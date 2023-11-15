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ما اسمهاش.. حملة تذكر بأسماء المدن الفلسطينية الأصلية

11/15/2023 5:24:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- على مدى الأسابيع الماضية، انشغل العديد من الناشطين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو نشرها مشاهير ومؤثرون فلسطينيون أو من أصول فلسطينية تتحدث بالصور عن أسماء البلدات التي غيرها الاحتلال قبل عشرات السنين.
وجاءت هذه المبادرة ضمن حملة أطلق عليها تسمية "ما اسمهاش"، بهدف إعادة تذكير الناس بأسماء المناطق الفلسطينية التي غيرها الاحتلال منذ سنوات طويلة.
فنشر أحد الفيديوهات على سبيل المثال معلومات أكد فيها، أن إيلات كان اسمها "أم الرشراش"، وأن تل أبيب حملت اسم "قرية الشيخ مؤنس/يافا".
وكذلك لفت إلى أن أورشليم كما يسميها الاحتلال اسمها "القدس"، وأن بير شيفاع اسمها "بئر السبع"، ونتانيا اسمها "أم خالد"، وعكو أصلها "عكا"، موكريات شمونة أساسها "الخالصة"، وتسريفين اسمها "صرفند"، ويزرعيل اسمها "زرعين".
كما بين، أن تسيبوري اسمها "صفورية"، وأحيهود اسمها "البروة"، ومفترق شوكت اسمها "المسمية"، وأشكلون اسمها "عسقلان"، أما "كريات جات" فاسمها "قرية عراق المنشية/الخليل"، وكيرم شالوم اسمها "كرم أبو سالم" "قرية أبو فرج/بيسان"، واللود اسمها "اللد"، وبيت شيمش اسمها "بيت الشمس/قضاء القدس"، ما اسمهاش بيت جيمل اسمها "دير الجمال"، ما اسمهاش زخاريا اسمها "قرية زكريا".
أتت هذه الحملة على وقع التصعيد العسكري الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. -(العربية نت)

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