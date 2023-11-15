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لا تقعوا في فخ الانحياز في مسألة غزة

11/15/2023 5:24:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ألان رسبريدغر* - (إندبندنت عربية) 2023/11/2

الفظائع في درسدن وغيرنيكا والعراق هي أسباب موجبة لعدم محو قطاع غزة وتحويله إلى تراب.
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كان صحفي يهودي بريطاني بارز يشرح المعضلة التي تواجهها إسرائيل بشأن عدد القتلى المتزايد في غزة. وقال: "في صميم ذلك، من وجهة نظر إنسانية، ما يجري كارثي". لكنه أضاف أن علينا النظر إلى ما فعلته الولايات المتحدة بعدما هوجمت في 11 أيلول (سبتمبر): لقد غزت العراق، حيث قتل 200.000 شخص، وفق حساباته، خلال ثلاث سنوات. وماذا فعل البريطانيون في الحرب العالمية الثانية؟ "لقد ضربوا درسدن بالقنابل الحارقة، وأحرقوا 25.000 من المدنيين أحياء".
يمكنكم أن تروا نوع الحجة التي كان يحاول التعبير عنها (في آخر حلقة من المدونة الصوتية "ميديا كونفيدنشال"). لقد تعرضت إسرائيل إلى هجوم إجرامي، وهي ليست مستعدة لأن تقبل أي محاضرات من مواطنين لبلدان عمدت، في وضع مماثل، إلى الرد.
لكن الحجة المضادة، مع الحكمة التي يجلبها على نحو مثالي تأمل ما حدث بعد مرور الوقت، هو أن العراق ودرسدن هما بالتأكيد حجتان مقنعتان لعدم قصف مناطق أكبر وتحويلها إلى غبار وركام في الأيام والأسابيع المقبلة.
قلة من الناس هي التي تدافع الآن عن إطلاق العنان لهذا القدر الكبير من الألم والفوضى على العراق -والمنطقة الأوسع- في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر). كما بدأت مشاعر عدم الارتياح بشأن درسدن في غضون أسابيع من الدمار الذي لحق بالمدينة، حيث نأى تشرشل بنفسه بشدة عن المسؤولية عما حدث.
ومنذ ذلك الحين، تعرب العديد من التواريخ العسكرية والمسارات الأخلاقية عن اشمئزازها المطلق من القصف الواسع للبلدات والمدن الألمانية في العام 1945، الذي أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء، وعلى نطاق نادراً ما شاهده العالم من قبل، إذا كان قد شاهده أصلًا.
وقعت فظائع درسدن بعد ثماني سنوات فقط من ظهور لوحة بيكاسو الشهيرة، "غيرنيكا"، مدفوعاً برد فعل مذعور على قصف الفاشيين الوحشي للمدينة القديمة الواقعة في إقليم الباسك في شمال إسبانيا في العام 1937، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1.600 مدني، معظمهم من النساء والأطفال. وكان ذلك القصف بداية شكل جديد ومنهجي من الحرب التي شُنت على هذه الجماعات البريئة، ولم تكن ليفربول ولندن ودرسدن سوى فصول من القصية الرئيسة القاتمة التالية.
أفضل الأصدقاء هو الصديق الصريح. وهذا هو السبب في أن على أولئك الذين يتمنون الخير لإسرائيل واجب تحدي بعض الخطابات والقرارات المتخذة نتيجة ما قد نعتبره غضباً أعمى مفهوماً. وأن يكونوا أحراراً في أن يفعلوا ذلك من دون أن تتوجه إليهم اتهامات تلقائية بالانحياز.
فكرت في مقالة لكاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان، نُشرت مؤخرًا بعنوان "إسرائيل على وشك ارتكاب خطأ فادح". وأنا أقرأ فريدمان، الذي ربما يكون مراسل الشؤون الخارجية الأكثر شهرة في العالم، منذ سنوات عديدة، لكنني لم أقرأ قط قلقاً مثل هذا في لهجته.
كتب: "تأخر الوقت. لم أكتب عموداً بهذا الإلحاح من قبل لأنني لم أكن قط أكثر قلقاً من كيفية خروج هذا الوضع عن السيطرة بطرق يمكن أن تلحق الضرر بإسرائيل على نحو لا يمكن إصلاحه، وتضر بالمصالح الأميركية على نحو لا يمكن إصلاحه، وتضر بالفلسطينيين على نحو لا يمكن إصلاحه، وتهدد اليهود في كل مكان، وتزعزع استقرار العالم بأسره".
هذا هو السبب الجيوسياسي لدى أصدقاء إسرائيل -الذين روعتهم الأحداث التي وقعت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)- لكي يحثوها على ضبط النفس في غزة.
لكنني أظن أن معظم الناس العاديين لا يفكرون من الناحية الجيوسياسية. وقد يكون لديهم رد فعل إنساني أكثر أساسية على الرعب الناجم عما يتكشف في رقعة الأرض المزدحمة تلك -بالكاد بحجم جزيرة وايت- حيث يحتمي 2.5 مليون إنسان، نصفهم دون عمر 18 سنة، من آلاف القنابل ويفتقرون إلى الأساسيات على صعيد الماء والأغذية والوقود والأدوية.
يفترض الاستقطاب الذي يحيط بالنقاش السياسي أن على المرء الانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك. لكنني أظن أن معظم الناس الذين يشعرون بالرعب مما يرونه حالياً في غزة كانوا يشعرون بالاشمئزاز بالقدر نفسه من الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
لا يتعلق الأمر بالاختيار بين أمرين، ربما مثلما يعي كير ستارمر متأخراً. بعد 10 أيام على هجوم "حماس"، عمدت "دايلي تلغراف" -الصحيفة الواقعية عادة والواقعية الآن- إلى حجز معظم صفحتها الأولى لكي تحذر قراءها، بتنضيد معتمد في صحف التابلويد، لصورة لطفل إسرائيلي قتيل في الصفحة الثالثة. وأعلنت: "هذه الصورة قد تساوي مليون كلمة".
كانت بالفعل صورة محزنة. لكن جولة لخمس ثوان في وسائل التواصل الاجتماعي ستنتج بسهولة صوراً أخرى من الصعب نسيانها على نحو مماثل. رأيت صورة الجسم المتفحم لطفل صغير محروق على نحو يجعل من الصعب التعرف على صاحبه، وقد خسر أطرافاً، يُحمل على نقالة إلى مستشفى في غزة. هل تساوي هذه الصورة أيضاً مليون كلمة؟
لذلك، أظن أن معظم الناس يحملون حالياً بعض الأفكار المتعارضة في رؤوسهم. إنهم يشعرون بالاشمئزاز من "حماس" ويمقتون هجماتها الفظة التي شنتها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وهم يقفون مع إسرائيل ويعترفون بحق البلد في الدفاع عن نفسه. وهم يريدون أن تُسحق "حماس"، لكنهم يشعرون في الوقت نفسه بالغضب إزاء ذبح المدنيين في غزة وحرمانهم من أبسط المساعدات الإنسانية. وهم لا يعرفون كيف يتم القضاء على "حماس" من دون قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. لقد أُبلغ عن وصول عدد القتلى بالفعل إلى ستة آلاف شخص والعدد ما يزال في ازدياد لدى كتابة هذا التقرير. وهم يريدون أن يتوقف القصف وأن يطلق سراح الرهائن. وربما لا يثقون في تولي بيبي نتنياهو المسؤولية في إسرائيل في هذه اللحظة من تاريخها.
إنهم يريدون أن يكونوا أحراراً في قول هذه الأشياء كلها. وهم لا يريدون أن يصنفوا مناهضين لهذا الطرف أو مؤيدين لذلك الطرف في مقابل تعبيرهم عن ردود الفعل المذكورة كلها أو أي منها.
قضيت يوماً واحداً في غزة، ربما قبل 20 سنة. وحتى في ذلك الحين وجدتها مكاناً مليئاً بالكثير من النذر والمعاناة. كانت مساعِدتي ومترجمتي في ذلك اليوم امرأة شابة تدعى غادة عقيل، وأدهشني كثيراً هدوؤها وكياستها في مواجهة الانفجارات القريبة التي كانت شائعة حتى وقتذاك.
غادة الآن أستاذة زائرة في ألبرتا، كندا. كانت من المحظوظين القلائل الذين فروا من غزة. وقد علمت غادة، هذا الأسبوع، أن العديد من أفراد عائلة زوجها قتلوا في خان يونس بغزة في هجوم إسرائيلي. كما سوت غارات أخرى بالأرض مبنى شقق في جنوب غزة، المنطقة التي يفترض أنها أكثر أماناً، حيث كان لعائلة غادة منزل. وهي أيضاً يعميها الغضب والحزن في الوقت الحالي.
ليست لدي الحكمة لأعرف كيف أهدئ من رعب لحظة رهيبة كهذه. وأنا ممتن للقادة الذين لا يشعرون بالحاجة إلى الانحياز إلى أحد الجانبين. وأنا أعرف أن لا صورة لطفل ميت تساوي مليون كلمة.

*ألان رسبريدغر: محرر مجلة "بروسبكت" ومحرر سابق في صحيفة "الغارديان".

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