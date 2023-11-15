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لماذا تراجعت حدة المواقف الغربية الداعمة للعدوان على غزة؟

11/15/2023 5:24:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدت تصريحات وزير الكيان المحتل إيلي كوهين منبهة للنظر كونها الأولى من نوعها التي تعترف بتصاعد الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العدوان. وقال كوهين، إن الضغط الدولي يزداد على بلاده لإنهاء الحرب في قطاع غزة بسبب الوضع الإنساني هناك. وأضاف أن أمامهم أسبوعين إلى 3 أسابيع لحسم الحرب قبل أن يصبح الضغط مؤثرا.
وكان الموقف الدولي، وتحديدا الأميركي والأوروبي، قد شهد تحولات على صعيد الموقف الخطابي من الحرب بدأ بموقف متشدد وغير مسبوق تبعته تحولات.
ويسعى التقرير الحالي لرصد هذه التحولات وقياس مدى تأثير هذه المواقف في سير العمليات العسكرية في غزة.
طوفان 7 أكتوبر
شكل نجاح المقاومة الفلسطينية العسكري يوم السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، صدمة كبيرة للاحتلال وداعميها الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. فلطالما حظيت دولة الاحتلال بصورة مثالية في التفوق العسكري والاستخباري إقليميا ودوليا.
وكون الاحتلال يرتبط بتحالفات عسكرية وأمنية وثيقة وإستراتيجية مع أميركا وعدد من الدول الغربية، نظرت هذه الدول إلى"طوفان الأقصى" على أنه التحدي الأخطر الذي يواجه حليفهم الرئيس. مما استجلب ردة فعل غير مسبوقة في دعم الاحتلال ومنحه الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري المفتوح لشن حرب شاملة على غزة.
وبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وكأنها تولت زمام المبادرة منذ اللحظات الأولى للمواجهة في تصليب الموقف للاحتلال وتصميم أهداف العدوان. بل وانخرطت واشنطن بمجهودات عسكرية وأمنية في دعم مخططات الكيان المحتل، حيث أرسلت بحاملات الطائرات إلى المنطقة، وفتحت جسرا جويا لإمداد جيش الاحتلال بالذخائر والمعدات العسكرية. رافق ذلك غطاء دبلوماسي أميركي وغربي لم يشهده الصراع في فلسطين من قبل بهذا المستوى.
وقد سيطرت مفاهيم التهجير والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما ترجمته دولة الاحتلال بحملة من القصف العنيف على قطاع غزة دون تفريق راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 11500 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، عوضا عن آلاف المفقودين تحت الركام والجرحى والمصابين.
وأوغلت دولة الاحتلال باستهداف المستشفيات والمرافق الصحية جاعلة منها عناصر للسيادة ومصدرة كونها مراكز للقيادة. وهو الأمر الذي أخفقت كل المنظومات الاستخبارية للاحتلال وداعميه، في إثبات دليل عليه.
انحياز أعمى
وشكلت مجزرة المستشفى المعمداني الأهلي في غزة لحظة فارقة في اختبار الموقف الأميركي والغربي في دعم وحشية الاحتلال وتسويغ جرائمه. إلا أن الموقف الأميركي فاق التوقعات في انحيازه الأعمى للاحتلال وجرائمه عبر تبني بايدن لرواية جيش الاحتلال بتحميل المقاومة الفلسطينية المسؤولية عن الجريمة.
وبذلت المنظومة الدبلوماسية والإعلامية الأميركية مجهودا كبيرا في محاولة الإطباق على الموقف الدولي والرأي العام والحيلولة دون توجيه نقد لجرائم الاحتلال أو نشوء ضغوط سياسية وشعبية ضده.
إلا أنه وبكل وضوح، أخفقت الإدارة الأميركية والدعاية للاحتلال في معركة الرأي العام الدولي بإدانة الفلسطينيين وتأطير مقاومته ووصمها بالإرهاب. وقد شهدت العواصم العالمية من الشرق والغرب وفي كبرى العواصم الأوروبية والمدن الأميركية مظاهرات مساندة للفلسطينيين ومناهضة لدولة الاحتلال ورافضة لجرائمها بشكل غير مسبوق.
وكانت أكبر المظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، التي تراوحت تقديرات عدد المشاركين فيها بين 300 و750 ألفا، كما خرجت مظاهرات في بروكسل وباريس وفيينا وبرلين وكوبنهاغن وميلانو وبرشلونة ونيويورك.
وأوضح رصد لمنظمة مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED) أن الأسابيع الثلاثة للحرب شهدت قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90 % منها مناصرة للفلسطينيين.
كما أظهرت دراسة لمجلة إيكونومست حول سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن المنشورات المؤيدة لفلسطين أكثر بمقدار 3.9 مرات من المنشورات المؤيدة للاحتلال.
وشكلت هذه "الانتفاضة الشعبية العالمية" حالة من الضغط على المواقف الرسمية للإدارة الأميركية والدول الغربية التي دعمت دولة الاحتلال، مما دفعها إلى إدخال عناصر جديدة لخطابها السياسي المصاحب للعدوان على غزة.
وكان استطلاع رأي لوكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة أشار إلى أن 44 % فقط من الأميركيين يرون إسرائيل حليفا، ويدعم 36 % منهم تقديم مساعدة للجيش المحتل، بينما يرى 40 % منهم أن الرد العسكري للاحتلال تجاوز الحدود.
ووصف 58 % من أنصار الحزب الديمقراطي الأميركي الهجوم على غزة بالمبالغ فيه. كما نشرت صحيفة بوليتكو تقريرا مفصلا حول تأثير الحرب في البيئة الداخلية للحزب، وأشارت إلى أن "اليسار الأميركي عانى من انقسام مؤلم حول الحرب بين الاحتلال وحماس. وعلى الرغم من أن شريحة واسعة من الناخبين الأميركيين كانت تاريخيا مؤيدة للاحتلال، فإن هذا الدعم الشعبي انخفض في السنوات الأخيرة".
انخفاض الدعم الشعبي
ومع توسع جرائم الاحتلال وتصاعد الاحتجاجات الشعبية العالمية، بالإضافة للمخاوف الأميركية والغربية باتساع رقعة المواجهة وتحولها لصراع إقليمي، لجأت إدارة بايدن، واستنادا لوجود محتجزين من جنسيات متعددة لدى حماس منها أميركية، إلى طلبها من حلفاء إقليميين بالتوسط لإطلاق سرائح محتجزين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. إلا أنها كانت كذلك حريصة على تأكيد موقفها بضرورة استكمال الاحتلال حربه على القطاع.
وفي السياق نفسه، سارت المواقف الأوربية في لندن وباريس وغيرها من الدول الأوربية، حيث شهدت مواقف الحكومات انتقادات من التيارات السياسية اليسارية والتقدمية، عرّضت مستقبل هذه الحكومات وشعبيتها لتراجعات ملحوظة.
ففي المملكة المتحدة، يواجه كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني -الذي في طريقه ليصبح رئيس الوزراء المقبل- أخطر اختبار له حتى الآن وسط خلافات مريرة داخل حزبه.
وفي إسبانيا، يحاول بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني التشبث بالسلطة من خلال تشكيل ائتلاف يميل إلى اليسار. وفي هولندا، أدت الحرب إلى حالة من الفوضى في حملة التحالف اليساري، قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولا يمكن إغفال حقيقة أن المواقف الأوروبية بالتحديد قد تعرضت لضغوط سياسية وشعبية دفعتها للتراجع عن حدة موقفها الأولي من العدون، وكان آخرها ما قاله مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن الاتحاد يدعو إلى وقف مؤقت فوري للأعمال "العدائية" وإنشاء ممرات إنسانية في غزة لإيصال الدعم الإنساني".
إلا أن المعطيات التي تقدمها مراكز الرصد لعمليات نقل السلاح وتزويد دولة الاحتلال بها، تشير إلى أن التصريحات التي تركز على تجنب استهداف المدنيين وضرورة إدخال المساعدات لم تنعكس على الصادرات العسكرية المتجهة للاحتلال.-(وكالات)

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