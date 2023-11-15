لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

علينا أن نتحدث بصراحة هنا، لأن الأزمات تحيط بنا من كل الجهات، في فلسطين، والعراق، وسورية، ولبنان، وهذا يعني أن السوار العربي التاريخي الذي يحيط بنا تحت الخطر والنار.



هذا الظرف لا يستجلب مواعظ وارشادات نوزعها على رؤوس الناس، ومن واجب الأردنيين الوقوف إلى جانب فلسطين بكل الوسائل، فهي قضيتهم، لكن في الوقت ذاته هناك ملاحظات ليست عابرة بشأن الوضع الداخلي في الأردن يتوجب الوقوف عندها، بشكل عميق ومؤثر.



بيننا من يعتقد أن معاقبة الأردن، وحرقه، أو مد النيران إليه يعد فعلا وطنيا، وهذا أمر يتسم بالخفة السياسية، لأننا نرى أن كل دول المنطقة تحترق، وليس من المصلحة، ولا من الفهم العميق، ولا الانتماء الاعتقاد أن إشعال النار في الأردن بأي وسيلة كانت، أمرا وطنيا، وتقرأ تعليقات غاضبة تريد صب نار غضبها على الأردن، وكأنه من يقود الحرب ضد أهلنا في غزة، دون أن ننكر هنا أن أغلب ردود الفعل راشدة، ومحكومة لأخلاقيات الوطنية الأساسية.



لقد كنت اعتقد أن هذا "التيار الانتحاري" الذي يريد حرق كل شيء، لم يعد موجودا، لكن للأسف نراه موجودا وهو يظن أن إطلاق النار على القدم يعبر عن الغضب الوطني، وهناك تصرفات وتصريحات وأقوال كثيرة تؤشر إلى عدم الإدراك، خصوصا، ان القاعدة الأساسية هنا أن الأردن المتماسك والقوي، مفيد لفلسطين وأهل فلسطين أضعاف ما يمكن أن نراه إذا تم ايذاء الأردن، أو نقل المواجهة مع المؤسسات، تحت عناوين مختلفة، لا تدرك الكلفة النهائية لكل هذه الرعونة، ولا تعرف أن الوطنية لا تتجزأ أصلا، وأن جوهرها يعني صون الأردن وأهله وحياته وعدم تعريضه لأي خلخلة في المنطقة، في ظرف يتسم أصلا بالهشاشة البنيوية.



تأتي هذه الأجواء والمطالبات والإشارات، في ظل ما هو أخطر، أي التراجعات الاقتصادية، وتضرر أغلب القطاعات، والأخطار على تحصيلات الخزينة، من الضرائب، وانجماد مشاريع الأفراد بسبب التحوط من المستقبل، والمؤشرات المؤكدة على أن العام المقبل 2024 سيكون أصعب بكل المقاييس من عام 2023 خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والمخاوف بشأن شراء الغاز وكلفته على الخزينة وملف الديون والفوائد، إضافة إلى سيناريو التهجير الذي تعتقد إسرائيل أن بإمكانها أن تفرضه على مصر أو الأردن، بما يعنيه ذلك من حسابات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، والمخاوف من توسع الحرب، والتورط في حرب إقليمية تأكل الأخضر واليابس، إضافة إلى حالة الانجماد النفسي، والكآبة، وتراجع معنويات الناس، وعدم قدرة الغالبية على ممارسة حياتها بشكل طبيعي، بل وتوقف كثير من العمليات التجارية، أو تراجعها وتعطل عمليات تحصيل الديون حتى على مستوى الأفراد، وبعض الجهات، في ظل مناخ معنوي غير قادر على توقع أحداث الغد، ولا توقع ماذا سيحدث في كل المنطقة، ووسط كل هذه المناخات يخرج عليك من يريد نقل المعركة هنا، أو مد النار إلى الداخل الأردني بوسائل كثيرة، وكأنه لا يكفي الأردن ما يمر فيه هذه الأيام من ظروف على مستويات يلمسها الجميع، وهي مستويات تتعمق، ولا يبدو أن أحدا لديه القدرة على الخروج منها حتى الآن.



لا نستثمر هذا الظرف لتسكين الداخل الأردني، وإثارة مخاوفه، بل لأن الظرف بطبيعته حساس جدا، ولا يحتمل ضربا على أعصاب البلد من الداخل تحت عناوين مختلفة، ولعل الأردن الذي يطالب ليل نهار بوقف الحرب، يدرك حجم المذبحة الإجرامية، ويستبصر أيضا كلفتها على كل فلسطين، وعلى الأردن أيضا، وهي ارتدادات لا نراها على أغلب الشعوب العربية والإسلامية بل تتكثف هنا، لاعتبارات مختلفة، بما يدعونا أن نعود ونكرر اننا نعبر ظرفا صعبا على صعيد المؤسسات والأفراد، وهذا يفرض التنبه جيدا لكل شيء، وأن تكون معركتنا الأساسية الوقوف إلى جانب فلسطين، مثلما هي معركتنا الإستراتيجية أن يبقى الأردن قويا وسط هذا الإقليم.



الذين يحبون فلسطين حقا، بالضرورة يحبون الأردن ويخشون عليه.

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