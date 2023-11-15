لماذا لا يريد حزب الله حربا شاملة.. بعد

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

علي رزق*‏ - (ريسبونسيبل ستيتكرافت) 31/10/2023

‏تقول واشنطن إنها تدعم إسرائيل للقضاء على "حماس"، لكنها لا تريد توسيع رقعة الصراع. وقد يكون هذان المطلبان غير قابلين للتوفيق.‏

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يتصاعد الوضع عسكريا على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية مع انخراط "حزب الله " والجيش الإسرائيلي في اشتباكات يومية ‏‏وقصف متبادل.

وقد أدت هذه الاشتباكات إلى ارتفاع ‏‏عدد القتلى‏‏ من كلا الجانبين، مما أثار مخاوف من اشتعال جبهة حرب جديدة مع استمرار إسرائيل في حملتها العنيفة ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة.‏



‏على هذه الخلفية، يواصل كبار المسؤولين الأميركيين ‏‏التحذير‏‏ من قيام "حزب الله" بفتح جبهة جديدة مع إسرائيل.

ومع ذلك، يعكس هذا الخوف سوء فهم لمقاربة "حزب الله " للصراع الحالي. وينبغي النظر إلى عمليات الحركة الشيعية اللبنانية على الحدود الجنوبية بدلاً من ذلك على أنها ما تعتبره "عملا ضروريا" للحفاظ على نفسها.‏



استراتيجية "حزبالله" العسكرية الحالية في مواجهة إسرائيل ‏

‏في أعقاب عملية "عاصفة الأقصى"، التي قتلت فيها "حماس" نحو 1.400 مواطن إسرائيلي وأجنبي واختطفت أكثر من 200 آخرين، أعلن "حزب الله" أنه لن يقف مكتوف اليدين عندما بادرت إسرائيل إلى إطلاق ردها.‏



‏وفي كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد في بيروت، ‏‏شدد‏‏ رئيس اللجنة التنفيذية للحركة، هاشم صفيّ الدين، على أن "حزب الله" ليس طرفا محايدا في الأعمال العدائية الجارية.

كما شنت الحركة الشيعية هجوما عبر الحدود على المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ‏‏واصفة‏‏ العملية بأنها عمل تضامني مع الفلسطينيين.‏



وفي حين ‏‏تكثفت‏‏ عمليات القصف المتبادل عبر الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل في الأسابيع التي تلت ذلك، فإنها ظلت محتواة في المنطقة الحدودية.

وقد اختارت الحركة الشيعية أهدافها بعناية، مع التركيز على ‏‏المواقع العسكرية الإسرائيلية‏‏ في المنطقة. وبالمثل، كانت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية محسوبة هي الأخرى، ‏‏واقتصرت‏‏ على المنطقة الحدودية.‏



‏تؤكد مصادر مطلعة مقربة من "حزب الله"، أن نطاق عمليات الحركة حتى الآن يبدو أنه يدحض فكرة أنها تنوي فتح جبهة ثانية كاملة ضد إسرائيل.

وقال مصدر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لو أراد 'حزب الله' أن يستغل الوضع، لكان قد فعل ذلك مباشرة بعد عملية 'حماس' لأن إسرائيل كانت ما تزال في موقف ضعيف".



‏وأضاف "أن جميع الأطراف حريصة على تجنب نشوب حرب شاملة"، مؤكداً أن هذا الموقف ينطبق إلى حد كبير على "حزب الله". وشدد على أن "حربا شاملة تندلع الآن ستكون مكلفة بينما ‏‏تحشد‏‏ إسرائيل قواتها في الشمال ‏‏وترسل‏‏ الولايات المتحدة حاملات طائرات إلى المنطقة".‏



ووصف مسؤولون كبار من الحركة الشيعية اللبنانية عملياتها عبر الحدود بأنها تهدف إلى إظهار تضامنها مع "حماس" وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي. ‏‏وصرح‏‏ الرجل الثاني في الحركة، نعيم قاسم، بأن الهدف هو إضعاف الجانب الإسرائيلي.‏



‏وأكد مصدر ثان مقرب من قيادة "حزب الله"، أن الحركة تحاول إرهاق الجيش الإسرائيلي وتقليل تركيزه في خضم الحملة التي يشنها في غزة.‏



‏وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ما يحدث الآن هو حرب استنزاف". وأضاف "أن 'حزب الله' يجبر إسرائيل على تحويل الموارد العسكرية إلى الجبهة الشمالية من أجل إضعاف عملياته العسكرية في غزة".‏



‏الخطوط الحمراء لـ"حزب الله"

‏مع ذلك، وفقا للمصدر الثاني، يمكن أن تتغير استراتيجية "حزب الله" إذا شنت إسرائيل هجوما بريا كبيرا على غزة، والذي تقول التقارير إنه قادم‏.‏ وشدد المصدر على أن "جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة إذا مضت إسرائيل قدما في القيام بغزو بري لغزة".‏



‏بل إن إسرائيل شنت في الواقع عمليات برية في غزة فيما وصفته بأنه المرحلة التالية من حملتها. ومع ذلك، لم تشن حتى تاريخه غزوا بريا واسع النطاق للجيب الساحلي بعد. وحتى كتابة هذه السطور، لم يصعِّد "حزب الله" إلى ما هو أبعد من استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يتحدد مسار عمل "حزب الله" المستقبلي من خلال كيفية تطور الوضع على الأرض.

وقد شدد المصدر الأول على أن الهدف الإسرائيلي المعلن المتمثل ‏‏في القضاء على "حماس"‏‏ يشكل خطا أحمر بالنسبة للحركة.‏



وأضاف: "إذا بدت إسرائيل على وشك تدمير 'حماس'، فإن 'حزب الله'"، إلى جانب الحوثيين في اليمن ولاعبين إقليميين آخرين، سيتدخلون لمنع تحقق هذا السيناريو".‏



‏ينبع الخط الأحمر للحركة من المخاوف من أنها قد تكون التالية على قائمة إسرائيل إذا بدا أن الأخيرة تحقق مهمتها المعلنة ضد "حماس" في غزة. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا هو نهج "حزب الله" بالفعل، أجاب المصدر الأول: "بالتأكيد".‏



في الحقيقة، يبدو أن هذه المخاوف لها ما يبررها إلى حد ما، وسط ‏‏تقارير‏‏ تفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وكبار ضباطه العسكريين كانوا يضغطون من أجل شن هجوم وقائي استباقي ضد "حزب الله" بالتوازي مع الحملة ضد "حماس".



‏ووفقا لهذه التقارير، رفض رئيس الوزراء، نتنياهو، هذه الأصوات وقام بتحييدها بإيعاز من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، سيكون من شأن تدمير "حماس" أن يحرر الموارد الإسرائيلية، وربما يزعزع واقع الردع المتبادل الذي ‏‏حافظ على هدوء‏‏ الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منذ حرب تموز (يوليو) 2006.

وفي ظل هذا السيناريو، يمكن للقادة السياسيين الإسرائيليين أن يعتبروا أن شن حملة عسكرية واسعة النطاق ضد "حزب الله" سيكون أقل مخاطرة.‏



معضلة بايدن

‏تهدد الخطوط الحمراء التي وضعتها الحركة الشيعية اللبنانية بوضع إدارة بايدن في مأزق. ويعتمد نهج البيت الأبيض تجاه الصراع الحالي على ركيزتين رئيسيتين: إلقاء ثقله الكامل ‏‏وراء‏‏ هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على "حماس"، مع السعي إلى ‏‏منع‏‏ اندلاع صراع أوسع في المنطقة.‏



وتجعل استراتيجية "حزب الله" تحقيق كلا الهدفين صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلاً. وكما ذكر أعلاه، من المرجح أن تؤدي هزيمة وشيكة لـ"حماس" في غزة إلى تصعيد -ليس من جانب "حزب الله" نفسه فحسب، ولكن أيضا من جانب حلفائه في اليمن. ومن المرجح أيضا أن تدخل وحدات الحشد الشعبي العراقية المعركة في ظل مثل هذا السيناريو.‏



‏ويرجع ذلك إلى التأثير الذي تتمتع به الحركة اللبنانية على هذه الجماعات نتيجة التقارب الأيديولوجي والدعم في ساحة المعركة؛ حيث قدم "حزب الله" المساعدة لكل من ‏‏الحوثيين في اليمن في حربهم ضد التحالف الذي تقوده السعودية‏‏، ‏‏وللميليشيات ذات الأغلبية الشيعية في العراق في‏‏ حملتها ضد "داعش".

ومثل "حزب الله"، تلقى كل من الحوثيين والميليشيات العراقية مساعدة كبيرة من إيران.‏



السيناريوهات الممكنة

بالنظر إلى تقدير "حزب الله" أن إبادة "حماس" ستكون مقدمة لتهديد وجودي ضد الحركة نفسها، فمن غير المرجح أن تردع التحذيرات الأميركية المجموعة إذا ما تكشف مثل هذا السيناريو. وعلى الرغم من نشر مجموعتين ضاربتين من حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة، واصل "حزب الله" عملياته عبر الحدود ضد إسرائيل.‏



‏في الوقت نفسه، يعتقد كبار المسؤولين الأميركيين السابقين، مثل ستيف سايمون من معهد كوينسي، أن القيام بعمل عسكري أميركي مباشر ضد "حزب الله" هو أمر غير مرجح.



وقال سايمون، كبير مستشاري إدارة أوباما السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تواصل عبر البريد الإلكتروني: "سوف تكون الولايات المتحدة في وضع يمكنها من التدخل إذا اختارت القيام بذلك". وأضاف: "لكنني أشك في أنها ستفعل، أو أن الإسرائيليين يريدون منها أن تفعل".‏



‏ومع ذلك، ظهرت ‏‏تقارير‏‏ تفيد بأن عملا عسكريا أميركيا ضد الحركة اللبنانية قد نوقش على مستويات عليا في الحكومة.



‏لكن من شبه المؤكد أن عمليات عسكرية أميركية ضد "حزب الله" ستؤدي إلى تكثيف الهجمات على القوات الأميركية من قبل الحلفاء الأيديولوجيين للحركة اللبنانية، بما في ذلك الحوثيون في اليمن والميليشيات المدعومة من إيران في العراق. وهذا يعني فعليا حربا إقليمية تجد فيها القوات الأميركية نفسها مرة أخرى تحت النار.‏



‏*علي رزق Ali Rizk‏: كاتب مساهم في "المونيتور" و"الميادين"، وكتب لوسائل إعلام أخرى، بما في ذلك الصحيفتان اليوميتان اللبنانيتان "السفير" و"الأخبار".





*نشر هذا التقرير تحت عنوان:

Why Hezbollah doesn't want a full-scale war. Yet

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