كيا تحصد أعلى درجات التقدير والتكريم في جوائز المقود الذهبي 2023



- نجاح كيا في جائزة المقود الذهبي يأتي بعد فوزها بلقب "السيارة الألمانية الفاخرة لعام 2024" في سبتمبر الماضي

- كيا تحصد نجاحات متتالية في جائزة المقود الذهبي

- تكرم جائزة المقود الذهبي أفضل السيارات في السوق

- سيارة كيا الرائدة EV9 أول مركبة دفع رباعي كهربائية بالكامل من ثلاثة صفوف تقدمها العلامة التجارية



تواصل سيارة كيا EV9 الرائدة والجديدة، في تحقيق النجاحات والتميّز، حيث حصدت جائزة المقود الذهبي عن فئة "السيارات العائلية".

وكانت EV9 سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل والتي تتميز بسبعة مقاعد، قد فازت في بداية سبتمبر بجائزة "السيارة الألمانية الفاخرة لعام 2024".



وقال كريم حبيب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة كيا للتصميم العالمي: "نحن ممتنون للغاية لفوزنا بجائزةالمقود الذهبي. تُشكل هذه الجائزة دلالة واضحة على العمل الجاد والتفاني المطلق لفريق كيا بأكمله. كما يجسد هذا التكريم دليلاً إضافياً على تصميم كيا على الإستمرار في قيادة المهمة نحو التحول إلى المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الرائدة والإبتكار الذي سيعيد صياغة صناعة السيارات".



يعود تاريخ إطلاق جوائز المقود الذهبي إلى العام 1976، التي قدمتها مجلة السيارات في ألمانيا المعروفة "أوتو بيلد" وصحيفة "بيلد أم زونتاج". تجمع هذه المنافسة بين تصويت الجمهور ومراجعة الخبراء، وتُعتبر أهم جائزة في صناعة السيارات الألمانية. هذا العام تم ترشيح مجموعه من 57 سيارة جديدة من قبل فريقين من المحررين، ليختار من بعدها القراء 21 مرشحاً للتصفيات النهائية.



واختارت لجنة تحكيم بارزة مؤلفة من 19 عضوًا، المتأهلين للتصفيات النهائية من خلال اختبارات مكثفة على مضمار ديكرا لاوزتسرينغ. ولأول مرة، كشفت لجنة التحكيم هذا العام مسبقاً عن نتيجة اختبارين في تقييماتهم النهائية: وقامت ديكرا بتحليل أنظمة مساعدة السائق للمتأهلين النهائيين، بينما قام فريق التحرير في صحيفة Computer Bild بتقييم كفاءة المتأهلين للتصفيات النهائية في مجال الاتصال.



وعلق روبن هورنيغ، رئيسمجلة "أوتو بيلد"ورئيس تحرير"مجموعة بيلد" قسم السيارات قائلاً: "نجحت سيارة كيا EV9في اقناع لجنة التحكيم بأنها سيارة عائلية واسعة ومتعددة الإستخدامات مع تقنية V 800فائقة الحداثة إلى جانب ميزات مبتكرة وأنظمة مساعدة ممتازة للسائق".



وسيتم نشر جميع نتائج جوائزالمقود الذهبي، في العدد 45 منمجلة "أوتو بيلد" لهذا العام.



يجسد فوز كيا المتتالي في جوائزالمقود الذهبي وفي جائزة هذا العام 2023،قصة نجاح العلامة التجارية في هذه المنافسة ضمن مجموعة طرازاتها الحالية، اذ حققت كيا الفوز أربعة مرات: فلقد احتلت سيارة كروس أوفر XCeed المدمجة المركز الأول في عام 2019، وفازت سيارة SUV Sorento في عام 2020، وحصلت سيارة كروس أوفر Niro EV الكهربائية على جائزة عن فئة "سيارات الدفع الرباعي المدمجة" في عام 2022، والآن أصبحت EV9 ثاني سيارة كهربائية من كيا تفوز بجائزة المقود الذهبي.



نجحت كيا في تحقيق الريادة في مجال التحول الكهربائي. وبعد إطلاق عملية إعادة التنظيم عام 2021، قامت العلامة التجارية بتسريع الإنتقال إلى المركبات الكهربائية لتعزيز مكانتها كواحدة من مزودي خدمات النقل الكهربائي الرائدة في العالم. في ألمانيا وحدها، تميزت 41.3٪ من سيارات كيا الجديدة في عام 2022 (من خلال حصة مبيعات السيارات الكهربائية EV والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء PHEV)، وشكلت هذه الحصة بشكل عام 31.4٪ في جميع أنحاء السوق الألمانية، وفقاًلأرقام وبيانات KBA.



الرفيق المثالي للسفر العائلي: مساحة قصوى وتنوع ونطاق

تعتمد كيا EV9 الكهربائية بالكامل، مثل الكروس أوفر الكهربائي الحائز على العديد من الجوائز، على منصة E-GMP المخصصة. توفرEV9، وهي واحدة من أولى المركبات الكهربائية ذات السبعة مقاعد في السوق، تصميمًا داخليًا واسعًا مريحاً كما لو انك متواجد في غرفة جلوسك. وهي متاحة أيضًا بطرازين مختلفين من ستة مقاعد(اختياري لنسخة GT-line).



يتوفر المقعدان الفرديان في الصف الثاني إما كمقاعد استرخاء أو كمقاعد دوارة (تدور 90 درجة باتجاه الباب المفتوح أو 180 درجة باتجاه الصف الثالث). حجم حجرة الأمتعة الذي يصل إلى 2393 لترًا وسعة القطر 2.5 طن لا مثيل له في فئة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.



من حيث المدى، فإن EV9 هي الرفيق المثالي للرحلات العائلية. يمكن أن يغطي نظام الدفع الخلفي 150 kW/204 حصان، ما يصل إلى 563 كم من خلال شحن بطارية واحدة، في حين أن طراز الدفع الرباعي 283 kW/385 حصان GT-line الرياضي المتنوع يمكن أن يكسر علامة 500 كيلومتر AWD: 512 كم؛ خط AWD GT: 505 كم، في كل حالة. وبفضل تقنيةV 800، يمكن شحن بطارية 99 من 10٪ إلى 80٪ في 24 دقيقة فقط في ظل ظروف مثالية. في غضون 15 دقيقة من الشحن، يمكن تسليم 249 كم من مدى البطارية، ما يوفر كفاءة استثنائية للفئة.



يتم إعداد EV9 تقنيًا للمتطلبات المستقبلية، من خلال عملية الدمج مع تقنية بطارية V2G للشحن ثنائي الاتجاه، كما أنه تقود الطريق في مجال التواصل، من خلال تقديم أول طراز من كيا ذات تحديثات وترقيات عبر متجر Kia Connect الجديد.



19 عضواً من أعضاء هيئة المحلفين المرموقين، من رالف شوماخر إلى ريا هاردر

يتم منحجائزة المقود الذهبي،لأفضل الطرازات الجديدة في عام معين. تنقسم المنافسة إلى فئات مختلفة من السيارات، حيث لم يعد الحكم على المركبات الكهربائية بشكل منفصل عن سيارات البنزين أو الديزل منذ عام 2022.

واعتباراً من هذا العام، لم تعد هناك تصنيفات منفصلة لسيارات الدفع الرباعي، عوضاً عن ذلك، يتنافسون في فئاتهم مع سيارات السيدان أو سيارات ستيشن واغن أو الكوبيه أو الهاتشباك.

فئات المركبات السبع الحالية هي: "السيارات الصغيرة" و "الفئة المدمجة" و "متوسطة الحجم" و "متوسط الحجم العلوي" و "الفئة الفاخرة" و "السيارات الرياضية" و "السيارات العائلية".



ضمت لجنة التحكيم المؤلفة من 19 شخصية هذا العام سائقي الفورمولا 1 السابقين رالف شوماخر وهانز يواكيم ستاك، وسائق الرالي إيزولد هولدريد، وبطل DTM ماكسيميليان جوتز، ونجوم رياضة السيارات الآخرين مثل صوفيا فلورش ودانييل أبت ولورا ماري جيسلر، إلى جانب المقدمين لينا فان دي مارس وسيدني هوفمان.

وانضم الممثلان ريا هاردر وتوم بيك، وطاهي التلفزيون ستيفن هينسلر، وعارضة الأزياء والمؤثرة بيتي تاوب إلى لجنة التحكيم جنبًا إلى جنب مع رؤساء التحرير في مجلة "أوتو بيلد" واثنين من مجلات السيارات البريطانية والهولندية الرائدة "أوتو اكسبرس"Auto Express و"أوتو ويك" Auto Week ".







