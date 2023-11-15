ما يزال الخطاب الأردني متقدما وقويا يعبر عن ضمير الأمة كاملة، ينحاز للحق وللجانب الصحيح من التاريخ، يقول للعالم ما يشعر به كل عربي ومسلم وإنسان حر شريف.

جلالة الملك في القمة العربية والإسلامية في الرياض أعلنها بصراحة وقوة أن هذه الحرب ليست حربا دينية بين أديان وأتباع هذه الأديان، بل هي حرب على الكرامة الوطنية والحق في تقرير المصير، ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين في مسعاهم لنيل حقوقهم، وضد تجبر وتعنت إسرائيل في إعطاء الحقوق لأصحابها.

قالتها الملكة أيضا في مقابلتها الأخيرة مثبتة ذلك أن اليهود والمسلمين عاشوا آلاف السنين معا بسلام ودون حروب، وفي أدبياتنا الدينية عشرات الأمثلة التي تثبت ذلك.

هذه حرب سياسية سيادية يسعى من خلالها شعب لنيل حقوقه وتثبيت سيادته على أرضه، فالفلسطينيون والعرب والمسلمون لا يقاومون أو يقاتلون لأن غالبية إسرائيل يهودية الديانة (فيها مسلمون ومسيحيون)، بل لأنها مشروع أخذ السيادة وحق العيش بكرامة وطنية من الفلسطينيين بمسلميهم ومسيحييهم، وقد فعلوا ذلك ضد الاستعمار والانتداب قبل ما فعلوه مع إسرائيل.



يعيدنا هذا النقاش لأطروحة صراع الحضارات التي أتى بها هنتغتون، وأخذت أصداء عالمية قوية، والتي قالت إن الحروب الكونية القادمة بعد أن انتهت الحرب الباردة ستكون حروبا بين حضارات، وبالتحديد بين الحضارة الإسلامية وتلك المسيحية، حيث أشار إلى أن الحضارة الإسلامية محاطة بالدماء أي أنها مشتبكة مع من حولها بالحروب.

تم رفض وضحد هذه الأطروحة علميا وبشكل عميق وقوي وذلك من قبل الغالبية الساحقة من منظري السياسة وعلومها. وأما سياسيا، فقد قاومها قادة شرفاء متنورون أقواهم وأوضحهم جلالة الملك عبدالله (لا زلت أذكر خطابه الذي حضرت في جامعة رايس عام 2002)، الذي قاد الجهود العالمية بأن ما يحدث بالعالم وما سيحدث ليس صراعا بين الحضارات، وإنما نزاعات على حقوق وموارد ويجب على العالم أن يراها هكذا وإلا لدخلنا في دوامة من العنف والقتل وامتدت النزاعات وكبرت. هذا الطرح لاقى قبولا محترما من الغالبية، وقد كان طرحا يستند كما عادة الأردن لقوة الحق والمنطق، لذلك فقد ثبتت بالفعل صحته.

يحق لنا بالأردن وبكل تواضع أن نقول إننا بالفعل من طليعة من ساهموا بهزيمة فكرة صراع الحضارات، تماما كما أننا نرفض اليوم القول إن الحرب الدائرة دينية، واعتبار ذلك كلاما خطيرا يضعف الموقف العربي والفلسطيني.



من يروّج لفكرة الحرب الدينية لا يدرك خطورتها، ولا يعي كم أن هذا القول سوف يجيّش العالم والموارد خلف إسرائيل أكثر مما هي الآن، ولا يعي أيضا أن هذا الكلام غير صحيح منطقيا وبإثبات التاريخ.

الحرب حرب على الظلم ونكران الحقوق للفلسطينيين بكافة أطيافهم، يساندها كثير من اليهود المتنورين حول العالم الذين يدركون أن إسرائيل لا تتحدث أو تتصرف باسمهم، لأن ظلمها وجبروتها ضد الفلسطينيين وإنكار حقوقهم لا يقبله أي إنسان يحترم إنسانيته، وأن هذا الشعب الفلسطيني يستحق الحياة الكريمة، والكرامة الإنسانية، وأن ينال كافة حقوقه السياسية، يعلوها حق تقرير المصير تماما كما باقي شعوب العالم.

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