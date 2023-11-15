لتحسين مزاجك واستعادة طاقتك.. جرب الصيام المتقطع

يرتبط تناول الطعام في نافذ مدتها عشر ساعات بارتفاع الطاقة والمزاج، وانخفاض مستويات الجوع، حسبما أظهرت نتائج جديدة من أكبر دراسة علمية مجتمعية من نوعها في المملكة المتحدة، أجراها باحثون من جامعة كينغز كوليدج لندن.



وتعني النافذة أو الصيام المتقطع لمدة عشر ساعات تحديد جدول تناول الطعام اليومي الخاص بك بعشر ساعات، والصيام لمدة 14 ساعة المتبقية.

على سبيل المثال، إذا تناولت اللقمة الأولى في الساعة 9 صباحاً، فيجب أن تأكل اللقمة الأخيرة بحلول الساعة 7 مساء.



ووجدت الدراسة لأول مرة أن أولئك الذين مارسوا تناول طعام مقيد بوقت، ولكن لم يكونوا متسقين يوماً بعد يوم، لم يكن لديهم نفس التأثيرات الصحية الإيجابية مثل أولئك الذين طبقوا هذا النهج يومياً.