فله الأولوية في التطبيق ما دامت الدعوى قائمة على صحفي وذلك لأنه المظلة الأساسية والشريعة العامة التي تحكم عمل الصحفيين في الأردن.

ولكن كأي قانون لا بد أن يحتوي على مآخذ تعرقل ايصال بعض الحقوق لأصحابها، وكما ذكرنا أن هذا القانون هو مظلة عامة للصحفي ويقدم على أي تشريع آخر، الا في قضايا الحصول على المعلومات حيث أعطى الألولوية في هذا الشأن للقانون العام، فقد جعل حصول الصحفي على المعلومة مقيد بتقديرادارة الجهة المعنية وأعطاها الحق في تحديد ما هي الأخبار العاجلة التي من حق الصحفي الحصول عليها، كما لم يبين الأثر القانوني المترتب في حال امتناع الجهة المعنية عن اعطاء الصحفي المعلومة أو منعه من حضور الاجتماعات العامة، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى التأثير على حق الجمهور في المعرفة.

بينما تعامل القانون مع حق الصحفي في عدم الكشف عن مصادر معلوماته، على أنه القاعدة العامة وله الأولوية في التطبيق اذا تعارض مع أي نص أو قانون آخر، فإن للمشرع القدرة على عدم ترك الحقوق والنصوص فضفاضة وجعلها رادعة تهيب من لا يطبقها، ولا بد من التنويه هنا إلى أن أي قانون قابل في أي وقت للتعديل، وهذا يتيح فرصة ويضع مسؤولية على الصحفيين لايجاد أدوات تمكينيه لحقوقهم، فإن التغيير من خصائصه أن يكون متدرج وطبيعي والتعديل يحتاج إلى جسم صحفي واعي وتكاتف جهود مجتمعية، فإن القانون اذا لم يجد من يدافع عنه تقتل أو تجتزأ مبادئه.

أما لتنظيم اصدار الصحف فعليك قبل ممارسة النشاط الصحفي أن ترخص وأن تتقيد بالأهداف والغايات المتفق عليها وفي حال التحول عن هذه الغايات فإنك تتعرض للمسائلة القانونية، بالاضافة إلى ذلك قد منح المشرع في قانون المطبوعات والنشر مدير عام هيئة الاعلام صلاحية حجب المواقع الالكترونية الغير مرخصة بينما هي تعتبر مطبوعة، ولا يجوزتعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي حسب ما ورد في المادة 15 من الدستور الأردني!.

فما زال القانون الذي يحكم عمل الصحفيين يبقي على صلاحيات بيد السلطة الادارية وهو ما يخالف الدستور الأردني ونهج حرية الصحافة، كما وسع هذا القانون نطاق المسؤولية التجريمية، حيث اعتبر التعليقات التي تنشر على الموقع الالكتروني مادة صحفية؛ أي جزء لا يتجزأ منها وقر بالمسؤولية المفترضة لرئيس التحرير ومالك الصحيفة بها وهو ما يخالف الدستور الأردني فلا يمكن ملاحقة شخص على جريمة لم يرتكبها!.

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