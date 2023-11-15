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كيف نتجنب مضاعفات نزلات البرد؟

11/15/2023 5:24:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يزداد في موسم البرد عدد المرضى، منهم من يرقد في المستشفى ومنهم من يتعالج في المنزل. فمتى يمكن علاج المريض في المنزل ومتى عليه طلب المساعدة الطبية فورا؟، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
يشير البروفيسور فيكتور كراسنوف رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة الفولغا للبحوث الطبية، إلى أن الأمراض الناجمة عن عدوى فيروسية تتطور بصورة مختلفة، لذلك يجب في حالات أولا: ارتفاع درجة حرارة الجسم عدة أيام إلى 39 درجة وأكثر. وثانيا: في حالة ظهور مضاعفات بكتيرية أو جفاف الجسم، علاج المريض في المستشفى.
ومن جانبه، يضيف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف "يرتفع تركيز البول في حالات جفاف الجسم ويخرج بصعوبة، ما يشكل خطورة على الجسم، لذلك يجب استشارة الطبيب، وإضافة إلى ذلك مراقبة نسبة الأكسجين بالدم".
ويقول "يجب الانتباه إلى درجة الحرارة، وكيف تبقى مرتفعة ولا تنخفض. وحتى إذا كانت نسبة تشبع الدم بالأكسجين 92 بالمائة باستمرار، فهذه إشارة خطر بالفعل".
ولكن في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن ارتفاع درجة حرارة الجسم هو رد فعل وقائي للجسم، لذا لا ينبغي خفض درجة الحرارة إلا إذا كانت أعلى من 38.5 درجة.
ووفقا للبروفيسور كراسنوف، لمساعدة الجسم على مكافحة العدوى، يجب البقاء في الفراش، ومن الضروري الابتعاد عن مشاهدة التلفزيون والأجهزة الأخرى لأنها تفاقم الصداع. كما يجب الإكثار من شرب السوائل وخاصة المحتوية على البوتاسيوم- مغلي المشمش المجفف أو الزبيب، لأنها تساعد على إخراج السموم من الجسم، واتباع تغذية صحية؛ فمثلا يساعد مرق الدجاج على استعادة القوة لأنه يحتوي على البروتين، ومغذ للجسم.

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