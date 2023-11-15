قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الشفاء في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء.
وأضحى مجمع
مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم
الأربعاء، ونشرت دباباتها في ساحاته.
وبالإضافة إلى
اقتحام مبنى الجراحات التخصصية، تم أيضا اقتحام قسم الطوارئ.
وأعلن الجيش الاحتلال
الإسرائيلي فجر اليوم أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في
منطقة محددة في مستشفى الشفاء".
وقد حملت وزيرة
الصحة الفلسطينية مي الكيلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الطاقم الطبي
والمرضى والنازحين بمجمع الشفاء، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.-RT
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