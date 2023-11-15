كلمات تنال جائزة الإشادة الخاصة من اتحاد الكتب الميسرة

اختتمت "مؤسسة كلمات" مشاركتها في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي تمثلت بمجموعة من الفعاليات استمرت طوال أيام المعرض، وشملت أنشطة تفاعلية لتعليم الزوار طريقة برايل وجلسات قرائية وورش عمل للأطفال المكفوفين وضعاف البصر جمعتهم مع أقرانهم المبصرين، وذلك في سياق مبادرة "أرى"، التي أثمرت بفوز المؤسسة بجائزة فئة الإشادة الخاصة من "اتحاد الكتب الميسرة (ABC)" التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).



اتحاد ABC يكرم مبادرة "أرى" وتأتي الجائزة، التي تسلمتها المؤسسة من الاتحاد خلال مؤتمر الناشرين، تثمينا لجهودها وإنجازاتها على صعيد دعم المكفوفين وضعاف البصر، وتعزيز وصولهم للكتب والمصادر المعرفية بتنسيقات مختلفة ودمجهم في العملية الثقافية والتعليمية. وتعد المؤسسة أول منظمة غير ربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة تمنح حقوق نشر استثنائية وفقاً لتوصيات "معاهدة مراكش"، لإعداد نسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر.



وحول المشاركة في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكدت آمنة المازمي مديرة "مؤسسة كلمات"، أن سلسلة الفعاليات والنشاطات التي نظمتها المؤسسة العام الحالي، هدفت بشكل خاص إلى تسليط الضوء على احتياجات الأطفال المكفوفين وضعاف البصر إلى مصادر معرفة وتعلم تتناسب مع ظروفهم، مشيرة إلى أن الثقافة والمعرفة حق طبيعي لكل فرد مهما كانت التحديات التي يواجهها، وأن هناك الكثير من السبل التي يمكن خلالها دمجهم في مسيرة مجتمعاتهم وتنميتها.



وتعليقا على نيل المؤسسة جائزة فئة الإشادة الخاصة من "اتحاد الكتب الميسّرة (ABC) التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)" قالت المازمي: "هذه الجائزة تأتي في سياق احتفاء المؤسسات العالمية برؤية إمارة الشارقة ومؤسساتها وفعالياتها الثقافية حول أهمية ومكانة المعرفة في تمكين المجتمعات ودورها في الارتقاء بالأفراد، ونحن في مؤسسة كلمات نشعر بالفخر لأننا من المساهمين في دعم هذه الرؤية وترجمتها من خلال برامجنا ومبادراتنا".



جلسات قرائية للأطفال

وخلال فعاليات المعرض، نظمت "مؤسسة كلمات" بالتعاون مع مكتبات الشارقة العامة جلسة قرائية دامجة لكتاب "دوار الشمس"، بإشراف الكاتبة والإعلامية سامية عايش، وهو كتاب مصور للأطفال يحكي قصة طفل كفيف، ويستهدف تحفيز الأطفال على السعي إلى تحقيق أحلامهم، بأسلوب كتابي يساهم في تنمية مهارات الأطفال، ويعزز لديهم قيم التعاون والصداقة. وشارك في الورشة القرائية، 12 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة لتعزيز دمج الصغار المكفوفين وضعاف البصر مع أقرانهم المبصرين.



"رسائل النور" تعلم الزوار طريقة برايل

وفي سياق تفاعلي، أتاحت "مؤسسة كلمات" الفرصة لجمهور المعرض وزواره لتجربة طريقة برايل عبر نشاط تفاعلي بعنوان "رسائل النور" لدعم مبادرة "أرى"، حيث كتب المشاركون للمكفوفين وضعاف البصر، رسائل تحمل الدعم والأمل والتشجيع، وذلك بالتعاون مع رنيم أحمد، متخصصة برايل وخريجة من قسم علم النفس، التي شاركت الزوار خبراتها في جناح المؤسسة.



"الشارقة للشباب" و"كلمات".. دعوة للقراءة

وتعاونت "مؤسسة كلمات" مع "مجلس الشارقة للشباب" في جلسة بعنوان "القراءة وأثرها في المجتمع"، وناقشت فيها آمنة المازمي، مديرة المؤسسة، أهمية القراءة وأثرها الثقافي والاجتماعي والتعليمي، والتحديات التي تواجه القارئ في المجتمع وكيفية التغلب عليها.



عربة متحركة تستعرض منتجات مبادرة "تبنَّ مكتبة"

وقدمت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض أيضاً عربة "مؤسسة كلمات" المتحركة التي تنقلت بين قاعات المعرض لتتيح الفرصة للزائرين للاطلاع على خط منتجات مبادرة ""تبنَّ مكتبة"، التي تحمل تصميمات الفنان محمد المنصوري، ويذهب عائدها بالكامل لدعم المبادرة التي تسعى إلى تزويد الأطفال النازحين واللاجئين والمحتاجين بمكتبات تحتوي كل واحدة منها على 100 كتاب باللغة العربية.