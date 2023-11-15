كي لا تتكرر كارثة 1974.. لماذا تصر إسرائيل على التطبيع الرياضي مع العرب؟

لا إنجازات تذكر لكرة القدم الإسرائيلية، ما عدا الحقبة الزمنية الممتدة من 1956 حتى 1970، أو بمعنى أدق فترة وجود الصهاينة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



منتخب إسرائيل كان من الأنجح في آسيا لأسباب سياسية تتعلق بمقاطعة عديد من المنتخبات للبطولات، ورفض التطبيع الرياضي معها. في 4 مشاركات في بطولة كأس آسيا نجحت إسرائيل في التتويج باللقب في البطولة التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1964، في بطولة شهدت مشاركة 5 فرق فقط، وانسحاب 11 فريقاً. قبلها حقق منتخب إسرائيل المركز الثاني في النسختين الأولى والثانية من البطولة عامي 1956 و1960، بالإضافة للمركز الثالث عام 1968 في النسخة التي أقيمت في إيران.



نجاح المنتخب الصهيوني الكروي تم تتويجه بالتأهل لكأس العالم عام 1970 في المكسيك، للمرة الأولى في تاريخهم، مشاركة جاءت باهتة وضعيفة وانتهت في الدور الأول.











على مستوى الأندية حقق نادي "مكابي تل أبيب" لقب دوري أبطال آسيا مرتين، سنة 1969 و1971، بينما حقق نادي "هابوعيل تل أبيب" اللقب سنة 1967، والمركز الثاني سنة 1970.



لكن ذلك الحضور البارز انتهى بفضل جهود دبلوماسية عربية في أروقة الاتحاد الآسيوي، قادتها دولة الكويت وتزعمها الكويتي أحمد السعدون.



طرد إسرائيل من الاتحاد الآسيوي

كان أحمد السعدون رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بين عامي 1967 و1976. وصول أحمد السعدون كرئيس للاتحاد الكويتي بعد 3 سنوات فقط من انضمام الكويت ولبنان كأول دولتين عربيتين في آسيا للاتحاد الآسيوي كان المسمار الأول في نعش كرة القدم في إسرائيل.









أحمد السعدون الرئيس السابق للاتحاد الكويتي لكرة القدم





خلال السنوات الأولى من نشاط بطولات الاتحاد الآسيوي كان هناك غياب عربي عن المشاركة؛ بسبب أن الدول العربية لم تكن دولاً أعضاء في الاتحاد الآسيوي، ولم يكن هناك اهتمام بالانضمام والمشاركة لبلاد تخطو خطواتها الأولى في الحياة بعد مرورها بظروف مختلفة.



ولا أدل على ذلك من عدم مشاركة أي اتحاد عربي في تأسيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 1954، بينما كانت إسرائيل حاضرة وبقوة.



الغياب العربي، والتواطؤ الدولي، سمح لإسرائيل بأن تصول وتجول في الملاعب الآسيوية بمساندة ودعم من شاه إيران، المرحب الدائم بتواجد إسرائيل على الساحة الآسيوية.



لكن أحمد السعدون كان له رأي آخر، وكان على يقين بأن مشاركة العرب بأريحية على الساحة الآسيوية تقتضي بالضرورة طرد إسرائيل من الاتحاد الآسيوي.



وهنا بدأ من سنة 1967 رحلة طويلة لإقناع الدول العربية الأخرى في آسيا بالانضمام للاتحاد الآسيوي، حتى يشكلوا كتلةً تصويتية كفيلة بطرد إسرائيل.



فمثلاً، الاتحاد العراقي المنضوي تحت لواء الفيفا منذ سنة 1950 لم ينضم للاتحاد الآسيوي إلا سنة 1970، نفس سنة انضمام الأردن للاتحاد الآسيوي، رغم انضمام الأردن للفيفا من سنة 1956.



الخطوات الأولى للسعدون حققت نجاحاً كبيراً، فبعدما بدأ رحلته سنة 1967 بوجود دولتين عربيتين فقط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان بحلول عام 1972 قد نجح في ضم 4 دول عربية أخرى، وبحلول عام 1974 كان العدد وصل للرقم 9 من أصل 12 دولة عربية في آسيا.



وجود أحمد السعدون وعلاقاته باتحادات آسيا، خاصةً بالدول المسلمة كأفغانستان وباكستان وماليزيا، نجح في نقل بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 1972 من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تايلاند. قرار أدى إلى انسحاب إسرائيل من البطولة.



بطولة عام 1972 شهدت أول مشاركة للعرب من خلال منتخبي العراق والكويت، اللذين ودّعا البطولة من دورها الأول، لكن ما يهم حينها كان الوجود العربي والغياب الإسرائيلي.



الخطوة الثانية جاءت في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في كوالالمبور عام 1974، لما نجح السعدون والاتحادات العربية في تجميد عضوية إسرائيل وطردها من الاتحاد الآسيوي، بعدما نجح السعدون في إقناع رئيس الاتحاد الإيراني بالتصويت لصالح القرار.



وفي كأس الأمم الآسيوية 1976 شارك منتخب اليمن مع العراق والكويت في البطولة.

في تلك النسخة حققت الكويت المركز الثاني في البطولة كأول فريق عربي يلعب نهائي كأس الأمم الآسيوية.



جلبتَ لنا فخراً عظيما، حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيراً! كلمات بنيامين نتنياهو للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي









وفي نسخة 1980 استضافت الكويت البطولة وحققت اللقب العربي الأول في تاريخ كأس آسيا، وبعدها حققت السعودية اللقب مرتين على التوالي وخسرت اللقب في نسخة 1992.



ما بين 1974 و1991 كانت إسرائيل بلا اتحاد قاري تتبعه، وشاركت في بطولات اتحادات مختلفة، لكن منذ خروجها من الاتحاد الآسيوي فشل منتخبها وأنديتها في تحقيق أي إنجاز أكبر من المشاركة في الأدوار الأولى لبطولات الأندية، مع اختفاء تام من الساحة الدولية.



الهاجس الإسرائيلي

مثّل طرد إسرائيل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هاجساً وقلقاً لشعب وحكومة يشكلان دولة مريضة بالقلق الوجودي. كلما هبّت رياح أزمة فتح نقاش حول وجود الدولة وبقائها ومستقبلها، لأن توظيف الرياضة، وخاصةً كرة القدم، لم يعد رفاهية بالنسبة للدول، بات الاحتلال حريصاً على خلق أجواء رياضية مع المحيط العربي، في محاولة لإذابة جبال من الجليد بين شعب إسرائيل والشعوب العربية.



لذلك كان التطبيع الرياضي أحد أهم بنود اتفاقيات أبراهام، وكذلك التطبيع بين المغرب وإسرائيل، فأبرمت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات تعاون رياضي عديدة.



إحدى أبرز ثمار تلك الاتفاقيات هو ما جرى في بطولة "غراند سلام" لرياضة الجودو عام 2018، عندما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلاعب الجودو الإسرائيلي، الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة دولية بأبوظبي.



وقال نتنياهو في تغريدة عبر صفحته بموقع "إكس": أقول للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، جلبت لنا فخراً عظيماً، حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيراً!".



وحينها عزف النشيد الإسرائيلي في إمارة أبوظبي، للمرة الأولى في دولة خليجية، بعد إحراز اللاعب للميدالية الذهبية. ولإضفاء طابع سياسي على الحدث شهدت مراسم التتويج حضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية آنذاك، كما بثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف تبكي أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.



وكانت تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير وبعثة رياضية إسرائيلية، تحت علم بلادهم، في حدث رياضي بالخليج العربي، حسب مسؤولين إسرائيليين.



وقبل البطولة، حذّر الاتحاد الدولي للجودو منظمي البطولة من أنه سيلغي المسابقة إذا لم يسمحوا للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة على قدم المساواة.



السعي نحو التطبيع الرياضي







لا تكتفي إسرائيل بالمشاركة في بطولات مع الدول العربية التي تعترف بها وتمتلك علاقات سرية وعلنية معها، بل يهاجم قادتها كل من يحاول عزف لحن المقاطعة الرياضية، ورفض المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين في المحافل الدولية والقارية.

ففي عام 2017، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن غضبه لرفض مصارع إيراني مواجهة نظيره الإسرائيلي.



وقال نتنياهو في كلمة مسجلة أذاعها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أتخيل أبداً أن أقول ذلك، ولكن أعتقد أنه يمكن تلخيص معاداة إيران لإسرائيل بتجربة مصارع إيراني اسمه علي رضا.. قبل عدة أيام كان علي رضا على وشك أن يهزم مصارعاً روسياً في بطولة عالمية. وعندئذ أمره مدربه بأن يخسر المباراة، لأنه في الجولة القادمة كان على علي رضا مواجهة مصارع إسرائيلي".



وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن المصارع الإيراني علي رضا كريمي تعمّد الخسارة لكي يتجنب مواجهة منافس إسرائيلي في وزن 86 كيلوغراماً، ببطولة العالم تحت 23 عاماً المقامة في بولندا.



وفي أولمبياد طوكيو 2020 هاجت الصحافة الإسرائيلية وماجت، بسبب مقاطعة اللاعبين العرب ورفضهم مواجهة اللاعبين الإسرائيليين، واعتُبر ذلك مؤشراً على إفلاس التطبيع مع الدول العربية.



جاء أقوى المواقف من اللاعب الجزائري فتحي نورين، الذي رفض مقارعة اللاعب الإسرائيلي توهار بوتبول في مباراة الجودو.



اللاعب الجزائري نورين رفع درجة المقاطعة، وأعلن على الملأ سبب انسحابه، فقال في مقابلة تلفزيونية: "لا أريد ليديَّ أن تتسخا به".



كما لخّص مدربه عمار بن خليف المسألة: "الأمر ببساطة: لم يكن لنا حظ في القرعة، فحصلنا على خصم إسرائيلي فاضطررنا إلى الانسحاب".



كما انسحب لاعب الجودو السوداني محمد عبد الرسول، ورفض مقابلة لاعب إسرائيلي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، رغم أن طبق التطبيع السوداني الإسرائيلي كان ساخناً حينها.



ترى إسرائيل أن هذه المواقف تجعلها "أضحوكة"، كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من قبل، فهي تكرّس فكرة شذوذ إسرائيل عن محيطها، وتعلن عدم تقبلها شعبياً، والتساؤل بجدية حول مسألة وجودها. لذلك تضغط إسرائيل بكل قوة من أجل التطبيع الرياضي، وتطلب من كافة المؤسسات والهيئات الرياضية تغليظ العقوبات على الدول والرياضيين والفرق التي ترفض التنافس معها. -عربي بوست

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