قضايا التعويض ضد بلدية الفحيص.. وضع يتأزم على آمال التسوية

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور

البلقاء- ما تزال بلدية الفحيص تواجه مأزق كثرة القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم، وسط استمرار محاولات البلدية في التوصل إلى تسويات مع أصحاب تلك القضايا التي يتمحور أغلبها حول ادعاء مواطنين بتعدي البلدية على أراضيهم أثناء فتح أو توسعة شوارع.



وفيما لم تستطع "الغد" الحصول على إجابات للأسئلة التي وجهتها بشكل شفوي ومكتوب إلى محامية البلدية رانيا صويص، وكذلك إلى رئيسها عمر عكروش، قال مصدر في البلدية إن "ملف القضايا المرفوعة ضد البلدية يعد ملفا شائكا ويضع البلدية في مأزق البحث عن حلول وتسويات"، مشيرا إلى أن الكثير من القضايا تكمل طريقها في المحاكم دون التمكن من حلها.



وفي رده على سؤال حول أعداد القضايا المرفوعة ضد البلدية والمبالغ المطالبة بها بموجب تلك القضايا في حال تم الحكم لصالح رافعيها، أكد المصدر عدم معرفته بأرقام دقيقة حول ذلك، لكنه أشار إلى ازدياد عدد القضايا المرفوعة خلال السنة الأخيرة.



واعتبر المصدر، أن تلك القضايا تؤثر على القدرة المالية للبلدية في إنجاز المشاريع والخدمات، لا سيما في حال صدور أحكام لصالح رافعي تلك القضايا.



وبالعودة إلى تصريحات المحامية صويص في تقرير سابق نشرته "الغد" مطلع شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، فقد وصل مجموع المطالبات المالية بقضايا مرفوعة ضد البلدية خلال العام 2021، إلى أكثر من مليوني و200 دينار، فيما أشارت إلى أن غالبية القضايا التي بت بها من المحاكم المختصة، كان الحكم فيها لصالح البلدية وليس ضدها، وأن المحاكم ما تزال تنظر في قضايا أخرى مرفوعة ضد البلدية، أغلبها يتهم مواطنون فيها البلدية، بالتعدي على أراضيهم أثناء فتح أو توسعة شوارع وما شابه.



وفي التقرير ذاته، كان رئيس بلدية الفحيص الأسبق، المهندس جريس صويص، أكد لـ"الغد"، أن البلدية ستواجه أزمة مالية غير مسبوقة لا محالة، بسبب تزايد القضايا المرفوعة ضدها، مشيرا إلى أنه من حق الموطن المتضرر رفع قضايا بصرف النظر عن الدافع.



واعتبر صويص، أن "عدم تعامل البلدية مع التزايد غير المسبوق للقضايا يضعها في مهب الريح من الناحية المالية"، لافتا إلى أن هناك عشرات القضايا بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير، قائلا إن من أبرز الأمثلة على تلك القضايا، هي "قضية طريق مؤدي إلى منزل أحد الوزراء السابقين، حيث تم فتح الطريق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، برغم أن الطريق داخل حدود البلدية وليس من مسؤولية الوزارة، وعلى إثر ذلك رفعت قضايا من المجاورين بمئات ألوف الدنانير، بسبب مناسب لفتح الطريق".



وحينها، قدم صويص جملة اقتراحات، يرى أنها تحد من أثر الأزمة المالية، أبرزها "دعم محامي البلدية بتطوير الدائرة القانونية، بخبرات ذات قدرات مميزة وسنوات خبرة لا تقل عن 15 سنة، على ألا يقل كادر هذه الدائرة عن 4 موظفين متفرغين لوضع إستراتيجيات، وفتح كل ملف وتحديد نقاط القوة والضعف"، بالإضافة إلى "فتح حوار جاد مع أصحاب القضايا بمشاركة من شخصيات مؤثرة من المجتمع المحلي، ودراسة كل ملف على حدة، سعيا للوصول إلى حلول تكون منصفة ومرضية للجميع بحيث لا يضيع أي حق".



كما دعا إلى "دراسة إزالة أسباب التعويض بإعادة الأمور إلى وضعها الأصيل، في القضايا التي يمكن تداركها وما تزال الفرصة متاحة أمام البلدية للتراجع عنها".



تلك الحلول على ما يؤكد صويص، تتطلب "تظافر الجهود من الجميع للمشاركة بحوار ينتهي بالخروج من هذا المنعطف الخطير وطرح مشروع نهضوي يعيد بريق الفحيص وتألقها.

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